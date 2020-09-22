«Боялась, что мужа убьют»: Карла Бруни о жизни первой леди

Бывшая первая леди Франции и певица итальянского происхождения Карла Бруни-Саркози вслед за своим мужем дала интервью французскому телевидению в передаче «Quotidien» по случаю выходящего в октябре музыкального альбома. В разговоре 52-летняя Бруни призналась, что от срока на посту первой леди у нее остались «очень положительные, необыкновенные воспоминания», и вообще она рада тому, что ей выпала честь пожить в Елисейском дворце с 2007 по 2012 год. Однако за эти годы Бруни, по ее словам, натерпелась и немало страху:

Реклама

все это время она переживала, что ее мужа убьют, и боялась сделать что-то не так. Было страшно и то, что роковую ошибку в политической карьере совершит сам Саркози, что нанесет урон репутации Франции и их семье.

Причем зачастую поводом для волнения становилась нежелательная публичность, на которую обрекает жизнь первой леди: «Я все время боялась, что кто-нибудь что-нибудь придумает или расскажет», — призналась Бруни, намекая на сплетни о личной жизни политиков, которые любит распространять французская желтая пресса.

О своих страхах, осознанных уже по завершении президентского срока Николя Саркози, певица и модель выразилась очень поэтически. «Я жила в своего рода коконе, но все равно чувствовала дозу внимания... Это нормально, все-таки это такое высокое положение», — пояснила бывшая первая леди. На протяжении всех пяти лет, что Саркози провел в должности президента Франции, Карла Бруни была рядом с ним и, по ее словам, осознавала, «что он — мишень»: для критики общественности, для нападок прессы и политических противников — все это пугало его супругу. Она даже опасалась, что Саркози рано или поздно убьют заговорщики или произойдет еще что-то неприятное и не менее серьезное. «Я боялась всей этой ответственности на его плечах», — добавила Бруни.

Супруга 23-го президента Пятой республики также пожаловалась, что нередко французы обвиняли ее мужа и ее саму в вещах, которые от них вовсе не зависели или были им неподвластны, просили изменить то, что изменить было никак невозможно.

«Люди писали нам, чтобы рассказать, что в их регионе без конца идет дождь, — метафорически выразилась певица. — Люди считали нас ответственными за вещи, которые лежат вне нашей власти, с которыми мы ничего не могли поделать».

Когда Бруни покидала пост первой леди в 2012 году и передавала эстафету Валери Триервейлер, супруге следующего президента Франции Франсуа Олланда, она была «совершенно изможденной» и призналась ей, что за четыре года на посту первой леди Франции «невероятно устала».

В сентябре во Франции вышел документальный фильм «Елисейский дворец: девять женщин на ступенях резиденции», посвященный девяти первым леди Франции. Особое место в картине отведено рассказу о президентском сроке Саркози и бытности Карлы Бруни на посту первой леди, причем он ведется в критических тонах. Историк Жоэль Шеве, которую пригласили в студию для обсуждения фильма, называет Бруни самой традиционной из показанных первых леди.

По признанию самой Карлы, с истечением президентского срока мужа она испытала облегчение. Как вспоминает Жоэль Шеве, Карла Бруни «была измучена ролью первой леди» из-за нападок прессы.

Позже в колонке для журнала «Psychologies» певица писала: «Чувствовала себя уязвимой, даже больше, чем в детстве», намекая на пережитое давление общества. «Как человека ранимого, меня это сбивало с толку: все чего-то требуют, кажется, того и гляди набросятся на меня», — сокрушалась певица.

Несмотря на все тяготы публичной жизни, четыре с половиной года в Елисейском дворце оказались для певицы самым выдающимся опытом и самым запоминающимся событием, признавалась она журналу Elle. «Я всегда буду помнить об этом», — заявила тогда бывшая первая леди.