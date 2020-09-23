Вмешательство в выборы: в чем провинились Гарри и Меган

Принц Гарри и Меган Маркл возмутили британцев, выступив на церемонии объявления списка 100 самых влиятельных персон по версии Time на канале ABC 22 сентября. Герцоги призвали американцев голосовать на президентских выборах — в этот день как раз проходила регистрация избирателей. И хотя Гарри и Меган не уточняли, кого хотели бы видеть следующим президентом США, в Великобритании это расценили как нарушение традиции, подразумевающей, что члены королевской семьи не имеют права высказываться о политике.

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«Мы в шести неделях от дня выборов, и сегодня — Национальный день регистрации избирателей, — говорит Меган Маркл в ролике, записанном на территории имения герцогов в Калифорнии. — Каждые четыре года нам говорят одно и то же, что это самые важные выборы в жизни — но теперь это и правда так. Когда мы голосуем, наши ценности претворяются в жизнь и наши голоса оказываются услышаны».

Герцогиня призвала зрителей изменить этот мир: «В то время, как мы работаем, чтобы переосмыслить мир вокруг себя, давайте поставим перед собой задачу создать общество сострадания», — продолжила герцогиня.

Ее муж тем временем уточнил, что голосовать на президентских выборах в США не сможет. «На этих выборах в США я не смогу проголосовать, — сказал принц Гарри. — Но многие из вас могут не знать, что я не мог проголосовать на выборах в Великобритании ни разу в жизни». Он призвал американцев не поддаваться влиянию негативных комментариев в соцсетях и слов ненависти. «Когда плохое перевешивает хорошее, у многих, осознаем мы это или нет, это подрывает способность к сопереживанию и к тому, чтобы поставить себя на место другого, — предупредил герцог. — Потому что когда один покупается на негатив онлайн, эффект распространяется по экспоненте».

Выступление Гарри и Меган раскритиковали, прежде всего, королевские биографы. Так, Роберт Джобсон, соавтор книги «Диана: тщательно охраняемая тайна», заявил Daily Mail, что герцогам стоило бы совсем отказаться от титулов, чтобы посвятить себя «деловой и политической повестке, к чему, они, видимо, стремятся». «Честно говоря, было бы лучше для Гарри вместе с сыном выйти из очереди на престолонаследие во избежание дальнейшей путаницы», — сказал он.

Норман Бейкер, бывший депутат парламента и автор книги «И что бы вы сделали? Что королевская семья не хочет, чтобы вы знали», полагает, что принц Гарри не имеет права высказываться о выборах в США, пока он не стал обычным гражданином. «Думаю, для частного лица уместно комментировать выборы в США, — сказал он Daily Mail. — Но проблема в том, что Гарри сохранил статус Его королевского высочества и по-прежнему является не частным лицом, а представителем своей страны». Бейкер добавил, что принцу пора сделать выбор. «Ему нужно перестать пытаться усидеть на двух стульях — королевского лица, когда это нужно, и частного, когда не нужно», — посоветовал он.

Более откровенно свое возмущение выразила Анджела Левин, автор нескольких книг о принце Гарри. Ее больше всего разозлили призывы герцогов к сопереживанию.

«Для Time 100 Меган говорит о «создании общества сострадания», а сама подает иски направо и налево и разрывает связи с большинством своих родных. А в это время Гарри, член самой уважаемой королевской семьи в мире, плачется, что не мог проголосовать «ни разу в жизни». Невероятно», — возмутилась писательница.

Публично отчитал принца Гарри и Меган Маркл их давний противник — телеведущий Пирс Морган. В своей колонке для Daily Mail он написал, что Елизавета II на протяжении 65 лет своего правления ни разу еще не высказалась публично о своих политических предпочтениях, хотя и может делать это в личных беседах.

Королева Великобритании по негласному правилу не оказывает влияния на политические процессы и не выражает приверженности той или иной идеологии — «и тем более не вмешивается в политику другой страны, которая даже не является членом ее любимого Британского Содружества», напомнил Морган. Однако внук британской королевы — Его королевское высочество принц Гарри Уэльский, герцог Сассекса, граф Думбартона и барон Килкила, объявив об уходе из королевской семьи и уехав в Калифорнию, на самом деле лишь «просто избавился от тоскливой части, такой как посещение домов престарелых и влажная зима».

«Сохранение королевских титулов запрещает им совать свои носы в политику, как они теперь сделали», — написал Пирс Морган. Он оценил поступок герцогов как злоупотребление свои положением — по его мнению, Гарри и Меган опозорили Великобританию.