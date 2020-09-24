«Так влюблена»: Джиджи Хадид родила дочь

Супермодель Джиджи Хадид и ее возлюбленный, музыкант Зейн Малик, впервые стали родителями. Об этом пара сообщила в соцсетях. «Наша девочка присоединилась к нам на этой стороне Земли в эти выходные, и она уже изменила наш мир. Так влюблена», — написала 25-летняя модель в Instagram.

Тем временем, Малик объявил о своем отцовстве в Twitter. «Наша малышка появилась, здоровая и красивая, — написал он. – Пытаться объяснить словами, как я себя сейчас чувствую, будет непосильной задачей. Любовь, которую я испытываю к этому крошечному человеческому существу, за гранью моего понимания». 27-летний музыкант, бывший участник группы One Direction, добавил, однако: «Рад встрече с ней, горд называть ее своей и благодарен за жизнь, которую мы проведем вместе».

В какой именно день дочь Джиджи Хадид и Зейна Малика появилась на свет, не совсем ясно.

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Дело в том, что еще 16 сентября в Instagram отца модели, девелопера Мохаммеда Хадида, появился стих, посвященный внучке. «Привет, маленькая внучка, это я, — написал счастливый дед. – Мое сердце счастливо так, насколько это возможно. Желаю тебе солнца и луны, желаю тебе счастливых времен. Знай, что дедушка всегда рядом, я сделаю все для тебя, все». Пост сопровождался также фразой на арабском языке и словами любви в адрес дочери Мохаммеда, Джиджи, уже на английском.

Запись Мохаммеда Хадида, однако, долго не провисела – CNN сообщает, что она была удалена в тот же день.

За тем, как меняется внешность Джиджи Хадид во время беременности, иногда можно было наблюдать в Instagram – в конце августа супермодель приняла участие в фотосессии, на которой гордо продемонстрировала живот. «Ращу ангела», — подписала она один из постов. 31 августа в соцсети появился снимок, подписанный: «33 недели». А шесть дней назад модель выложила более ранние фотоснимки, на которых был виден ее живот на 27 неделе беременности: было очевидно, что этот период жизни она проводит за городом – известно, впрочем, что ее семья еще в начале пандемии COVID-19 отправилась в самоизоляцию на ферму в Пенсильвании.

Однако подробно супермодель о своей жизни не распространялась. Во время прямого эфира с журналом V Magazine в июле она объяснила это тем, что в нынешних обстоятельствах рассказывать просто неудобно. «Конечно, я понимаю, что многих людей смущает, что я не показываю много, но я вроде как беременна в пандемию, — сказала Джиджи Хадид. – Моя беременность – не самое важное из того, что происходит в этом мире».

О том, что Джиджи Хадид и Зейн Малик готовятся стать родителями, стало известно в конце апреля – тогда портал TMZ со ссылкой на источник в окружении модели сообщил, что модель находится на 20 неделе беременности.

На следующий день это подтвердила ее мать Иоланда Хадид – она рассказала нидерландскому изданию RTL Boulevard, что ребенок должен появиться на свет в сентябре. «Я хочу поскорее стать бабушкой. Недавно я потеряла мать. И в этом красота жизни: одна душа покидает нас, а другая приходит», — призналась Иоланда Хадид и выразила удивление тем, что семейная тайна так быстро стала известна всему миру.

С отцом своей дочери Зейном Маликом Джиджи Хадид начала встречаться в 2015 году, однако отношения не развивались гладко – молодые люди несколько раз расставались, объясняя это несовпадением графиков, и снова сходилась. В последний раз влюбленные разрывали отношения в октябре прошлого года – однако в середине января 2020-го их снова увидели вместе: возвращаясь с семейного ужина в Нью-Йорке, Малик и Хадид держались за руки и не пытались скрываться от папарацци.