«В нем была жажда жизни»: умер модельер Кензо Такада

Во Франции от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в возрасте 81 года скончался модельер Кензо Такада. О смерти основателя марки одежды и парфюмерии Kenzo сообщили представители бренда K-3, запущенного Такадой в январе этого года.

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«С огромным прискорбием бренд K3 объявляет об уходе из жизни прославленного художественного директора Кензо Такады. Всемирно известный дизайнер скончался в воскресенье, 4 октября, из-за последствий COVID-19 в возрасте 81 года в Американском госпитале в Нейи-сюр-Сен, Франция», — цитирует заявление компании CNN.

Уроженец Японии, Кензо Такада большую часть жизни прожил во Франции, где его карьера модельера пережила стремительный взлет еще в самом начале 70-х.

Он родился 27 февраля 1939 года в городе Химедзи на острове Хонсю в Японии. После окончания школы он поступил в Университет международных отношений в Кобе, однако проучившись там совсем недолго, покинул это учебное заведение после смерти отца — вопреки желанию семьи, он решил заняться модой, которая увлекала Кензо Такаду с самого детства. В 1958 году он начал учиться в колледже моды Бунка в Токио.

Кензо Такада мечтал о Париже — и в 1964 стечение обстоятельств позволило ему отправиться в путешествие.

Дело в том, что при подготовке к Олимпийским играм 1964 года правительство снесло дом, где жил молодой дизайнер. Денежной компенсации, которую ему выплатили, хватило на билет на корабль, который через месяц должен был причалить во Франции, остановившись в Гонконге, Хошимине, Бомбее и, наконец, в Марселе. 1 января 1965 года Кензо Такада вышел на Лионском вокзале в Париже, который сразу же произвел на него гнетущее впечатление — пока такси не провезло его мимо Собора Парижской богоматери.

Молодой модельер планировал уехать из Парижа, но решил это сделать, пока не создаст здесь нечто ценное. Он хотел открыть свой бутик — а поначалу продавал эскизы и работал в качестве стилиста на текстильной фабрике Pisanti. В 1970 году на блошином рынке в Париже Кензо Такаду ждала удача — он познакомился с женщиной, которая за очень небольшую цену предложила ему снять помещение в пассаже «Галери Вивьен». Там начинающий модельер открыл свой бутик.

Поклонник художника Анри Руссо, он оформил его в виде джунглей. Коллекция, представленная в новом доме моделей в том же 1970-м, была создана из недорогих тканей — яркие, кричащие наряды с несочетающимися между собой принтами представили непрофессиональные модели, у которых прыщи были замазаны зеленым цветом.

Бутик получил название Jungle Jap («Япошка из джунглей»), что в следующем году, когда Такада повез свои модели в США, вызвало возмущение представителей американской японской диаспоры.

Лига японских граждан Америки даже подала на него в суд с требованием отказаться от слова «япошка», однако тот вынес вердикт, согласно которому основатель модного дома мог использовать его в качестве товарного знака. Тем не менее, по возвращении во Францию, Кензо Такада и его товарищи отказались от этого названия.

Успех пришел к нему очень быстро — уже в 1970-м наряд Кензо Такады появился на обложке журнала Elle, а в 1971-м он представлял свои работы в Нью-Йорке и Токио. Его магазин быстро сменил дислокацию — в 1976-м Кензо Такада открыл флагманский магазин на Площади Победы в Париже. В 1978-м и 1979-м он устраивал эксцентричные модные показы в цирке, в которых участвовали наездницы в прозрачных униформах, а сам он выезжал в конце шоу на слоне.

В 80-е к женской линии одежды прибавились мужская, детская, а также линейка более доступного ценового сегмента. А еще парфюмерия — в 1980-м он выпустил «просто для смеху» аромат King Kong. В конце 90-х L'eau par Kenzo был одним из самых популярных у 20-летних девушек.

В 1999 году Кензо Такада ушел на покой, решив посвятить себя изобразительному искусству — в 2011 году он привозил в Москву выставку своих картин. В 2005-м, однако, он решил снова заняться бизнесом — но теперь основал компанию, производившую предметы для дома. Время от времени он возвращался к работе дизайнера и модельера — создавая костюмы для оперы в Токио или придумывая убранство для рождественской елки в одном из отелей Дубая.

В январе 2020 Кензо Такада объявил о запуске своего нового бренда товаров для дома K3.

«Мне посчастливилось работать с ним долгие годы, всегда в восхищении, восторгаясь любопытством и открытостью всему новому, — заявил в связи с кончиной Кензо Такады генеральный директор бренда K3 Джонатан Буше Манхейм. — Он казался тихим и скромным, на первый взгляд, но он был преисполнен юмора. Он был искренним и всегда знал, как позаботиться о людях, которых любит. В нем была жажда жизни. Кензо Такада был воплощением умения жить».