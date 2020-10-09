«Открыли Россию»: куда россияне поедут на Новый год

15 октября стартует второй этап программы кэшбека на путешествия по России: теперь вернуть потраченные средства в размере до 20 тыс. рублей на карту «Мир» можно будет и за короткие поездки — от 2 дней, причем ночевать можно не только в гостинице, но и в поезде, на корабле и в отелях, список которых был существенно расширен по сравнению с летними направлениями, в которые входили пакетные туры на Алтай, Байкал и в Калининград.

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Теперь в программу кэшбека включены все регионы России и большинство туроператоров, у которых туристы будут бронировать путешествия на поезде, автобусе, а также круизы и проживание в отелях.

Возврат средств в размере 20% будет начислен за поездки, совершенные с 15 октября по 10 января, причем оплатить такие туры нужно будет до 5 декабря у туроператоров, входящих в программу кэшбека.

Таким образом государство намерено активизировать внутренний туризм осенью и зимой, в том числе и в новогодние праздники, которые в этом году продлятся 10 дней. Однако некоторые туристические направления, по словам туроператоров, на этот период уже раскуплены, и желающим провести Новый год вне дома стоит позаботиться о своей поездке заблаговременно.

«Россияне распробовали внутренний туризм: туры на Новый год в Сочи, на Алтай, в Карелию уже забронированы, — рассказала в беседе с «Газетой.Ru» Майя Котляр, основатель и руководитель компании по индивидуальному туризму MAYEL Travel. — Красную поляну бронируют уже на 2021 год, на летний сезон — а туры за границу не бронируют вообще — люди боятся».

По ее словам, в данный момент на октябрь, ноябрьские и новогодние праздники найти места на Красной поляне уже невозможно — нет свободных номеров. Эксперт связывает это с тем, что россияне не торопятся ехать за границу, потому что опасаются потерять деньги на отмене тура, если сообщение с другими странами снова закроют.

В то же время внутренний туризм, который до этого лета для многих казался непривлекательным, стал достойной альтернативой зарубежным курортам. «Если раньше люди боялись ездить по российским курортам, то за лето убедились, что там все в порядке, — поясняет Котляр. —

Сочи многих приятно удивил сервисом, туристы рассказали своим друзьям, друзьям друзей — сработал эффект сарафанного радио — люди открыли для себя Россию».

Тем, кто планирует поездку на новогодние праздники, эксперты рекомендуют уже сейчас рассматривать варианты, чтобы не остаться без отдыха. «Ближе к Новому году, в ноябре, мест не будет вообще», — отмечает Котляр.

Кататься на лыжах и бродить у моря

Среди направлений зимнего отдыха особой популярностью пользуются традиционные горнолыжные курорты — Сочи, а именно Красная поляна, Алтай, Кавказ — а также Карелия. Причем на зимние курорты едут и осенью, в межсезонье, добавляет эксперт.

«Казалось бы, что делать в Сочи осенью — море уже холодное, в горах снега еще нет, — рассуждает Котляр. — Но туда просто едут отдохнуть, сменить обстановку, там приятная погода и хорошие отели». Таким образом Сочи стал для россиян своего рода бюджетной альтернативой Ниццы и Швейцарии, а также Грузии, куда традиционно едут побродить у моря или покататься на лыжах.

На курортах Ставропольского края — в Минеральных водах, Ессентуках, Пятигорске и Кисловодске — зимой тоже можно гулять, рассматривать советскую архитектуру и лечиться целебными водами. «Сюда нужно приезжать, чтобы отдохнуть душой и телом, отключиться от суеты больших городов и расслабленно провести время», — отметила в беседе с «Газетой.Ru» Милена Перфильева, СЕО турфирмы иммерсивных путешествий My Ways On.

Домбай и Архыз — это варианты горнолыжного отдыха. «В горах Кавказа можно также погулять по заповедникам и рассмотреть в деталях звездное небо в обсерватории, погонять на джипах и совершить конную прогулку по лесу», — добавляет эксперт.

Охотиться за северным сиянием и кататься на собачьих упряжках

При закрытых границах популярнее стала и Карелия, которую открыли для себя те, кто раньше любил отдыхать в Финляндии. По словам эксперта, два этих региона похожи и взаимозаменяемы: в Карелии можно найти все плюсы отдыха в Лапландии, в том числе с детьми. «Очень многие семьи уезжали на Новый год в Финляндию смотреть северное сияние и искать лапландского Деда Мороза, — поясняет Котляр. —

Но и у нас в России можно наблюдать северное сияние, кататься на упряжках с хаски, на беговых лыжах по заснеженному лесу. Карелия — это та же Финляндия, та самая «зимняя сказка», которую ищут туристы».

