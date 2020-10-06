Ушел из семьи: британский страус решил, что он зебра

В Лонглитском сафари-парке в графстве Уилтшир на юго-западе Великобритании нашелся необычный страус по имени Блю. Вместо того чтобы сидеть над яйцами, он бегает по вольеру вместе с другими зебрами и щиплет траву как ни в чем не бывало.

«У него кризис идентичности: он просто хочет быть зеброй»,

— объясняют странное поведение страуса сотрудники зоопарка, которых цитирует британский таблоид The Sun. Можно было бы оставить страуса в покое, но дело в том, что ему нужно высиживать яйца, которые созревают почти два месяца. Если же он не вернется к своим обязанностям, он так и не станет отцом.

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«Он не заинтересован в том, чтобы быть страусом, — это не для него, — рассказали в зоопарке. — Он проводит все свое время со стадом зебр, и они не против, что рядом с ними гуляет страус». К тому же, и в естественной среде обитания в африканской саванне зебры и страусы живут бок о бок и не мешают друг другу, так как питаются по-разному: зебры щиплют траву, а страусы, помимо этого, охотятся на мелких животных и насекомых.

Однако такая межвидовая дружба беспокоит сотрудников зоопарка, которые заинтересованы в размножении своих подопечных. Этим летом они пытались скрестить страуса с представительницей его вида Стейси, но когда та отложила яйца, безответственный Блю отказался высиживать их, как предписывает ему природа. Вместо этого он предпочел проводить время с зебрами из соседнего вольера.

В зоопарке приняли решение разлучить его с новыми друзьями и перевести страуса в другое место в надежде, что там страус вернется к прежним повадкам. А в сафари-парке появится новый страус-самец, который заменит Блю в паре со Стейси.

Страус с неправильной ориентацией так прославился в Великобритании, что попал в шоу «Animal Park» на «Би-Би-Си», где его «кризису идентичности» посвятили отдельный эпизод.

«Возможно, ему просто не нравятся девушки, — предположил один из сотрудников зоопарка. — Он какой-то странный в данный момент». Специалисты по животным говорят, что у страусов плохое обоняние и слух, а зебры, напротив, не могут похвастаться хорошим зрением, так что в дикой природе эти животные дополняют друг друга.

Такие симбиозы встречаются в природе довольно часто. К примеру, африканские скворцы большую часть времени проводят, сидя на слонах, носорогах, зебрах и африканских буйволах: они питаются клещами, которых находят в шкуре крупных животных. А бородавочники сами специально ложатся на землю при встрече с мангустом. Это заметили сотрудники Угандийского национального парка королевы Елизаветы: острозубые мангусты чистят шкуру бородавочников от насекомых.

Крупные рыбы часто пускают к себе в рот мелких рыбешек, чтобы ты очистили их пасть от остатков пищи, а крокодил для этих целей использует мелких птиц. Подобные отношения животных не раз были обыграны в мультфильмах и сказках.

А морские анемоны — коралловые полипы — катаются автостопом на спинах крабов-отшельников, возвышаясь над морским дном в поисках пропитания, оставшегося от добычи краба. Для него возить на себе прилипалу выгодно, так как она защищает его от осьминога — таким образом, краб прячется под анемоном от хищника, а в ответ защищает его.

В 2015 году пример необычной дружбы зафиксировали в Приморском сафари-парке: за умилительными отношениями тигра по кличке Амур и домашнего козла Тимура следила, кажется, вся страна, а видео о дружбе животных транслировали на специальном канале в YouTube и даже в московском метро. В их случае подружились хищник и его добыча: изначально козла привели в вольер к Амуру в качестве «обеда», но тигр не сразу проявил интерес к козлу, который начал отстаивать свои права и защищаться.

Тогда Амур пожалел козла, и сотрудники зоопарка решили оставить его в одном вольере с тигром, а за храбрость прозвали Тимуром.

Однако идиллия в их отношениях продержалась недолго: спустя несколько месяцев в Амуре проснулся инстинкт хищника и он укусил Тимура, который вел себя в вольере по-хозяйски, а потом сбросил соперника с небольшого холма, так что ветеринарам пришлось бороться за жизнь раненого козла и расселить животных по разным вольерам.

В июне 2016 года тайна дружбы раскрылась: бывший пресс-секретарь Приморского сафари-парка Евгения Патановская рассказала, что необычное поведение животных оказалось пиар-акцией. Она призналась, что козла по ошибке запустили в вольер к сытому Амуру — поэтому тот его не тронул. Тогда в зоопарке решили кормить тигра досыта, а безразличие к добыче выдать за дружбу. Однако директор сафари-парка Дмитрий Мезенцев эту версию опроверг.

В 2019 году Тимур умер, одной из причин смерти могли стать как раз полученные при стычке с тигром раны. Правда, козел все-таки прожил еще несколько лет в отсутствии тигра. Тимура похоронили со всеми почестями: его тело кремировали, а урну с его прахом захоронили на территории парка, где установили бронзовую скульптуру. О дружбе козла с тигром южнокорейский режиссер Пак Сун Енг даже снял документальный фильм.