Атака бодишеймеров: Билли Айлиш ответила на травлю

Певица Билли Айлиш столкнулась с очередной волной бодишейминга. После того как в сети появились снимки, на которых папарацци удалось заснять ее в непривычном для всех образе, в Twitter начали множиться комментарии, в которых пользователи грубо раскритиковали ее фигуру, поскольку вместо мешковатой рубашки и штанов на певице была обтягивающая майка.

billie eilish this is disgusting! please cover up your ugly fat body! i liked it better when you had big juicy boobs but now you look fat trash like you live in a trailer! fix yourself! pic.twitter.com/3UWuhrpkpF — (@maleboy17) October 15, 2020

«Билли Айлиш, это отвратительно! — Пожалуйста, прикрывай свое уродливое жирное тело! Мне больше нравилось, когда у тебя были большие сочные сиськи, а сейчас ты выглядишь словно жирный мусор, так будто живешь в трейлере! Исправься!»— обратился к артистке один из пользователей Twitter.

''За 10 месяцев Билли Айлиш превратилась в 30-летнюю женщину'',

— добавил другой.

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За певицу заступились фанаты. ''Именно по этой причине Билли старается скрыть свое тело и всегда носит мешковатую одежду, она не хочет, чтобы это давало повод для комментариев и отвлекало от ее творчества'', — говорится в одном из комментариев. ''Билли хорошо выглядит!!!! Она, как всегда, крутая!'' — выступил другой защитник певицы.

Сама же Билли Айлиш отреагировала на травлю, поделившись у себя в Instagram видеоответом на критику ее тела, которое опубликовала девушка под ником @chiziduru. В нем она высказывает слова поддержки в адрес певицы и напоминает, что что тела большинства людей далеки от идеала и ничего страшного в этом нет. ''С животом все в порядке. Он нормальный. Многие сталкиваются с обвисшей грудью — особенно после кормления. Идеальные тела, которые вы видите в Instagram, — ненастоящие'', — говорит в своем видео Дуру.

Обладательница премии «Грэмми» действительно нечасто демонстрирует публике свою фигуру — она известна своими образами, которые по большей части состоят из одежды оверсайз. Как объясняла певица в одном из своих твитов в 2017 году, она хочет, чтобы аудитория обращала внимание на ее вокальные данные, а не на тело.

Однако позже звезда призналась, что отдает предпочтение мешковатой одежде еще и потому, что неоднократно сталкивалась с осуждением своей фигуры. И не только со стороны фанатов — ей самой было тяжело принимать тело, с которым она родилась.

''Я не хочу, чтобы обо мне знали все. Никто не будет выражать свое мнение о моей фигуре, потому что никто ничего не видел. Никто не скажет: «Она тощая или она толстая, у нее большой зад или у нее маленький зад. Никто ничего не сможет сказать, потому что они не знают'', — говорила в одном из интервью Билли.

Очевидно при этом, что певицу действительно волнует тот факт, что ее фигуру могут оценивать посторонние, — и она пытается бороться с этим.

Весной этого года на своем концертном туре в Майами артистка во время шоу обратила внимание зрителей на проблему бодишейминга трехминутным видео, в котором она появляется в черном облегающем топе, постепенно обнажаясь до нижнего белья. Ролик сопровождался монологом об осуждении ее тела

«У вас есть свое мнение. О моем мнении, о моей музыке, о моей одежде, о моем теле. Вы хотите, чтобы я была худее? Слабее? Мягче? Выше? Хотите, чтобы я была тихой? Хотите увидеть мою грудь, живот, бедра? Увидеть тело, с которым я родилась — разве не этого вы хотели? Если я ношу ту одежду, в котором мне комфортно, то я не женщина. Если раздеваюсь, то я — шлюха. Хотя вы никогда не видели моего тела, вы осуждаете и осуждаете меня за мое тело. Почему?» — обратилась певица к зрителям.