Не дождались гостей: почему разоряются швейцарские отели

Швейцария, известная во всем мире первоклассными отелями и налаженной индустрией гостеприимства, столкнулась с критическими экономическими показателями в отрасли. Дело в том, что большинство постояльцев дорогих отелей были даже не туристами, а делегатами международных деловых и культурных форумов, которые отменились из-за пандемии COVID-19. Туристический сезон этим летом также не смог покрыть расходы швейцарских отельеров, поскольку музеи и рестораны оставались закрытыми и селиться в отелях было попросту некому.

Больше всех пострадала дипломатическая столица мира Женева, но и близлежащие города — Лозанну, Монтре — также затронул экономический кризис.

Самые дорогие отели Женевы, где на квадратный километр приходится больше всего в мире гостиниц, пустуют в отсутствие платежеспособных клиентов, которые остались у себя на родине. В городе находятся штаб-квартиры ООН, ВОЗ, Красного Креста, а также множества других международных организаций.

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«Наша отрасль сейчас действительно находится в плачевной ситуации, и это состояние ставит под угрозу само ее существование», — заявил AFP Тьерри Лавалли, который возглавляет Женевскую гостиничную ассоциацию и управляет пятизвездочным отелем Fairmont Grand.

До пандемии ситуация была ровно противоположной: отели едва справлялись с нагрузкой, которая составляла 3,2 млн постояльцев ежегодно в последние несколько лет. С распространением коронавируса и отменой всех массовых мероприятий город накрыло «экономическое цунами», как выразился Лавалли.

Несмотря на то что Швейцария, в которой зафиксированы 50 тыс. случаев заболевания коронавирусом и почти 1800 смертей, избежала строгих мер изоляции, принятых в соседних странах — Италии и Франции, некоторые ограничения она все-таки ввела. Так, на долгие месяцы были закрыты все рестораны и музеи, а поездки в Швейцарию — как деловые, так и туристические — иностранцам пришлось отложить до лучших времен.

К концу июля в гостиницах Женевы было совершено меньше 700 тыс. бронирований. Эксперты ожидают, что до конца года эта цифра не превысит 1,3 млн. За первые семь месяцев года количество бронирований в отелях Женевы сократилось на 63% по сравнению с тем же периодом 2019 года, а общий показатель за 2020 год рискует быть ниже предыдущего на 75%.

Такая статистика соответствует 1954 году, когда в городе располагалось вдвое меньше отелей, чем сейчас.

В Женеве насчитывается 200 тыс. человек населения и 126 отелей с 10 тыс. номеров. То есть на 20 жителей приходится по одному номеру в гостинице.

Причем доля туристов среди постояльцев отелей составляет всего четверть, большинство же клиентов женевских гостиниц — бизнесмены и дипломаты, приезжающие в город в командировку с деловыми целями и на международные форумы и семинары.

«Сейчас никаких конгрессов, саммитов и прочих бизнес-мероприятий не проводится, весь деловой туризм встал на паузу, а ООН еле движется, — отметил Лавалли. — Это делает Женеву самым пострадавшим городом Швейцарии».

Если ничего не будет предпринято, чтобы спасти плачевную ситуацию в индустрии гостеприимства, эта отрасль столкнется с массовым банкротством и закрытием дорогих отелей класса люкс, что негативно скажется на экономике Швейцарии, считают эксперты. Один из самых дорогих отелей Женевы — Ричмонд — уже был вынужден закрыться в конце июля впервые за 145-летнюю историю.

Кроме того, Женева служит перевалочным пунктом для многих путешественников, которые затем направляются в небольшие города поблизости, например, Лозанну и Монтре. Гостиничная отрасль там также оказалась на грани разорения без туристов и деловых путешественников, которые посещали небольшие города недалеко от Женевы как приятное дополнение к командировке. В Лозанне также проводятся международные мероприятия, там находится штаб-квартира Международного Олимпийского комитета, а также 50 других спортивных организаций.

«Все сотрудники отелей сидят по домам, не ходят на работу, не могут при этом путешествовать и обслуживать других туристов», — сокрушается Стефано Брунетти-Имфельд, глава Женевской ассоциации отельеров, чья семья управляет отелем Hotel de La Paix в центре Лозанны с 1954 года.

На фоне этой ситуации владельцы отелей в Женеве и прилегающих районах обратились к федеральному правительству и региональным властям Швейцарии с просьбой создать фонд, который поможет покрыть их убытки и позволит им оставаться на плаву до тех пор, пока положение не изменится к лучшему. Они также настоятельно призвали власти искать лучший баланс между здравоохранением и экономическими интересами.

«Каждое ограничение оказывает разрушительное воздействие на индустрию гостеприимства», — предупредил Брунетти-Имфельд, намекая на недавнее решение Швейцарии поместить большую часть Франции, включая Париж, в красный список, обязывающий путешественников оттуда соблюдать двухнедельный карантин по приезде.