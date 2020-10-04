Титул через суд: как бельгийская художница стала принцессой

В Бельгии появилась новая принцесса: 52-летняя художница Дельфина Боэль, несколько лет боровшаяся в суде за то, чтобы бывший король Альберт II признал ее своей внебрачной дочерью, получила, наконец, юридическое право на титул Ее королевского высочества, королевскую фамилию и часть наследства — после кончины отца.

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На минувшей неделе в четверг, 1 октября, суд Брюсселя удовлетворил требование Дельфины Боэль предоставить ей те же титулы и привилегии, что есть у троих детей Альберта II, родившихся к его браке с Паолой Руффо ди Калабриа — внебрачная дочь бывшего монарха официально стала принцессой и может теперь носить фамилию Сакс-Кобург, поскольку тоже принадлежит к Саксен-Кобург-Готской династии.

Королевское содержание за счет казны Дельфине Боэль, однако, не назначили, но 86-летнего Альберта II обязали выплатить судебные издержки. После его кончины Дельфина Боэль будет претендовать на наследство наравне с остальными отпрысками — королем Филиппом, принцессой Астрид и принцем Лораном. Ей будет причитаться одна восьмая часть.

«Юридическая победа никогда не заменит отцовскую любовь, но она дает чувство справедливости, — сказал по этому поводу один из адвокатов художницы Марк Уттендале. — Многим другим детям, которые проходят через те же испытания, она придаст силу, чтобы с ними справиться».

Дельфина Боэль обратилась в суд Брюсселя с иском об официальном признании ее принцессой в сентябре 2020-го — после того, как в январе этого года Альберт II по требованию юридических инстанций сдал тест ДНК, который подтвердил его отцовство. Только после этого он признал Дельфину Боэль своей дочерью, хотя в течение многих лет отказывался это делать.

Еще в прошлом году Альберт II был вынужден сдать тест под угрозой штрафа: в мае 2019-го суд обязал его это сделать — в противном случае бывший король был бы вынужден выплачивать по 5000 евро за каждый день просрочки. После получения результатов анализов в прессе было распространено заявление, в котором говорилось, что «научное заключение показало, что он является биологическим отцом госпожи Дельфины Боэль». Адвокаты экс-монарха сообщили «Би-би-си», что теперь он признает, что «Дельфина Боэль стала его четвертым ребенком».

Впервые о своей родственной связи с королем Бельгии Дельфина Боэль, дочь бельгийской аристократки Сибиллы Сели-Лонгшан, публично заговорила в 2005 году. В интервью ведущему телеканала France 3 Марку-Оливье Фогьелю она рассказала, что приходится дочерью Альберту II и призналась, что звонила биологическому отцу с просьбой защитить ее мать от нападок журналистов. Однако, по заверениям художницы, монарх сказал ей: «Оставьте меня в покое с этой историей. Вы не моя дочь».

В том же разговоре Дельфина Боэль предположила, что Альберт II поддерживал отношения с Сибиллой Сели-Лонгшан долгие годы — когда она решила уехать в Англию с 9-летней Дельфиной, он якобы хотел присоединиться к ним, но Сибилла его остановила, поскольку это повлекло бы за собой политические последствия.

Связь короля и бельгийской аристократки продолжалась, по данным СМИ, с 1966 по 1984 год. Дельфина Боэль родилась в 1968-м, когда ее биологический отец был уже девять лет женат на итальянке Паоле Руффо ди Калабрия.

Заявления Дельфины Боэль не стали сюрпризом для жителей Бельгии — еще в конце 90-х в прессе активно обсуждались слухи о связи короля Альберта II на стороне. Впервые об этом рассказал фламандский еженедельник 't Scheldt: несколько лет заявления баронессы Сибиллы Сели-Лонгшан о том, что в течение 18 лет у нее был роман с королем, муссировались в национальной прессе.

Косвенным подтверждением тому было одно из высказываний самого монарха. В 1999 году в своей рождественской речи она сказал: «Рождественские праздники — повод для каждого из нас подумать о наших собственных семьях, о счастливых периодах, но также и о трудных моментах. Мы с королевой помним не только очень радостные времена, но и кризис, который мы как пара пережили около 30 лет назад. Вместе мы смогли, и теперь это уже очень давняя история, преодолеть эти трудности и вернуть глубокое взаимопонимание и любовь. Воспоминания об этом кризисе недавно вернулись. Мы не хотим погружаться в этот предмет, который относится к нашей личной жизни. Но если какие-то люди, которые сегодня столкнулись с теми же проблемами, найдут надежду в пережитом нами опыте, мы будем счастливы».

В июне 2013 года Дельфин Боэль обратилась в суд с иском о признании отцовства Альберта II. Поскольку в то время он пользовался юридическим иммунитетом как король, на слушания были вызваны его дети — принц Филипп и принцесса Астрид.

Однако уже в июле 2013-го монарх отрекся от престола в пользу старшего сына, и Дельфин Боэль отозвала этот иск и подала новый — теперь уже ответчиком был лишь утративший иммунитет бывший король. В 2017-м году суд нашел претензии художницы безосновательными.

В ноябре 2018-го кассационный суд постановил, что Альберту II нужно сдать тест — бывший король в январе 2019-го пытался подать апелляцию и отказаться это делать. Однако несколькими месяцами спустя ему уже пригрозили штрафом — только так Дельфина Боэль добилась официального признания того факта, что она может считаться Ее королевским высочеством, а ее дети, Жозефина и Оскар, принцессой и принцем. На то, чтобы титулы они получили официально, потребовалось еще более девяти месяцев.