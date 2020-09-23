«Надо выйти из пузыря»: сколько геев поддерживают Трампа

Исследование, проведенное соцсетью для знакомств мужчин гомосексуальной ориентации в преддверии ноябрьских президентских выборов в США, показало неожиданные результаты: 45% геев готовы проголосовать за Дональда Трампа, сообщает издание Metro Weekly.

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В начале сентября соцсеть запустила опрос по всему миру, принять участие в котором можно было добровольно. Подписчикам предлагалось ответить, на каком континенте они живут, являются ли гражданами США, если да, то за кого планируют проголосовать, а если нет, то какого кандидата выбрали бы гипотетически — Дональда Трампа или Джо Байдена. В результате ответить согласились около 10 тыс. человек, зарегистрированных в соцсети, из которых 1200 оказались обладателями американского паспорта.

Результаты опроса показали, что 51% американцев гомосексуальной ориентации планирует отдать свой голос Джо Байдену, в то время как 45% выбирают Дональда Трампа. При этом 10% указали, что «совсем не поддерживают Трампа», но все равно намерены проголосовать за него.

При этом жители этом жители других стран мира, у которых есть аккаунт в соцсети, более явно отдают предпочтение Байдену — там насчитали 66% сторонников кандидата в президенты от Демократической партии, в то время как Трампа были бы готовы поддержать лишь 34%. Лишь в двух странах — России и Тайване — подписчиков, выбирающих нынешнего президента США, оказалось больше.

Информацию о неожиданно высоком уровне поддержки с энтузиазмом прокомментировал сам Дональд Трамп. Президент переопубликовал в Twitter пост пользовательницы по имени Карлин Борисенко, сообщавший, что он пользуется поддержкой мужчин-геев. «Великолепно!» — написал об этом президент.

Результаты опроса, однако, подвергли сомнению в том же Twitter. Пользователь под ником Lukas Vote Suter уточнил, что приложением, которое провело опрос, в США почти никто не пользуется. Однако и сам представитель соцсети Стефан Хорбельт признал в беседе с Metro Weekly, что выборка не претендует на репрезентативность.

«Я бы не стал делать вывод, что 45% гомосексуальных мужчин проголосуют за Трампа, — сказал он в беседе с изданием. — Я думаю, все, что мы можем сказать — это то, что 45% пользователей, которые решили принять участие в опросе по поводу выборов в США, сказали, что они это сделают. Но лично я извлекаю для себя вывод о том, что мы не должны жить в пузыре».

Хорбельт уточнил, что результаты проведенного исследования означают: нельзя делать выводы о политических пристрастиях человека, основываясь только лишь на его сексуальной ориентации. Он рассказал, что на него обрушилась волна критики в либеральной прессе и соцсетях, поскольку «идея существования геев, поддерживающих Трампа, даже не обсуждается», но при этом предположил, что многие сторонники нынешнего президента США с большей готовностью приняли участие в опросе, поскольку чувствуют, что к ним недостаточно прислушиваются в ЛГБТК-сообществе.

Хольберт признался, что его волнует наивность многих представителей сообщества. «Мы хотим верить, что ЛГБТК-люди — исключительно либералы и поддержат наших либеральных кандидатов», — сказал он и задался вопросом, почему, отстаивая свое право отличаться от других, многие удивляются тому, что кто-то делает отличающийся от принятого в определенной среде политический выбор.

В своей президентской кампании, между тем, Дональд Трамп действительно рассчитывает привлечь голоса представителей ЛГБТК-сообщества: с этой целью, как сообщает The Washington Post, он назначил своим старшим советником в предвыборной гонке Ричарда Гренелла, исполняющего обязанности директора Национальной разведки США, не скрывающего своей гомосексуальной ориентации.

Кроме того, организация Log Cabin Republicans, крупнейшая из тех, что представляет интересы геев, поддерживающих республиканцев, запустила мультимедийную платформу OUTspoken, публикующую материалы в поддержку Дональда Трампа. В первом видео Ричард Гренелл назвал Трампа «самым про-гейским президентом в американской истории», на что тот отреагировал в Twitter, написав, что это для него «великая честь».

Объединения республиканцев-геев начали формироваться в США еще в 70-е — в том числе, и для того, чтобы люди одной гомосексуальной ориентации и левых взглядов не говорили за все сообщество в целом. С тех пор за кандидатов-республиканцев в стране стабильно голосует в среднем четверть представителей ЛГБТК-сообщества — именно такие данные предоставляет The Washington Post.