По секрету: что Меланья Трамп говорила о Сторми Дэниэлс

Мир узнал, какими словами первая леди США Меланья Трамп называла порнозвезду Сторми Дэниэлс, которая в январе 2018-го публично призналась в связи с Дональдом Трампом, в личных беседах. Стефани Уинстон Волкофф, бывшая помощница и подруга первой леди, обнародовала часть аудиозаписи разговоров с Меланьей Трамп, которые она записывала втайне от нее. В подкасте бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна Mea Culpa во время интервью со Стефани Уинстон Волкофф, публика смогла услышать беседу первой леди с подругой, состоявшуюся в 2018 году – в ней Меланья Трамп выражала возмущение тем вниманием, которое уделяют Сторми Дэниэлс крупнейшие СМИ.

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Дело в том, что первая леди США выяснила: Сторми Дэниэлс удостоилась фотосессии для Vogue, которую сделала знаменитая фотограф Энни Лейбовиц. Если прослушать запись, то можно услышать, как она говорит своей подруге Стефани Уинстон Волкофф: «Иди погугли, и ты это прочтешь. Энни Лейбовиц снимала шлюху из порно, она будет в одном из выпусков, в сентябре или октябре».

Недоумевающей подруге Меланья Трамп поясняет, что речь идет о Сторми Дэниэлс, и снова выражает возмущение тем, что порноактриса снимается у звездного фотографа для самого престижного глянцевого журнала мира.

Сама Стефани Уинстон Волкофф напоминает в своей книге «Меланья и я», вышедшей в сентябре, что познакомилась и подружилась с фотомоделью в 2003 году в редакции этого издания о моде. «Вообще-то я открыла двери для нее, когда работала в Vogue, — пояснила она в беседе с Майклом Коэном. – И думаю, я была более интересна Меланье и Дональду, чем они мне. Что они могли для меня сделать? Мне было от них ничего не нужно. А на самом деле видела в Меланье симпатичную, милую, молодую, многообещающую модель».

Майкл Коэн, который в свое время был именно тем человеком, что выплатил Сторми Дэниэлс $130 тыс. за молчание о связи с Трампом в 2006 году, поинтересовался, как Меланья Трамп отреагировала на эти известия. Однако Стефани Уинстон Волкофф ответила уклончиво: «Она сказала мне, что Дональд всю свою жизнь должен был быть готов к открытости перед прессой и перед всем миром, если он выиграет на президентских выборах. В тот момент я подумала: «И ты тоже».

Меланья Трамп никогда публично не высказывалась об интрижке, которую Дональд Трамп, согласно заявлению Сторми Дэниэлс, имел с ней в 2006 году во время поездки во Флориду – когда его сыну Бэррону исполнилось всего лишь несколько месяцев. После того, как в январе 2018-го издание The Wall Street Journal рассказало, что порнозвезда в 2016 году получила от Майкла Коэна деньги за молчание, отрицали это поначалу все, включая саму Сторми Дэниэлс. Впоследствии она все же рассказала, что именно произошло между ней и Трампом и даже написала об этом подробную книгу, сам же Дональд Трамп продолжает настаивать на том, что все это ложь.

В январе 2018-го, однако, реакции на эти известия от его жены Меланьи общественность так и не дождалась – ей оставалось только трактовать действия первой леди. Например, тот факт, что она в последний момент отказалась сопровождать мужа в поездке на Международный экономический форум в Давосе через 10 дней после публикации The Wall Street Journal: директор по коммуникациям Восточного крыла Белого дома Стефани Гришэм заявила тогда, что первая леди США не сможет поехать в Швейцарию из-за «неурядиц с расписанием и логистикой». Сама же супруга Дональда Трампа объясняться не стала.

Как месть Трампу публика расценила и то, что отметить годовщину свадьбы 22 января 2018 года Меланья решила, выложив в соцсети не снимок с супругом, а фотографию с военным на инаугурации президента 20 января 2017 года.

А когда 31 января первая леди вынуждена была появиться на речи президента «О положении в стране», в конгресс она приехала отдельно от мужа – появившись в зале до приезда Дональда Трампа, она предстала перед собравшимися с ослепительной улыбкой и в брючном костюме кремового цвета. Выбор наряда, по мнению модных аналитиков, стал еще одним уколом в адрес Трампа, поскольку именно в белых брючных костюмах в то время выступали его оппонентки, следуя за дресс-кодом, предложенным кандидатом от Демократической партии на президентских выборах 2016-го Хиллари Клинтон.