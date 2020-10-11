Между закуской и горячим: как обедают в масках в США

В Калифорнии администрация губернатора штата Гевина Ньюсома поставила местных жителей в тупик необычным советом, касающимся поведения в ресторанах в разгар пандемии коронавирусной инфекции. Посетителей заведений в начале октября призвали надевать защитные маски во время еды — в буквальном смысле «между укусами». «Идете куда-то поесть вместе со своими домашними? — говорилось в сообщении офиса губернатора в Twitter. — Не забудьте надевать маску между укусами. Сделайте то, что можете, чтобы сохранить здоровье окружающих».

Going out to eat with members of your household this weekend? Don't forget to keep your mask on in between bites.



Do your part to keep those around you healthy. #SlowtheSpreadhttps://t.co/snYe5v55Rw pic.twitter.com/Y4fcDO5Zke — Office of the Governor of California (@CAgovernor) October 3, 2020

Это означает, что калифорнийцев попросили надевать маску каждый раз, когда они положат в рот очередную ложку еды или откусят маффин. Однако жители штата, которых обязывают носить защитные средства каждый раз, когда они выходят из дома — за исключением некоторых случаев, в числе которых еда и питье, — были ошарашены предложением натягивать маску обратно на лицо после каждого укуса.

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«Нужно ли нам мыть руки после прикосновения к маске каждый раз, когда мы снимаем ее между укусами? А что, если я ем чипсы с сальсой и хочу макнуть чипс в соус во второй раз? Это технически два укуса — если я макаю один и тот же чипс?» — задался вопросами один из пользователей. «Это нарушает правила ВОЗ «Как не надо носить маску», — напомнил другой, приложив инфографику, согласно которой к маске нужно прикасаться как можно реже.

Еще один житель Калифорнии оказался крайне возмущен таким предложением властей.

«У меня нет проблем с ношением маски. Я делаю это в продуктовом магазине. Черт, я с удовольствием надену ее в спортзале. Но если я за столом со своей семьей и на приличной дистанции от других людей, меня в аду не заставят натягивать маску между укусами. Вы с ума сошли?»

— написал он.

CBS News обратился за комментариями в офис Гевина Ньюсома, однако ответа на момент публикации не было. Между тем правила, провозглашенного в противоречивом твите, в официальной методичке для посетителей ресторанов Калифорнии нет — их просят лишь соблюдать максимально возможную дистанцию друг от друга, носить маски, если они не едят, и часто мыть руки. При этом во многих графствах залы заведений заполняют сейчас лишь на 25% — или вовсе закрывают, оставляя возможность для жителей пообедать только на открытой веранде.

Похожие правила ношения масок в заведениях общественного питания существуют и в Нью-Йорке — и они тоже озадачивают их посетителей. Еще летом в рекомендациях департамента здравоохранения штата указали, что в ресторанах должны «призывать, но не требовать от клиентов носить маски, когда они не едят и не пьют». Городской департамент здравоохранения и психической гигиены опубликовал такую же методичку для гостей ресторанов, в которой говорилось, что «защита для лица не требуется, когда посетители сидят, но если держать ее на лице настолько, насколько это возможно, и за столом — это лучший способ снизить риск передачи COVID-19 для работников ресторана и соседей по столику».

Из-за таких неоднозначных рекомендаций в The New York Times в середине августа вышла колонка, автор которой, Пит Уэллс, критиковал жителей Нью-Йорка за то, что они снимают маски, как только приступают к обеду или ужину, и надевают, только когда закончат с приемом пищи и поглощением напитков.

Он пожаловался, что, по его наблюдениям, лишь небольшие группки людей надевают маски между закусками и горячим. «Гораздо больше нью-йоркцев предпочитают освободиться от маски в ту же минуту, как садятся, если не раньше, убирая маски в карманы или на шею, как хирурги, или устраивая их на подбородке, отчего выглядят так, будто только что вышли от средневекового стоматолога», — иронизирует журналист.

По мнению колумниста The New York Times, постоянно снимать и надевать маску действительно неудобно, «особенно когда у вас в одной руке вилка, а в другой нож», а искушение есть и сплетничать с открытыми лицом, если вы уверены, что никто из ваших собеседников не болен, весьма велико. Однако автор материала все же уверен, что в самих ресторанах должны строже относиться к посетителям — и требовать от них надевать маски, хотя бы когда они разговаривают с официантами и другими сотрудниками заведений.