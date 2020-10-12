«Жду прощения от богов»: туристка вернула украденное в Помпеях

Жительница Канады решила снять проклятие, которое, по ее мнению, упало на нее после посещения Помпеев в 2005 году. Тогда девушка по имени Николь, которой было около 20 лет, похитила с руин несколько артефактов — и недавно вернула их в убеждении, что они навлекли на нее несчастья, сообщает The Guardian. Николь прислала смотрителям музейно-археологического комплекса посылку, в которой были два мозаичных модуля, куски античной амфоры и осколки керамики. В сопроводительном письме женщина заявила, что все эти предметы принесли ей множество бед, включая рак груди и финансовые проблемы. «Пожалуйста, заберите их обратно, они приносят несчастье», — написала она.

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По словам канадки, похищая музейные артефакты, она хотела стать обладательницей кусочков истории, которых «не могло быть больше ни у кого», но «у них слишком много негативной энергии, связанной с этим местом разрушения».

Николь заключила, что она выучила свой урок и «ждет прощения от богов».

В посылке были и камни, похищенные в том же 2005 году другими канадцами. «Мы взяли их, не подумав о боли и страданиях, которые пережили эти бедные души при извержении Везувия и своей мучительной смерти, — покаялись они. — Нам жаль, мы просим прощения за свой ужасный поступок. Пусть они покоятся с миром».

Вернувшие артефакты канадцы — далеко не первые, кто присылает в Помпеи украденные оттуда кусочки мозаики, осколки керамики или обломки статуй. В 2015 году смотритель музея Массимо Осанна рассказывал журналистам, что в музей пришло уже не меньше сотни посылок с похищенными предметами — в сопроводительных письмах туристы жаловались, что они принесли им одни проблемы.

«Они пишут, что украденные обломки не дали им ничего, кроме несчастий, — говорил Массимо Осанна Corriere Della Serra. — По их словам, они могут проследить все семейные проблемы, начавшиеся с кражи из Помпеев». Впрочем, справедливости ради, он признал, что иногда похищенное возвращают и просто из чувства стыда. В пример он привел жительницу Великобритании, которая вернула мозаичный модуль украденный ее родителями еще в 70-е. Она написала, что унаследовала его после их смерти и решила отправить обратно в Помпеи. «Пожалуйста, не судите их слишком строго, — написала она. — Времена были другие».

Массимо Осанна сообщил изданию, что подумывает о том, чтобы провести выставку возвращенных предметов. «Не то, чтобы осколки были очень интересными или ценными, — признался он. — Скорее, это письма».

Эту мысль Массимо Осанна высказывал и за год до того в беседе с изданием Il Mesaggero. Тогда большой новостью стал поступок еще одной жительницы Канады — она вернула в Помпеи фрагмент, который украла за 50 лет до этого, во время медового месяца. Тогда же смотритель археологического комплекса рассказал, что не все обломки не имеют ценности — по его словам, украденный в 80-е фрагмент фрески, который прислал один из туристов-похитителей, оказался необходим при реставрации Дома садовника.

Обломки, впрочем, не только возвращают, но и продолжают похищать. В 2018 году турист из Франции был оштрафован на 200 евро, когда его поймали на месте преступления — в рюкзаке 52-летнего мужчины, которого остановила охрана из-за странностей в его поведении, оказались 13 фрагментов терракоты и кусок мрамора.

Полиции француз и его спутница объяснили, что не имели дурных намерений — просто хотели привезти домой сувенир, поскольку «очарованы археологической историей Помпеев».

В 2015 году на краже попался 16-летний мальчик из Нидерландов, у которого не было романтических намерений. Юношу передал в руки смотрителей американский турист, заметивший, что тот кладет кусок черепицы к себе в рюкзак. В ответ на вопрос прибывших на место происшествия полицейских, зачем ему это нужно, юноша ответил, что планировал продать артефакт на EBay, чтобы раздобыть денег на новый iPhone. Предприимчивого воришку передали в руки разъяренной матери, которая не знала, что сын спланировал кражу из музейно-археологического комплекса.