Прекратить цирк: во Франции хотят запретить животных в шапито

Во вторник Барбара Помпили, министр экологического развития Франции, объявила, что выступления диких животных в цирках-шапито, а также размножение касаток и дельфинов в трех существующих дельфинариях страны будет со временем запрещено. Такую меру министр считает необходимой в связи с защитой прав животных. Кроме того, министр намерена за пять лет искоренить разведение норки в целях продажи ценного меха, потому что «в нашу эпоху отношение к диким животным меняется».

«Пришло время положить конец древнему обращению с дикими животными, когда их благополучие приносится в жертву ради нашей выгоды»,

— заявила министр на пресс-конференции. В частности, она собирается запретить «в ближайшие годы» использование диких зверей в цирках. Дата намеренно не уточняется, потому что подобный закон фигурирует во Франции уже не первый год и никак не может быть принят из-за лобби его противников.

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«То, что хотят запретить, я уже десятый год слышу, — пояснил в беседе с «Газетой.Ru» дрессировщик Эдгард Запашный. — Вот когда запретят, тогда и поговорим».

«Установка конкретной даты не решит всех проблем, я предпочитаю настроить процесс так, чтобы это произошло как можно быстрее», — отметила Помпили на пресс-конференции. При этом речь не идет о том, чтобы отпустить животных на волю, а во французских цирках насчитывается около 500 хищников. По словам министра, «решения будут найдены для каждого конкретного случая, с каждым цирком, для каждого животного». Пока что эти меры будут касаться только животных в передвижных цирках-шапито, а не всех шоу с участием диких зверей. Однако закон затронет и дельфинарии.

На освобождение животных правительство Франции планирует потратить 8 млн евро, которые направят на «переподготовку цирков и персонала дельфинариев». «Мы просим сотрудников шапито придумать себе другое занятие, а в переходный период государство поддержит их финансово», — заверила Помпили.

Этот шаг был назван зоозащитниками «исторической победой», представители цирковой индустрии же встретили его с негодованием. «Она (министр - ред.) не захотела нас слушать, — рассказал агентству AFP Уильям Керидж, глава союза дрессировщиков цирковых животных Франции. — Циркам придется отказаться от своих животных, и министр будет ответственна за это».

По словам Помпили,

более двадцати европейских стран уже ограничили или запретили представления с участием диких животных.

В июле парламент Уэльса принял закон, запрещающий использование диких животных в передвижных цирках. Шотландия и Англия также ограничили использование диких животных в шапито-шоу. В сентябре с такой же инициативой выступили в парламенте Чехии. «Я очень рад, что палата депутатов пошла на этот шаг. Использование диких животных в цирках действительно не должно иметь места в XXI веке», — заявил автор инициативы Франтишек Ваха BBC после прохождения поправок к закону в третьем чтении. Запрет на дрессировку коснется новорожденных особей всех без исключения видов диких животных и начнет действовать в Чехии с 2022 года. Еще в 2018 году 74% чехов в опросе высказались против использования диких животных в цирковых представлениях.

По мнению зоопсихологов, использование животных в коммерческих целях действительно не идет им на пользу и в XXI веке кажется неэтичным, однако прежде чем их освобождать, нужно позаботиться об инфраструктуре. «Я против зоопарков и дельфинариев: условия для животных там не соответствуют их природным, естественным потребностям, — пояснила кинолог Дина Кузнецова в беседе с «Газетой.Ru». — Одно дело зоопарки при заповедниках, где спасают животных, а также исследовательские центры. Совсем другое дело — места для развлечений, где на животных зарабатывают».

Образовательные и развлекательные функции зоопарков, где дети смотрят на диких животных в условиях, приближенных к естественной среде обитания, не являются аргументом для их сохранения, считает эксперт. «Дети видят то, что видят, и учатся именно этому: место, где животное находится в ограниченном пространстве, становится для них культурной нормой, это неправильно, не тому обучает, — уверена Кузнецова. — Да и вообще,

может ли образование быть важнее свободы другого существа, быть оправданием для насилия над животными?»

По ее словам, знакомить детей с дикими животными вполне можно в исследовательских центрах и заповедниках в естественной среде обитания. «Есть много проектов, где дети могут реализовывать себя через помощь животным и восстановление природы: это будет полезнее, чем сходить в зоопарк и посмотреть, как выглядит тигр или обезьяна, — отмечает кинолог. — Дети должны обучаться тому, что у каждого живого существа на Земле есть свое место, свой дом и границы. Каждый имеет право на жизнь в свободе, даже если это маленькое животное, которое кажется кому-то неразумным».

Другая проблема заключается в том, что зоопарки нельзя так просто распустить: большинство животных, которые живут в вольерах, не были выловлены в дикой природе, а выращены в условиях зоопарка и не приучены к естественной среде обитания. «В странах Азии, в Индии обезьян отлавливают для зоопарка в джунглях, но и там есть заповедники, где условия содержания животных соответствуют норме, — добавляет Кузнецова. — Борьба тут должна быть направлена против плохих условий содержания, эксплуатации животных в тех же дельфинариях, где им не дают двигаться так, как необходимо, зарабатывают на них деньги. Против браконьерства, когда зверей отлавливают для каких-то нужд человека».

Кроме того, все зависит от размеров животного: большим зверям действительно бывает тесно и неудобно в вольерах, а есть рыбки, ареал обитания которых невелик, и воссоздать его в океанариуме не составит труда. «Контактные зоопарки — это большая проблема, — настаивает Кузнецова. — Они работают по 14 часов в сутки, ни одно животное не может выдержать такие условия труда, когда свет и руки достают их с утра до вечера без возможности отдохнуть и восстановиться, а в других условиях это становится нерентабельно для хозяев».

Однако есть и позитивные примеры заповедников, в которых животных спасают от браконьеров или находят больными в диких условиях и выхаживают под присмотром специалистов. «В Кавказском биосферном заповеднике, например, содержат животных, которых вызволили из тяжелых ситуаций — там просторно и хорошо ухаживают за животными, у них достаточно пространства, чтобы уединиться и спрятаться от людей, если они не хотят, чтобы на них смотрели, побегать и почувствовать себя на свободе», — приводит пример кинолог.