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Обнаженная и беззащитная: в чем экс-модель обвинила фотографа

Экс-модель обвинила фотографа в публикации обнаженных снимков без ее согласия

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Бывшая модель пожаловалась на известного фотографа из Нью-Йорка Дэвида Пола Ларсона, который использовал в своей книге ее обнаженные фотографии, сделанные несколько лет назад. По словам девушки, тогда она снималась обнаженной, поскольку испытывала потребность в одобрении. Сейчас же у нее серьезные отношения и приличная работа, и ей стыдно за то, что она делала раньше — поэтому публиковать снимки без ее согласия было некрасиво.

Нью-Йоркского фотографа Дэвида Пола Ларсона обвинили в использовании обнаженных фотографий четырехлетней давности без согласия модели. Историю девушки по имени Паулина Кими, которая в 2016 году согласилась сниматься обнаженной, чтобы в 2020-м обнаружить свои снимки в его книге, рассказал Instagram-аккаунт diet_prada. В его распоряжении оказалась и переписка Кими с Ларсоном.

Как рассказала экс-модель авторам аккаунта, фотограф обратился к ней в 2016 году через Instagram.

«Я хотела поработать с ним, потому что видела, что он снимал девушек из агентств, с которыми я хотела подписать контракт, — объяснила Паулина Кими. — Я думала, что его интерес к работе со мной был подтверждением того, что я подхожу этим агентствам».

И действительно, Дэвид Пол Ларсон — влиятельный фотограф, в портфолио которого есть снимки моделей мировой величины Адрианы Лимы и Лаки Блу Смита.

Модель была предупреждена, что Дэвид Пол Ларсон планирует сделать обнаженную фотосессию — однако в процессе фотосъемки почувствовала себя неуютно, когда фотограф начал говорит: «Что для тебя сексуально? Покажи мне это». Однако самый большой дискомфорт она испытала уже в 2020 году, когда выяснила, что фотографии ее обнаженного тела были опубликованы в книге Дэвида Пола Ларсона, причем он творчески их переработал, добавив к ним свое изображение в фоторедакторе.

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The pathological need for predatory male photographers to acquire troves of nude photographs of young models in the name of "art" is disturbing to say the least. Many of the ones preyed upon are often new to the industry and lack enough experience to navigate uncomfortable situations or don't have the proper management to guard their best interests and safety. This deliberate exertion of power and entitlement is a tale as old as time, but fashion's reckoning with #MeToo is still new. In the last couple years, we've seen survivors come forward about their experiences with Bruce Weber, Mario Testino, Timur Emek, and Marcus Hyde, but most recently, @emrata 's op-ed for @nymag also highlighted the difficulty for models to retain any ownership their own image. It's a problem that's especially hard to reconcile when the photos are compromising in nature and plied through psychological, verbal, or physical coercion. Coupled with the fact that photographers often have rights to these photographs in perpetuity, it's an outlook that could deter any model from working in this industry. Such was the case with Paulina Keamy ( @paulinacharette ), who agreed to shoot with NYC-based photographer @david_paul_larson after he reached out to her on instagram in 2016. "I wanted to work with him because I saw he was shooting girls from agencies I wanted to be signed with," Keamy said. "I thought his interest in shooting me was confirmation that I was good enough to be signed to these agencies too." Larson by that time, had already shot big names like Adriana Lima and Lucky Blue Smith, which added a sense of legitimacy for Keamy. Fully aware it would be a nude photoshoot with a release signed, that didn't stop things from getting uncomfortable. "While shooting, he would say things like, 'what is sexy to you? Now, show me'." * ( / )*

Публикация от Diet Prada ™ (@diet_prada)

О том, что ее снимки использованы в книге, Паулина Кими узнала от самого автора — он сообщил ей об этом в переписке, однако не уточнил, какую именно фотографию опубликовал, сказав, что сделает это, «когда получит доказательства». Тогда бывшая модель поняла, что речь идет о снимках ню, и выразила неудовольствие тем фактом, что не была предупреждена об их публикации.

«Если честно, это меня расстраивает — я так понимаю, это обнаженное фото, а мне бесконечно стыдно за то, что я снималась обнаженной в 19-20-21 лишь из потребности в одобрении», — написала фотографу Кими. Она добавила, что понимает: готовые снимки становятся собственностью фотографа. «Но противно, что сейчас, через 3-4-5 лет, я взрослый 26-летний человек с серьезными отношениями и приличной работой, а книга с моими обнаженными фотографиями может быть напечатана без моего согласия», — пожаловалась девушка.

В ответ Дэвид Пол Ларсон напомнил Паулине Кими, что она дала на использование снимков письменное и устное согласие. «Я вложил слишком много времени и энергии, чтобы не иметь возможности использовать эти фотографии через несколько лет после того, как они были сделаны», — объяснил он.

Однако модель это не успокоило: она призналась, что по-человечески не понимает, зачем использовать старые фотографии девушек, которые этого «глубоко не хотят», в то время как многие были бы счастливы оказаться в книге.

Кроме того, она попросила не использовать в книге ее имя.

На это фотограф согласился, однако другую просьбу оставил без внимания. «Для ясности: вы не встречаете у меня понимания, я не даю разрешения на использование моих фотографий и я официально требую здесь и сейчас, чтобы вы не использовали мои фотографии для книги или каким-либо еще образом. Это мое голое тело — почему это вообще тема для дискуссий?» — написала Кими. После того как ответа не последовала, она написала еще одно сообщение, в котором выразила глубокое сожаление из-за поступков, которые совершала в юности, и из-за того, что доверилась фотографу.

Пользователи Instagram разделились в оценке этого инцидента. Многие комментаторы написали, что им противно смотреть на фотографии в книге, поскольку они производят впечатление, будто над моделями совершено насилие. Однако некоторые указали на то, что модель снималась уже во взрослом возрасте и дала свое согласие на это. «Эти снимки принадлежат фотографу по закону, вы, люди, критикуете того, кто просто делает свою работу, и создаете проблему просто потому, что модель передумала быть моделью. Смешно», — написал пользователь под ником @yandhiwest.

И все же большинство сошлось на том, что юридическая сторона вопроса здесь спорит с моральной: несмотря на то что по закону снимки принадлежат автору, с его стороны было бы корректно отказаться от их использования, если девушка не хочет, чтобы их видела публика.