Между закуской и горячим: как обедают в масках в США

В Калифорнии администрация губернатора штата Гевина Ньюсома поставила местных жителей в тупик необычным советом, касающимся поведения в ресторанах в разгар пандемии коронавирусной инфекции. Посетителей заведений в начале октября призвали надевать защитные маски во время еды — в буквальном смысле «между укусами». «Идете куда-то поесть вместе со своими домашними? — говорилось в сообщении офиса губернатора в Twitter. — Не забудьте надевать маску между укусами. Сделайте то, что можете, чтобы сохранить здоровье окружающих».
Это означает, что калифорнийцев попросили надевать маску каждый раз, когда они положат в рот очередную ложку еды или откусят маффин. Однако жители штата, которых обязывают носить защитные средства каждый раз, когда они выходят из дома — за исключением некоторых случаев, в числе которых еда и питье, — были ошарашены предложением натягивать маску обратно на лицо после каждого укуса.
«Нужно ли нам мыть руки после прикосновения к маске каждый раз, когда мы снимаем ее между укусами? А что, если я ем чипсы с сальсой и хочу макнуть чипс в соус во второй раз? Это технически два укуса — если я макаю один и тот же чипс?» — задался вопросами один из пользователей. «Это нарушает правила ВОЗ «Как не надо носить маску», — напомнил другой, приложив инфографику, согласно которой к маске нужно прикасаться как можно реже.
Еще один житель Калифорнии оказался крайне возмущен таким предложением властей.
«У меня нет проблем с ношением маски. Я делаю это в продуктовом магазине. Черт, я с удовольствием надену ее в спортзале. Но если я за столом со своей семьей и на приличной дистанции от других людей, меня в аду не заставят натягивать маску между укусами. Вы с ума сошли?»
— написал он.
CBS News обратился за комментариями в офис Гевина Ньюсома, однако ответа на момент публикации не было. Между тем правила, провозглашенного в противоречивом твите, в официальной методичке для посетителей ресторанов Калифорнии нет — их просят лишь соблюдать максимально возможную дистанцию друг от друга, носить маски, если они не едят, и часто мыть руки. При этом во многих графствах залы заведений заполняют сейчас лишь на 25% — или вовсе закрывают, оставляя возможность для жителей пообедать только на открытой веранде.
Похожие правила ношения масок в заведениях общественного питания существуют и в Нью-Йорке — и они тоже озадачивают их посетителей. Еще летом в рекомендациях департамента здравоохранения штата указали, что в ресторанах должны «призывать, но не требовать от клиентов носить маски, когда они не едят и не пьют». Городской департамент здравоохранения и психической гигиены опубликовал такую же методичку для гостей ресторанов, в которой говорилось, что «защита для лица не требуется, когда посетители сидят, но если держать ее на лице настолько, насколько это возможно, и за столом — это лучший способ снизить риск передачи COVID-19 для работников ресторана и соседей по столику».
Из-за таких неоднозначных рекомендаций в The New York Times в середине августа вышла колонка, автор которой, Пит Уэллс, критиковал жителей Нью-Йорка за то, что они снимают маски, как только приступают к обеду или ужину, и надевают, только когда закончат с приемом пищи и поглощением напитков.
Он пожаловался, что, по его наблюдениям, лишь небольшие группки людей надевают маски между закусками и горячим. «Гораздо больше нью-йоркцев предпочитают освободиться от маски в ту же минуту, как садятся, если не раньше, убирая маски в карманы или на шею, как хирурги, или устраивая их на подбородке, отчего выглядят так, будто только что вышли от средневекового стоматолога», — иронизирует журналист.
По мнению колумниста The New York Times, постоянно снимать и надевать маску действительно неудобно, «особенно когда у вас в одной руке вилка, а в другой нож», а искушение есть и сплетничать с открытыми лицом, если вы уверены, что никто из ваших собеседников не болен, весьма велико. Однако автор материала все же уверен, что в самих ресторанах должны строже относиться к посетителям — и требовать от них надевать маски, хотя бы когда они разговаривают с официантами и другими сотрудниками заведений.