Одиночество в толпе: как Дональд Трамп растерял друзей

Дональд Трамп растерял всех друзей после того, как стал президентом США. Об этом он заявил на встрече с избирателями в Висконсине.

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«У меня были друзья. «Эй, Дон, пойдем поужинаем». — «Окей, хорошо, Ричард, я пойду». — «Эй, Дон, давай сходим». — «Окей, Ларри, увидимся позже в ресторане в Нью-Йорке…» У нас были замечательные разговоры, вы не должны знать, о чем мы говорили, это не ваше дело. Но мы были расслабленными», — сказал политик.

«Внезапно я становлюсь президентом США. И теперь они мне звонят: «Господин президент, сэр, не хотите ли когда-нибудь встретиться?» Я говорю: «Расслабься. Зови меня просто Дональд, ты меня знал 30 лет». — «Спасибо большое, господин президент», — продолжил Трамп.

Он пожаловался, что не может больше сесть пообщаться с друзьями. По словам президента, теперь ему приходится общаться с членами конгресса, которые заменяют ему товарищей.

О своем одиночестве Трамп заявлял еще в 2016 году. «Я думал, у меня много друзей, — говорил он изданию The Washington Post. – Но это не такие друзья, как у обычных людей — когда они проводят время вместе, ходят в рестораны». По словам Трампа, его всегда интересовало, действительно ли окружающие люди общаются с ним искренне, или же их привлекают его деньги и слава.

Дональд Трамп на протяжении всей своей карьеры старался изобразить из себя обаятельного любимца публики с безграничной популярностью, пытался найти общий язык со всеми, однако далеко не все люди, кого он называл близкими друзьями, считали себя таковыми.

«У Дональда много таких приятелей, как я, но он куда больший домосед, чем вы думаете», — говорил газете The New York Times американский бизнесмен-миллиардер Ричард Лефрак, который общался с Трампом на протяжении 40 лет. «Он очень щедрый и у него куча знакомств. Но много ли тех, кто действительно близок ему? Совсем нет», — заметил предприниматель.

Эйб Уоллах, который когда-то возглавлял отдел закупок в Trump Organization, рассказал изданию, что он всегда удивлялся, когда Трамп приглашал его и его мужа присоединиться к нему на выходные с бывшей супругой Марлой Мэйплз. «Дональд звонил и говорил: «Эйб, что ты делаешь? Мы с Марлой летим в Атлантик-Сити. Вы с Дэвидом хотите приехать?» Я всегда думал: «Почему я? Я работаю с ним всю неделю. Неужели он не может позвать еще кого-нибудь?», — сообщил The New York Times Уоллах.

Тем не менее некоторые из окружения Трампа считают, что президент сам виноват в том, что теряет друзей.

Так, соведущий программы «Утренний Джо» Джо Скарборо заявил The New York Times, что их связь с Трампом значила для политика намного меньше, чем для него самого. «После того, как меня обвинили в том, что я слишком близок к нему, я начал говорить: Подождите секунду. Я знаю этого парня десять лет и ни разу не обедал с ним наедине?», — пояснил журналист.

Также одним из первых от дружбы с Дональдом Трампом отказался американский политический консультант Роджер Стоун. Затем, в декабре 2016, музыкальный магнат Рассел Симмонс разместил в интернете открытое письмо «Моему старому другу Дональду Трампу», в котором раскритиковал президента за «разжигание огня ненависти». Через несколько недель после появления письма Симмонса другой близкий друг Трампа телеведущий Реджис Филбин дал интервью канадскому телевидению, в котором заявил, что хотел бы, чтобы Трамп «немного успокоился».

Одной из последних потерь для Дональда Трампа стал американский предприниматель Стэнли Чера – 11 апреля 2020 года он скончался от коронавируса. «Мои глубочайшие соболезнования Фриде Чера и семье покойного великого Стэнли Черы, одного из самых блестящих умов Манхэттена в сфере недвижимости», — написал президент после смерти друга в своем аккаунте Twitter. — Стэнли был милосердным, добрым и замечательным другом. Его будет очень не хватать!».

Ранее Трамп также рассорился с другим другом — калифорнийским инвестором Томасом Бараком.

Они были близки на протяжении тридцати лет – Барак даже утешал Трампа во время похорон его отца. Теперь же, как передает издание Politico, мужчины не разговаривают.

Дело в том, что Барак распоряжался финансами инаугурационного комитета Трампа, когда тот избирался на пост президента. Выяснилось, что часть денег была потрачена неверно, что очень разозлило Трампа.

Ранее же Барак рассказывал в интервью СМИ, что сблизился с Трампом во время разводов и рождения детей. В первые дни на посту президента Трамп часто полагался на давнего друга и просил его советов. Кроме того, на протяжении многих лет президент США восторженно отзывался о деловой хватке Барака.

Тем не менее, некоторые люди все же остаются верны Трампу. Так, среди близкого окружения политика издание Town&Country назвало бывшего заместителя помощника президента Кита Шиллера, главного исполнительного директора компании Cerberus Capital Management Стива Фейнберга, американского политического деятеля Рудольфа Джулиани, американского инвестора Ховарда Лорбера, журналиста Кристофера Рудди и американского политика Линду МакМэхон.