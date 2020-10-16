«Нельзя капризничать»: как маскулинность калечит мужчин

Европейское бюро ВОЗ опубликовало исследование о том, что традиционные представления о маскулинности негативно влияют на психическое здоровье мужчин. Из-за стереотипов о сильном и храбром защитнике мужчины реже проявляют свои эмоции публично и предпочитают не обращаться за помощью к психологу, чтобы поделиться своими проблемами. В результате они чаще страдают от стресса и зависимостей, а также в три раза чаще, чем женщины, совершают самоубийства. Согласно исследованиям, уровень распространения депрессии среди женщин выше на 50%, однако это может быть связано с замалчиванием и отрицанием симптомов депрессии среди представителей мужского пола.

Сильнее всего общественные нормы давят на гомосексуалов, жителей сельской местности и мужчин, которые считают, что потерпели неудачу в традиционной роли кормильца: то есть разведенных, безработных или должников.

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Мужчины, неграмотные в вопросах психического здоровья, еще реже обращаются за помощью специалиста: они боятся порицания со стороны друзей, не хотят показаться слабыми и уязвимыми перед женщиной. Некоторые участники исследования сказали, что их стыдили из-за приема лекарств и лечения депрессии. При этом многие не могут вовремя распознать депрессию и начинают «залечивать» ее алкоголем, наркотиками, а также заполнять пустоту работой или проявлять насилие.

Однако ситуация постепенно меняется. «Действительно, мужчины обращаются за психологической помощью гораздо реже, чем женщины, но в последнее время они стали прибегать к помощи психологов ощутимо чаще, — рассказала «Газете.Ru» Анна Гаевская, психолог сервиса «Zigmund.Online». — Стыд и ощущение собственной уязвимости нередко удерживают мужчин от получения профессиональной помощи». Это связано и с уровнем образования, традициями, воспитанием, и с влиянием окружения, личными убеждениями и районом проживания человека. А если мужчина и обращается к психологу, ему легче думать, что он делает это для кого-то или для сохранения отношений, чем для самого себя, отмечает психолог. «Однако сегодня тенденция меняется, и представители сильного пола все чаще приходят к пониманию того, что психологические проблемы конструктивнее решать, чем с ними мириться», — добавляет она.

Из‑за традиционного восприятия маскулинности мужчины и мальчики чаще рискуют столкнуться с одиночеством, стрессом и социальным отчуждением в сложной жизненной ситуации. Чтобы снизить негативное влияние общественных норм, эксперты предлагают стимулировать мужчин открыто выражать эмоции и обращаться за помощью. Причем простого разговора и поддержки семьи недостаточно, для этого необходимы профессиональные терапевтические услуги. ВОЗ рекомендовала родителям и школам предоставить ресурсы, которые вовлекут мальчиков в обсуждение гендерных норм, идентичности и взаимоотношений.

«В процессе взросления человек учится жить в обществе, распознавать и осваивать предъявляемые к нему ожидания и требования, которые могут существовать в виде неписанной, но общественно одобряемой нормы: от поведения в транспорте до представлений о своем месте в обществе и смысле жизни, — пояснила появление стереотипов о маскулинности Марина Фадеева, психолог ЛГБТ-группы «Стимул». — В каждом обществе в разные исторические эпохи люди проходили разную гендерную социализацию — менялись общественные представления о должном поведении мужчины и женщины, соответственно, изменениям подвергались и требованиям к ним».

В современной России общество предписывает мужчине роль лидера, ожидает от него решений и контроля над ситуацией, наделяет мужеством, ответственностью, надежностью.

Общество не только декларирует подобные ожидания, но и поощряет мужчин, успешно встроенных в систему — они получают больший доход, имеют доступ к любым должностям и не спорят о перспективе ухода в декретный отпуск, к их словам скорее прислушаются, считает социолог. Ценой соответствия таким общественным установкам становится неравноправие, которое не оставляет мужчине свободы выбора сценария своей жизни и формирования собственной личности, накладывает на мужчину ожидания проявления маскулинных черт. «Так, мужчина лишается возможности проявить эмоции, выказать сомнение, обратиться за советом, признать собственную некомпетентность, проявить неуверенность — любое подобное отступление от маскулинности маркируется как слабость и порицается, — продолжает эксперт Марина Фадеева. — В логике андроцентризма мужчина оказывается не только выше женщины, но и выше тех мужчин, которые не смогли вписаться в «мужскую» гендерную социализацию — мужчина, не проявляющий достаточно маскулинных черт или не являющий миру картину успешного гетеросексуального мужчины, также может быть лишен в глазах общества статуса».

«Маскулинность — это всегда комплекс качеств и характеристик, который очень зависит от социальных факторов, культурной и нравственной ситуации в стране или городе, — уточняет Марина Бабурина, психолог сервиса «Zigmund.Online». — В нашем обществе маскулинность является социальной нормой, которая связана с успешной адаптацией мужчины в обществе. Если один мужчина заявит о своем желании открыто выражать свои чувства и эмоции, окружающий социум отвергнет это желание и воспримет такое поведение как нарушение нормы».

Причем стереотипы, зачастую неверные, закладываются с детства. «С детства мальчиков стараются воспитывать сильными, мужественными, но вкладывают в это совсем иной смысл, — обращает внимание психолог Светлана Бокач. — Часто можно услышать фразы, обращенные к плачущему мальчику: «Нельзя капризничать!», «Ты что, девочка?», «Тебе что, больно? Ты же мужчина!», «Мужчины не плачут!», «Нельзя злиться!»...

Из такого мальчика вырастает взрослый мужчина, который не жалуется, подавляет неприятные эмоции и не готов обратиться за помощью, потому что считает это проявлением слабости. «Я должен быть сильным, а значит, справлюсь сам», — считают такие пациенты».

При этом если мужчина все же обращается к психологу, то, как правило, вопрос: «Что вы сейчас чувствуете?» вызывает недоумение, много сложностей с пониманием: «А что же я сейчас чувствую?» и принятием этих чувств, отмечает эксперт. «Сегодня все больше людей говорят о ценности и важности всех эмоций, и со знаком плюс, и со знаком минус. И что в каждом человеке прекрасно сочетаются и феминность, и маскулинность», — добавляет психолог.

Однако даже если в личных разговорах клиенты-мужчины соглашаются с важностью эмоций и переживаний в их жизни, это еще не значит, что общество готово принимать такие перемены, указывает Бабурина. «Справиться с негативным влиянием маскулинности на мужчин возможно только через изменение составляющих характеристик самой маскулинности. Это будет непросто, ведь именно эти характеристики позволяют обществу сохранять ясность и понятность ориентиров, кто есть кто. Попытка трансформировать наполнение «маскулинности» вызывает беспокойство массы: а кто теперь мужчина, а кто теперь женщина!? Это повышает тревогу и сопротивление», — отмечает конфликт психолог.

«Человек, находящийся в состоянии постоянной конкуренции как с другими мужчинами, так и с образом идеального мужчины, по мнению общества, оказывается под давлением стресса, страха не соответствовать ожиданиям и потерять роль «мужчины» в глазах общества, — отмечает Фадеева. — На первый взгляд выигрышная для мужчины стратегия андроцентризма на деле становится источником стресса, тревоги и страха. В современном мире активно идет процесс пересмотра гендерных ролей в обществе, изменения постепенно, но затрагивают и Россию. Хочется верить, что на смену конкуренции и неравноценному восприятию мужчин и женщин в будущем в основе «мужской» и «женской» гендерной социализации будут лежать такие качества и представления, которые позволят выстроить общественные отношения на принципах равноправия, диалога и сотрудничества».