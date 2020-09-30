Задели за живое: фотосессия в нижнем белье вызвала скандал в Ростове

В Ростове-на-Дону произошел скандал из-за съемки в нижнем белье, которую устроило местное агентство на стадионе Ростов Арена. Как сообщает Telegram-канал Baza, фотосессию, на которую изначально было получено разрешение от руководства стадиона, сочли слишком вызывающей — что возмутило даже губернатора региона Василия Голубева.

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Еще в середине августа агентство, название которого Telegram-канал не приводит, получило разрешение на проведение фотосъемки на стадионе Ростов Арена. В запросе было указано, что фотосессия будет в купальниках: это не вызвало вопросов администрации, и после того, как менеджер переслала письмо руководству, оно согласовало съемку.

Однако уже в день фотосессии оказалось, что модели одеты не в купальники, а в кружевное белье. На это обратил внимание сотрудник ФК «Ростов» и пожаловался на «распутство в вульгарных трусах» руководству. История дошла до губернатора Ростовской области Василия Голубева. Однако в несколько усиленном виде: ему рассказали, что на футбольной арене ЧМ-2018 снимали порно. Глава региона возмутился, потребовал принять меры — и в результате руководство Ростов Арены уволило менеджера коммерческого отдела.

Фотосессии в нижнем белье, для которых организаторы съемки стараются выбрать необычный антураж, оканчиваются скандалом, если кто-то находит такое поведение оскорбительным для того или иного места.

Несколько лет назад похожий скандал произошел в Татарстане, где в Ильинской церкви села Гари Елабужского района свадебный журнал «Совет да любовь» устроил фотосессию для модели, одетой в нижнее белье и пеньюар. После того, как в июле 2017 года снимки появились в журнале, возмутились верующие: дело в том, что несмотря на свой заброшенный вид, храм считается действующим — пока церковь ждет реставрации, денег на которую нет, в ней время от времени ведутся богослужения.

Диакон Елабужского благочиния Казанской епархии РПЦ Алексий Шаманин сообщил тогда изданию Business Online, что редакции издания было сделано внушение — и снимки с сайта удалили. «Заходить в неглиже в храм нельзя, даже не говоря об особых правилах, в частности, покрытие головы женщинами, — напомнил он. — Поведение участников фотосессии прискорбно, но особенно возмутило то, что фото делались еще и на окнах: модель специально забиралась в оконные проемы».

Следственные органы тоже отреагировали на фотосессию — СК начал доследственную проверку. «Журнал «Совет да любовь» разместил в своей онлайн-версии фотосессию с участием 23-летней модели, где та в прозрачном платье и нижнем белье позирует в храме. По данному факту следственными органами СК РФ по РТ была начата доследственная проверка. В рамках этой процедуры сейчас проводится религиоведческая экспертиза», – сообщал ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Позже выяснилось, что фотосессии в Ильинской церкви в Гарях проходили и до этого.

Владелица модельного агентства New faces models, фотомодель из Набережных Челнов Алена Кушнир, пожаловалась в соцсетях на звонки с угрозами — некая девушка, обнаружившая в сети снимки моделей агентства, сделанные в храме, обещала обратиться с заявлением в прокуратуру.

Алена Кушнир приложила снимки — в доказательство того, что модели выглядят вполне пристойно, — и добавила: «То есть разрушенный храм, куча бутылок, мусора, надписей и прочего, о чем даже стыдно писать, видимо, верующую не оскорбляет, а то, что мы привлекли внимание общественности к этой поистине умирающей красоте, ее оскорбляет». Позже, однако, она удалила с сайта агентства часть снимков, которые могли оскорбить чувства верующих.

В 2018 году общественность сочла неуместной фотографию из Российской государственной библиотеки, когда актриса Ингеборга Дапкунайте, чтобы сделать ее, забралась на стол в читальном зале. Фотосессия не была организована для какого-либо бренда или журнала — это была спонтанная съемка после показа модного бренда, проходившего в Ленинке. Хотя многие пользователи соцсетей оценили снимок и грацию актрисы, большая часть публики сошлась во мнении, что «у людей не осталось ничего святого». Плохо отнесся к идее забраться на стол и директор РГБ Вадим Дуда. «Библиотека — живое место, для живых людей. Мы должны быть открыты для всех. Но открытость для всех должна быть в рамках уважения к библиотеке, уважение к книге, уважение к нашим ценностям. Поэтому в двух словах, это замечательная фотография, но очевидно, что мы не смогли донести наши правила и ценности до очень творческой среды, и вот этот творческий подъем, наверное, он вступил в определённый конфликт с нашими правилами», — сказал он ТВЦ.