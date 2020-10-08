Все внимание на муху: что испортило дебаты в США

На прошедших накануне в США предвыборных дебатах потенциальных вице-президентов – республиканца Майка Пенса и представительницы Демократической партии Камалы Харрис – внимание общественности переключилось на муху. После того как насекомое приземлилось на голову нынешнего вице-президента и задержалось там на две минуты, пользователи интернета и журналисты уже не переставали обсуждать этот момент и шутить по этому поводу.

Майк Пенс продолжал говорить, не обращая внимания на муху – и, возможно, даже не ощущая ее присутствия, — однако суть его речей не доходила до зрителей, пока насекомое не покинуло его голову.

Total time a fly sat on Mike Pence's head: two minutes pic.twitter.com/PtI0rKSi5I — Timothy Burke (@bubbaprog) October 8, 2020

Впрочем, и после этого муха оказалась главной темой для разговоров, а в Twitter появился ее аккаунт — Mike Pence's Fly, в котором опубликовано уже 100 постов. Подписались на «муху Пенса» уже более 24 тыс. человек. Использовали тему насекомого и в избирательном штабе соперников Дональда Трампа и Майк Пенса.

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В Twitter выложили снимок Байдена с мухобойкой. «Скиньтесь по $5, чтобы помочь этой кампании взлететь», — обыгрывалось в подписи слово «fly», означающее и «муха», и «лететь». Кроме того, в сети появился сайт flywillvote.com, который ведет на страницу регистрации избирателей.

Журналисты, тем временем, анализировали, когда именно муха села на голову Пенса. «В какой-то момент, когда они говорили о системном расизме, я думаю, было очень вовремя, что муха прилетела на голову Пенса – именно в ту секунду, когда он сказал, что системного расизма не существует», — сказала, например, телеведущая Гейл Кинг в передаче «CBS This Morning». Она призналась, что смотрела на муху и думала, что это очень интересное совпадение. «Я не хочу назвать это намеком, но это был определенно запоминающийся момент», — заключила телеведущая.

Pitch in to help this campaign fly. https://t.co/CqHAId0j8t pic.twitter.com/NbkPl0a8HV — Joe Biden (@JoeBiden) October 8, 2020

На то, что муха прилетела именно во время ремарки об отсутствии расизма в США, обратили внимание и в Twitter. Там сочли, что насекомое явно указало на то, что Пенс говорит «ерунду».

Это был не первый случай, когда муха отвлекает внимание публики от речи политика. В 2016 году во время предыдущих президентских выборов похожая история произошла с кандидатом от Демократической партии Хиллари Клинтон, когда во время вторых президентских дебатов насекомое село ей прямо на лоб. Клинтон, как и теперь Пенс, сделала вид, будто ничего не происходит и продолжила выступать, прохаживаясь по сцене.

Не обращал внимание на муху, севшую во время одного из предвыборных мероприятий на его голову, и Дональд Трамп в том же 2016-м – впрочем, она недолго задержалась на его прическе. Правда, в другой раз, уже будучи президентом, в 2019 году Дональд Трамп, выступая в Белом доме на встрече с журналистами, отнесся с появлению рядом с ним мухи более нервно. «Упс! Как муха попала в Белый дом? – сказал он. – Я это не люблю. Не люблю мух!»

Occupying the White House requires situational awareness.



Obama vs. fly



Never forget... pic.twitter.com/1emRAcH8Gm — Rex Chapman (@RexChapman) October 8, 2020

Самой же эффектной в истории взаимоотношений мух и политических лидеров США оказалась ситуация, в которую в 2009 году попал Барак Обама, когда давал интервью телекомпании CBS.

Когда вокруг него начала летать муха, он поначалу начал лениво отмахиваться от нее, а потом сосредоточился – и резким движением схватил насекомое в кулак.

«Так, где мы были? Это было довольно впечатляюще, не правда ли? Поймал засранца!» — прокомментировал Обама этот момент. Позже он вспомнил эту историю, отмахиваясь от мухи во время другого выступления. «Уйди отсюда. Вы видели, как я до этого схватил одну из них», — напомнил он аудитории.