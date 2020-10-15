«Розово, но не мило»: звездам подали пример в борьбе с раком груди

В соцсетях растет количество постов звезд, которые выкладывают свои фотографии в одинаковом нижнем белье — розовых боди или комплектах, состоящих из трусиков и бюстгальтера. В этих нарядах уже отметились актрисы Кейт Хадсон, Зои Салдана, Дакота Фэннинг и Мишель Монаган, модель Бехати Принслу и певица Кэти Перри.

Все они в подписях к снимкам напоминают, что октябрь — месяц повышения осведомленности о раке молочной железы, и сообщают, что производитель белья Kit Undergarments в США передает по $5 от каждого проданного предмета в Фонд изучения рака у женщин и по $1 за каждый пост в Instagram. Так влиятельных женщин привлекли к сбору денег на дальнейшее изучение проблемы рака груди — поиски новых способов диагностики, эффективного лечения и профилактики.

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Октябрь был объявлен ВОЗ месяцем борьбы с раком груди в 1993 году — с тех пор в разных странах мира ежегодно проходят разнообразные мероприятия, привлекающие внимание к этой распространенной беде: организовывают акции, символом которых становятся розовые ленты, в том числе и компании в России.

В США же к кампании непременно присоединяются звезды. И не только женщины. Например, музыканты Джо Джонас и Аарон Картер в знак солидарности с жертвами распространенной болезни, в причинах которой ученые пытаются разобраться до сих пор, выкрасили волосы в розовый цвет.

Действия знаменитостей носят, скорее, символический характер: так они показывают, что неравнодушны к проблеме болезни, которая диагностируется, как говорится на сайте Роспотребнадзора, примерно у 1 250 000 женщин в мире ежегодно (в России это число составляет 54 000). При этом простые американцы в этом году в октябре решили помочь женщинам, столкнувшимся с болезнью, более ощутимо.

Смысл месяц борьбы за осведомленность о раке груди, по задумке ВОЗ, заключался, помимо всего прочего, в том, чтобы убедить женщин ежегодно проходить маммографию, позволяющую выявить заболевание на разных стадиях. Именно такую задачу поставили перед собой, например, не звезды, а жительница города Оверлэнд-Парк в американском штате Канзас Шарлин Киммел: сама пережившая рак груди, она сочла, что розовые ленточки сами по себе не дают информации о серьезности проблемы.

«Это мило и розово, но на самом деле вовсе не мило», — рассказала она изданию FOX4. Женщина решила сама помогать тем, кто столкнулся с заболеванием, и открыла для этого «Бутик борьбы» — благотворительное заведение, где предлагает жертвам болезни бесплатные парики, необходимые после курса химиотерапии и облучения, белье, требующееся после мастэктомии, и моральную поддержку.

«Просто надевая парик, они уже чувствуют себя по-другому, — объяснила женщина. — Они не привыкли к этому, не привыкли жить без волос, поэтому просто почувствовать у себя на голове волосы становится приятно».

Шарлин Киммел по собственному опыту знает, как важно вовремя сделать мамограмму и обнаружить опухоль на ранней стадии.

Поэтому она активно призывает женщин не бояться проходить обследование, чтобы, как и она, победить болезнь, если ее обнаружат, и в дальнейшем иметь возможность помогать другим людям справиться с бедой.

В городе Порт-Джефферсон, штат Лонг-Айленд, в одном из салонов красоты посчитали, что в розовом цвете нет ничего плохого – и предложили посетителям вплетать розовые ленты в волосы по $15 — выручка уходит проекту Wigs&Wishes («Парики и пожелания»), который раздает парики женщинам и детям, борющимся с раком.

В штате Вермонт в США к борьбе за осведомленность о раке груди присоединились пожарные города Берлингтон. Продавая розовые футболки, они заработали $1300 на покупку париков, шапок и других вещей для отделения гематологии и онкологии медицинского центра Грейт-Ривер. Автор этой инициативы, пожарный Коул Хейтмейер, рассудил, что если местные жители желают тратить деньги на благотворительность, то средства должны пойти на помощь местной общине.