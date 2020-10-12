«Королева в ярости»: горничные сорвали планы Елизаветы II

Обслуживающий персонал королевы Великобритании Елизаветы II отказался подчиниться ее требованиям. Как сообщает Daily Mail, планы дворца обеспечить монарху безопасные с точки зрения эпидемиологической ситуации рождественские праздники в резиденции Сандрингем, где она традиционно их проводит, вызвали возмущение сотрудников, потому что для них это означает, что они не увидятся со своими семьями в течение месяца.

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Предполагалось, что 20 сотрудников дворца — горничные, уборщики, сантехники и другие специалисты, обеспечивающие королеве комфортное существование, — на время праздников будут заключены в Сандрингеме в «ковидный пузырь», то есть в пространство, из которого они не будут выходить. Это означает, что они не смогут покинуть территорию резиденции и увидеться со своими близкими в течение целого месяца. Однако персонал дворца отказал королеве в этой просьбе, поскольку не хочет быть изолирован от родных в течение четырех недель.

«Королева в ярости, — прокомментировал эту ситуацию источник издания The Sun. — Сотрудники сказали, что с них хватит. Это абсолютно беспрецедентный случай. Все хотят оставаться преданными ей, но им кажется, что на них слишком давят, заставляя изолироваться от семей на Рождество». Он добавил, что проблема все еще обсуждается, и выводы о том, как в этом году пройдет для королевы праздник, делать еще слишком рано.

Если план королевы провести Рождество в Сандрингеме сорвется, это будет означать, что для нее нарушена традиция, которой уже 33 года.

Впрочем, уже сейчас ясно, что праздник будет не совсем обычным: очевидно, что при правиле, согласно которому собираться вместе в Великобритании могут не более шести человек, Елизавета II не пригласит, как это обычно бывает, всех своих родственников на рождественский ужин — равно как и, скорее всего, утром она не отправится в церковь вместе с детьми и внуками.

С середины марта 94-летняя Елизавета II и ее супруг, 99-летний герцог Эдинбургский, находятся в самоизоляции в Виндзорском замке — оттуда она дважды выступала с вдохновляющими речами, подбадривая британцев в разгар пандемии и отмечая 75-летие с окончания Второй мировой войны. Кроме того, она совершает видеозвонки, освоив Zoom, и общается не только со своими детьми, внуками и правнуками, но и с подданными. В частности, в июле она виртуально встречалась с сотрудниками Министерства иностранных дел и Министерства по делам Британского содружества, а также беседовала с военнослужащими.

Начиная с марта, комфорт королевы Елизаветы и принца Филиппа в Виндзорском замке обеспечивали 22 человека, проживавшие вместе с ними, отдельно от своих семей. Поваров, горничных, секретарей и других сотрудников разделили тогда на две группы: пока одна работает три недели, другая — отдыхает. При этом во время перерывов сотрудники королевы проводят дома лишь две недели, после чего уходят на карантин, чтобы потом вернуться к своим обязанностям в Виндзорский замок. Перед началом нового трудового периода работники сдают тесты на COVID-19 и измеряют температуру — лишь после этого они могут быть допущены к работе.

Кстати, к Елизавете II был приставлен даже конюх: в начале июня в СМИ появились фотографии королевы, ехавшей верхом на 14-летнем уэльском пони по имени Балморалский папоротник. Компанию ей составлял конюх Терри Пэндри, державшийся от нее на расстоянии.