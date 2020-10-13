Ждал 7 месяцев: Мачу-Пикчу открыли специально для японца

Власти Перу пожалели японского туриста Джесси Катаяму, который был вынужден остаться в стране на 7 месяцев из-за ограничений на передвижение, спровоцированных пандемией коронавируса. Они разрешили ему одним из первых посетить древний город инков Мачу-Пикчу, входящий в список наследия ЮНЕСКО, который до ноября будет закрыт на карантин.

Билет на посещение достопримечательности японец приобрел еще в марте, но пандемия коронавируса помешала ему осуществить задуманное. В итоге турист застрял в Перу, в поселке Агуас-Кальентес в окрестностях Мачу-Пикчу, где проживают всего 1600 человек, на 7 месяцев. Он мог все лето любоваться столицей цивилизации инков, расположенной на высоте 2400 метров над уровнем моря, без возможности пройтись по живописным улочкам древнего города.

Зато Катаяма был вознагражден за ожидание: власти Перу позволили ему первым и единственным из туристов заглянуть в Мачу-Пикчу и прогуляться по городу без толп других путешественников.

Реклама

Джесси Катаяма — 26-летний инструктор по боксу из Осаки — провел весь карантин в небольшой комнате, которую арендовал во время путешествия по Латинской Америке. Хотя пандемия коронавируса помешала ему посетить другие страны, кроме Перу, ему все-таки удалось побывать на горячих источниках и водопадах, а также горе Путукуси, откуда открывается колоритный вид на Мачу-Пикчу. В свободное от поездок время он учил местных детей боксу и тренировался, чтобы открыть зал для занятий у себя в Осаке по возвращении.

«Я каждый день бегал и мог в деталях рассмотреть Мачу-Пикчу на расстоянии, — рассказал Катаяма CNN. — Не думал, что мне все-таки удастся посетить город, ведь он должен был открыться только в следующем году. Но меня и так все устраивало».

У японца уже начали заканчиваться деньги, когда на помощь ему пришла туристическая компания Andean Roots Peru (Дороги в Перу и Андах), которая и помогла ему договориться с министерством культуры Перу о специальном визите в Мачу-Пикчу. Его сопровождали два фотографа и директор исторического заповедника Хосе Бастанте.

«Перуанцы такие добрые! — написал Катаяма в своем аккаунте в Instagram. — Они попросили правительство и городскую администрацию, и те дали мне специальное разрешение».

После этого акта доброй воли, о котором рассказали мировые СМИ, поток туристов в Перу, вероятно, возрастет, как только это станет возможным. Мачу-Пикчу, который в 2007 году назвали «Новым чудом света», собираются снова открыть для туристов в ноябре. При этом пускать будут только 30% от среднего числа путешественников в обычное время.

В день город смогут посещать лишь 675 туристов группами по восемь человек. При этом должна соблюдаться дистанция в полтора метра.

Почти 500 лет Мачу-Пикчу был забыт и заброшен: неизвестны ни дата, ни цель его постройки. Его обнаружил в 1911 году американец Хайрам Бингем, профессор Йельского университета, после того как летчики увидели его с самолета. Когда он добрался сюда с помощью местного мальчика-проводника, то обнаружил крестьян, которые рассказали ему, что живут там свободно, без нежелательных визитеров, чиновников, вербующих в армию, и сборщиков налогов. На тот момент в Мачу-Пикчу уже побывали любители достопримечательностей, написавшие на гранитных стенах углем свои имена.

Кроме Мачу-Пикчу, в Перу откроются гигантские геоглифы Наски. Изображения плато Наска можно будет снова посмотреть из самолета, начиная с 10 ноября. Полет над геоглифами, величина которых достигает сотни метров, — это излюбленное развлечение туристов, приезжающих в Перу.

А японец 16 октября отправится домой, в Осаку. На память местные дети подарили ему куклу, сделанную из туалетной бумаги, и нарисовали его портрет. «Я буду плакать, — признался Катаяма. — Эти 7 месяцев стали для меня особенными, я открыл себя с новой стороны».