Популярный у россиян коттеджный отдых на природе восполнит Мурманск и Кольский полуостров, где под ледяные иглу стилизованы глэмпинги из стекла, откуда можно любоваться северным сиянием. Однако в плане инфраструктуры и удобства это направление уступает зарубежной альтернативе, считает эксперт.

«Здесь можно гулять по побережью Северного Ледовитого океана и изучать места съемки фильма «Левиафан», гонять на лыжах или сноуборде по Хибинам, кататься на санях, запряженных северными оленями, — рассказала Перфильева. — Мурманская область — одно из самых интересных зимних направлений».

Фотографироваться на льду и кататься на велосипеде по Байкалу

Недостатки инфраструктуры и плохие дороги не отпугивают россиян от того, чтобы бронировать туры на зимний Байкал, которому эксперты не находят альтернативы за рубежом. «Это отдельная история, Байкал летом и зимой можно уравновесить по привлекательности, — уверяет Котляр. — Но про комфорт там надо забыть: инфраструктура и дороги еще не дотягивают до уровня красоты этих мест, но и там все уже давно забронировано».

Зимний Байкал, который россияне открыли для себя в последние несколько лет, в том числе благодаря Instagram-блогерам, предлагающим индивидуальные фото-туры на джипах, уникален ледяными пещерами и фотогеничными льдами, которые намерзают зимой. Толщина льда в некоторых местах к февралю-марту позволяет кататься по застывшему озеру на снегоходах, джипах, коньках, лыжах и даже велосипеде. «Про Байкал говорят, что это самый большой каток в мире, — отмечает гид по Байкалу Ксения Павленко. — Можно надеть коньки и двигаться по нему несколько километров».

Останавливаться лучше всего в поселке Листвянка. «Это удивительное по красоте место — исток Ангары, там река никогда не замерзает, даже когда льдом покрыто само озеро», — поясняет эксперт. В Листвянке можно заняться дайвингом и спуститься под лед Байкала, покататься на собачьих упряжках, а также на велосипеде. «Стоит посетить поселок Большое Голоустное — там работает прокат коньков и велосипедов, а еще там находятся знаменитые байкальские пузыри во льду», — добавила Павленко.

Осенью на Байкал ехать тоже можно, но лучше делать это в октябре, так как в ноябре там начинается сезон ветров, предупреждает гид. «Зимой Байкал очень красив, это другая планета, традиционно зимним сезоном на озере считаются февраль и март, — пояснила гид. — В декабре и январе туристы могут быть разочарованы тем, что не увидят знаменитого льда, потому что озеро только начинает замерзать и нужно знать места, где искать лед: это Приольхонье, Малое море — там лед молодой, идеально прозрачный. Получаются очень красивые фотографии». На острове Ольхон есть ледяные пещеры, гроты, «наплески на скалах:

это самое ветреное место осенью, поэтому, когда Байкал схватывает мороз, брызги и волны, которые ударяются о скалы, ледяным кружевом замерзают на подлете»,

— описывает это необычное явление гид.

Но за красивыми фотографиями скрываются морозы и непростые бытовые условия. По словам Павленко, температуры зимой на Байкале могут быть экстремальными, а расстояния в Сибири огромные. «Зимой на Байкале работает меньше отелей, кафе, магазинов с сувенирами — нужно быть к этому готовым и тщательно продумывать трансфер: на каком транспорте добираться до Байкала, а жилье бронировать заранее, не надеяться, что на месте заселят», — советует гид.

Пить глинтвейн и водить хоровод в лесу

Рождественские ярмарки, за которыми некоторые россияне раньше ездили в Европу, тоже можно заменить российскими. По словам Майи Котляр, этим летом в Москву и Санкт-Петербург устремились туристы из регионов России, и впечатления от городов были крайне положительными, так что можно ожидать приток туристов в Москву, Питер и Казань на Новый год. Интересуют путешественников и небольшие города Золотого кольца: Ярославль, Кострома, Ростов Великий, Суздаль, Владимир. На Новый год местные санатории и пансионаты устраивают гулянья с баней и шашлыками на свежем воздухе.

«Зимний Дагестан тоже может предложить интересные впечатления: отдых в древнем городе Дербент на берегу Каспийского моря, прогулки по крепости Нарын-Кала и атмосферным улочкам Старого города можно совместить с поездкой в заснеженные горы, — добавляет Милена Перфильева. — Здесь можно провести день с ремесленниками в ауле Кубачи, потом отправиться на смотровую Сулакского каньона в окружении гор и снега, выпить кофе на песке и попробовать национальную кухню. Кавказ зимой не менее гостеприимен, чем летом».

Можно также отправиться в Калугу, которая в этом году избрана новогодней столицей России. «Организаторы собираются удивлять гостей стилистикой 60-х (в честь космической тематики, которой славится город), спутником-снежинкой, городскими гуляниями, тематическими площадками и общей праздничной атмосферой», — пояснила эксперт.