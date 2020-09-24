Обнаженная и беззащитная: в чем экс-модель обвинила фотографа

Нью-Йоркского фотографа Дэвида Пола Ларсона обвинили в использовании обнаженных фотографий четырехлетней давности без согласия модели. Историю девушки по имени Паулина Кими, которая в 2016 году согласилась сниматься обнаженной, чтобы в 2020-м обнаружить свои снимки в его книге, рассказал Instagram-аккаунт diet_prada. В его распоряжении оказалась и переписка Кими с Ларсоном.

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Как рассказала экс-модель авторам аккаунта, фотограф обратился к ней в 2016 году через Instagram.

«Я хотела поработать с ним, потому что видела, что он снимал девушек из агентств, с которыми я хотела подписать контракт, — объяснила Паулина Кими. — Я думала, что его интерес к работе со мной был подтверждением того, что я подхожу этим агентствам».

И действительно, Дэвид Пол Ларсон — влиятельный фотограф, в портфолио которого есть снимки моделей мировой величины Адрианы Лимы и Лаки Блу Смита.

Модель была предупреждена, что Дэвид Пол Ларсон планирует сделать обнаженную фотосессию — однако в процессе фотосъемки почувствовала себя неуютно, когда фотограф начал говорит: «Что для тебя сексуально? Покажи мне это». Однако самый большой дискомфорт она испытала уже в 2020 году, когда выяснила, что фотографии ее обнаженного тела были опубликованы в книге Дэвида Пола Ларсона, причем он творчески их переработал, добавив к ним свое изображение в фоторедакторе.

О том, что ее снимки использованы в книге, Паулина Кими узнала от самого автора — он сообщил ей об этом в переписке, однако не уточнил, какую именно фотографию опубликовал, сказав, что сделает это, «когда получит доказательства». Тогда бывшая модель поняла, что речь идет о снимках ню, и выразила неудовольствие тем фактом, что не была предупреждена об их публикации.

«Если честно, это меня расстраивает — я так понимаю, это обнаженное фото, а мне бесконечно стыдно за то, что я снималась обнаженной в 19-20-21 лишь из потребности в одобрении», — написала фотографу Кими. Она добавила, что понимает: готовые снимки становятся собственностью фотографа. «Но противно, что сейчас, через 3-4-5 лет, я взрослый 26-летний человек с серьезными отношениями и приличной работой, а книга с моими обнаженными фотографиями может быть напечатана без моего согласия», — пожаловалась девушка.

В ответ Дэвид Пол Ларсон напомнил Паулине Кими, что она дала на использование снимков письменное и устное согласие. «Я вложил слишком много времени и энергии, чтобы не иметь возможности использовать эти фотографии через несколько лет после того, как они были сделаны», — объяснил он.

Однако модель это не успокоило: она призналась, что по-человечески не понимает, зачем использовать старые фотографии девушек, которые этого «глубоко не хотят», в то время как многие были бы счастливы оказаться в книге.

Кроме того, она попросила не использовать в книге ее имя.

На это фотограф согласился, однако другую просьбу оставил без внимания. «Для ясности: вы не встречаете у меня понимания, я не даю разрешения на использование моих фотографий и я официально требую здесь и сейчас, чтобы вы не использовали мои фотографии для книги или каким-либо еще образом. Это мое голое тело — почему это вообще тема для дискуссий?» — написала Кими. После того как ответа не последовала, она написала еще одно сообщение, в котором выразила глубокое сожаление из-за поступков, которые совершала в юности, и из-за того, что доверилась фотографу.

Пользователи Instagram разделились в оценке этого инцидента. Многие комментаторы написали, что им противно смотреть на фотографии в книге, поскольку они производят впечатление, будто над моделями совершено насилие. Однако некоторые указали на то, что модель снималась уже во взрослом возрасте и дала свое согласие на это. «Эти снимки принадлежат фотографу по закону, вы, люди, критикуете того, кто просто делает свою работу, и создаете проблему просто потому, что модель передумала быть моделью. Смешно», — написал пользователь под ником @yandhiwest.

И все же большинство сошлось на том, что юридическая сторона вопроса здесь спорит с моральной: несмотря на то что по закону снимки принадлежат автору, с его стороны было бы корректно отказаться от их использования, если девушка не хочет, чтобы их видела публика.