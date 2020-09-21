Премия дома: чем номинанты «Эмми» удивляли зрителей

Церемония вручения телевизионной премии «Эмми» прошла в этом году с соблюдением максимально возможной дистанции: из-за того, что награды раздавались виртуально, красной ковровой дорожкой для торжественного вечера стал Instagram, в котором можно было увидеть наряды звезд и их окружение — родственников и друзей. В сложившихся условиях знаменитостей, скорее, можно похвалить за творческий подход к проведению мероприятия: наряды были хороши у всех.

Триумфатор премии актриса Зендая, получившая приз за главную женскую роль в драматическом сериале «Эйфория», за вечер успела сменить два наряда. Перед началом церемонии она появилась в наряде Christopher John Rogers с черным лифом с глубоким декольте и ярко-синей шелковой юбкой-баллоном на широком поясе — образ дополняли украшения Bvlgary и туфли Christian Louboutin. Однако принимая награду, самая молодая лауреатка в истории «Эмми» появилась на экране на фоне рассевшихся по периметру комнаты родственников в наряде Giorgio Armani Privé:

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к этому моменту артистка успела сменить и прическу, и гладко зачесанные в пучок волосы превратились в кудрявый художественный беспорядок, подчеркивавший легкомысленный сияющий лиф платья и широкую юбку в крупный горох.

Сама церемония проходила в Стейплс-центре в Лос-Анджелесе, однако присутствовали на ней только ведущие Джимми Киммел и Дженнифер Энистон, а зал был заполнен картонными фигурами в виде номинантов, которые выходили в прямой эфир, чтобы принять статуэтку и поприветствовать коллег или зрителей (они наблюдали за происходящим на телеканале ABC и на сайте Emmy Awards).

Дженнифер Энистон пришлось покинуть «Стейплс-центр»: Джимми Киммел велел ей поторапливаться домой, чтобы успеть оказаться перед экраном, когда будут объявлять ее номинацию — в этом году актриса могла получить премию за лучшую женскую роль в телевизионной драме «Утреннее шоу», ушедшую к Зендае за «Эйфорию». Через час после ухода Дженнифер Энистон появилась на экране в компании старинных подруг по сериалу «Друзья» Лизы Кудроу и Кортни Кокс. «Мы живем вместе», — сообщила ведущему церемонии исполнительница роли Моники в сериале. «Правда?» — удивился Киммел. «Мы соседки с 1994 года, Джимми», — объяснила Дженнифер Энистон.

Партнерша актрисы по «Утреннему шоу» Риз Уизерспун присутствовала на церемонии, устроив небольшую вечеринку в собственном внутреннем дворе для коллег по мини-сериалу «И повсюду тлеют пожары», который проиграл в соответствующей номинации «Хранителям».

Несмотря на то что ни сам сериал, ни исполнительница главной роли Керри Вашингтон статуэток не получили, хотя и были в списке номинантов, появление группы на экране было самым ярким — команда отмечала вручение наград в новогодней обстановке, за отдельными столиками, бокалами шампанского и в блестящих карнавальных шляпках.

В ответ на вопрос Джимми Киммела, почему они выступают в таких образах, Риз Уизерспун ответила: «Потому что мы готовы к тому, чтобы этот год уже закончился». В своих Instagram-сториз актриса между тем рассказала, как проходила подготовка к церемонии «Эмми» в этот странный год. «Маски, тесты на COVID, пушистые тапки», — такой подписью сопроводила она фотографию, на которой над ней хлопочут стилисты и визажисты в масках, пока сама актриса в розовых тапочках, платье Louis Vuitton и с бокалом шампанского позирует перед камерой.

Некоторым нарядам церемонии вручения «Эмми-2020» трагически не хватало красной ковровой дорожки.

Например, ярко-синему платью Schiaparelli Couture победительницы в номинации «Лучшая женская роль в мини-сериале» Реджине Кинг («Хранители») — актриса не стала скрывать, что сфотографировалась на белом фоне, установленном на крыше.

Актриса Трейси Эллис Росс, номинантка в категории «Лучшая женская роль в комедийном сериале» за роль в «Черной комедии», нашла выход из положения из положения.

Она снялась в великолепном золотистом платье Alexandre Vauthier и украшениях Tiffany и туфлях Jimmy Choo на фоне дерева, постелив под ноги красный палас — он заменил ковровую дорожку. «Как же здорово наряжаться! — написала она в Instagram. — Не могу сказать, что скучаю по бешеной энергии ковровых дорожек или высоким каблукам, но боже, я скучаю по красивым платьям!»