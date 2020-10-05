Плата за сахар: что скрывает кусок хлеба

В Ирландии хлеб шести разных видов, используемый для изготовления сэндвичей сети Subway, признали слишком сладким, чтобы считаться хлебом. На прошлой неделе Верховный суд страны постановил, что и мультизерновой, и мультизерновой с семечками, и итальянский с травами, и овсяный с медом, и другие два типа багетов закусочных содержат избыточное количество сахара – и, следовательно, не относятся к базовым продуктам, а значит, должны облагаться в Ирландии налогом на добавленную стоимость.

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Такое решение Верховный суд вынес после того, как владелец сети закусочных этого бренда в Ирландии – компания Bookfinders LTD – обратился с требованием оспорить решение властей не возмещать налог на добавленную стоимость на кофе, чай и горячие сэндвичи, поедаемые за пределами ресторанов.

Компания заявляла, что поскольку сэндвичи делаются из хлеба, они должны считаться базовой едой и не облагаться налогом. Но в результате суд выяснил, что хлебобулочные изделия, из которых делаются сэндвичи, не подпадают под нормативное описание хлеба, поскольку в них содержится 10% сахара по отношению к количеству муки в тесте, сообщает Irish Independent. Между тем, по закону, сахара, жиры и улучшители вкуса не могут составлять более 2% от веса используемой для теста муки.

Решение Верховного суда Ирландии оставляет за скобками вопрос, насколько опасно употреблять продукты, в которых содержание сахара повышено в разы.

Дело в том, что в попытках выстроить правильный рацион питания и отказаться от сладкого, люди часто забывают, что сахар содержится не только в конфетах, пирожных и других десертах. В том числе — и в хлебе.

Ржаной хлеб может быть не менее опасен, чем пшеничный, из-за скрытого содержания в нем сахара, считает диетолог Елена Соломатина. По ее словам, в России сложно найти хлеб, в который не добавляют муку высшего сорта, отличающуюся высоким гликемическим индексом (так называют относительный показатель влияния углеводов в продуктах на изменение уровня глюкозы в крови).

«Можно большими буквами на упаковке написать, что хлеб ржаной, но если мы посмотрим на состав, то часто можем увидеть, что в нем все равно мука высшего сорта — она уже работает как сахар, — рассказала Елена Соломатина. — Она имеет достаточно высокий гликемический индекс, а если в изделие добавлен сахар, этот индекс становится еще выше». Эксперт посоветовала обращать внимание на этикетки и помнить, что чем выше указан тот или иной продукт, тем его больше.

Люди, пытающиеся избавиться от лишнего веса, заменяют сладкое печенье на выпечку, которая им кажется безвредной — однако это не совсем верно. «Сухарики, баранки, галеты – многие думают, что это не сдобная выпечка, поскольку они сухие», — называет ошибку худеющих диетолог Елена Соломатина. Она напоминает: такие продукты тоже содержат сахар, равно как и несладкие пирожки, например, с мясом или капустой.

По словам Соломатиной, очень много сахара добавляют и в безопасные, на первый взгляд, злаковые батончики и сухие хлопья, а также в постную выпечку. «В постных продуктах действительно не содержится животных жиров – хотя маргарин, пальмовое масло и кулинарный жир еще хуже, — но зато производители кладут очень много сахара, чтобы придать вкусовые ощущения таким, на первый взгляд, диетическим продуктам», — предостерегает эксперт.

Диетолог также напомнила, что сахар, норма потребления которого, в среднем – 25 г в сутки для женщин и 36 г для мужчин, содержится и в других продуктах питания, которые не относятся к сладким. «Нужно учитывать не то, сколько кусочков мы кладем в чай, а то, сколько сахара мы потребляем регулярно в продуктах питания, — объясняет Елена Соломатина. – Даже если мы едим самый полезный фрукт, например, арбуз, дыню или персик, нужно помнить, что там очень много сахара».

Эксперт объяснила, что этот элемент содержится даже в капусте, которая квасится из-за того, что бактерии превращают сахар в молочную кислоту, в молоке, колбасе, соусах, в том числе и горчице, и так далее.

В феврале этого года на портале Роскачества объяснили, что чтение этикетки продукта в поисках сахара может оказаться нелегким делом, поскольку часто в составе продукта указываются другие сахара – в частности, глюкоза, фруктоза, декстроза и мальтоза. Эксперты проекта пояснили, что самое вредное воздействие на организм из всего вышеперечисленного оказывает фруктоза, и при выборе диетических продуктов следует предпочесть те сахара, что отличаются более низким гликемическим индексом. К таким сахарам относятся финиковый сироп, натуральный кленовый сироп, мед, кокосовый сахар, патока.