Лишние метры: звезды избавляются от квартир в Нью-Йорке

На рынке недвижимости звезд в этом году царит оживление. С начала года многие знаменитости успели выставить на продажу свои дома в Нью-Йорке — иным удалось, наконец, сбыть свои апартаменты, которые ждали своих покупателей уже довольно давно.

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Так, например, на продажу свои апартаменты в Челси площадью более чем в 500 кв. м выставила актриса Сьюзан Сарандон. Звезда Голливуда, прожившая там почти 30 лет, надеется получить за двухэтажные апартаменты $7,9 млн.

Изданию Wall Street Journal актриса объяснила, что хочет избавиться от квартиры, поскольку такая огромная жилплощадь ей больше не нужна. С мужем Тимом Роббинсом, вместе с которым звезда покупала квартиру в 1991 году, она развелась в 2011-м, а дети — 31-летний Джек, 28-летний Майлз и 35-летняя Эва — уже взрослые.

Другой актрисой, которая решила переехать в апартаменты поменьше, потому что жить в огромном пентхаусе уже не хочется, оказалась Бетт Мидлер — о том, что она продает жилище на Пятой авеню, стало известно в сентябре. Актриса и певица выставила на продажу пентхаус, в котором прожила вместе с семьей 20 лет — трехэтажную квартиру площадью 650 кв. м с дополнительным пространством в виде террасы размером в 278 кв. м. Апартаменты с видом на Центральный парк в здании, спроектированном архитектором Эмери Ротом, просят $50 млн, и сейчас это самый дорогой из домов, продающихся в Нью-Йорке. Апартаменты занимают 15, 16 и 17 этажи здания.

Как объяснили Бетт Мидлер и ее муж, художник-перформансист Мартин вон Хасельберг The New York Times, они хотят купить что-то поменьше, поскольку такая роскошь им больше не нужна. «Пришло время для другой семьи наслаждаться этим», — сказали они изданию.

Неизвестно, однако, удастся ли паре продать квартиру за назначенную цену: актрисе Дженнифер Лоуренс, например, при продаже своего пентхауса пришлось значительно поступиться.

В июне этого года СМИ сообщили, что звезда Голливуда, наконец, смогла продать свою квартиру в Верхнем Ист-сайде, однако за цену значительно ниже той, что заявлялась изначально и тем более той, за которую была приобретена. В 2016 году Дженнифер Лоуренс купила апартаменты размером 378 кв. м с тремя спальнями за $15,6 млн. В июле 2019-го она решила их продать за $15,45 млн, однако покупатель так и не нашелся. Позже цена была снижена до $12 млн — но только этим летом, наконец, актрисе удалось продать недвижимость за $9,9 млн.

Кстати, у актрисы есть также квартира в районе Трайбека, но она там не живет — эта жилплощадь предназначена для сдачи в аренду.

Пытаются избавиться от лишней недвижимости и музыкант Джоуи Джонас с женой, звездой «Игры престолов» Софи Тернер — с сентября желающие могут приобрести их квартиру на Манхэттене размером 270 кв. м. за $5,9 млн (в 2018-м они купили ее за $5,6 млн).

Как сообщает издание о недвижимости RealDeal, звезды планируют переселиться из Нью-Йорка в Лос-Анджелес.

Почему именно знаменитости решили съехать из крупнейшего города США, не сообщается, а вот решение музыканта Weeknd отказаться от аренды пентхауза в районе Трайбека эксперты связывают с боязнью пандемии коронавирусной инфекции, особенно ударившей по Нью-Йорку. Еще в мае New York Post сообщили, что артист, который в 2018 году снял жилище за $60 тыс. в месяц, чтобы жить со своей тогдашней девушкой Беллой Хадид, больше не хочет там жить. Источник издания подтвердил, что причиной тому стало распространение COVID-19. «Он не планировал остаться, — сказал собеседник издания. — Он хочет что-то купить».