Поправить дела: британская монархия заработает на джине

У британской монархии — новый источник дохода: два дня назад публика узнала, что Букингемский дворец теперь производит собственный джин. Правда, купить его временно невозможно — после того, как 13 июля на сайте фонда Royal Collection Trust среди сувениров появился этот товар, его раскупили за сутки, не смотря на то что приобрести джин могут только жители Великобритании и стоит он 40 фунтов стерлингов (то есть чуть больше 3500 рублей) за бутылку объемом 0,7 л. Теперь желающие купить королевский спиртной напиток могут заказать его — и ждать, когда он снова появится в продаже.

Реклама

Королевским этот напиток делает не только тот факт, что джин регулярно пьет Елизавета II. Как говорится на сайте, он обладает цитрусовыми и травяными нотами благодаря использованию при его изготовлении двенадцати растений из сада Букингемского дворца. В их числе — боярышник, лимон, вербена и листья тутового дерева.

Все доходы от продажи джина поступят в фонд Royal Collection Trust, который поддерживает в должном состоянии предметы из королевской коллекции и королевские резиденции, Букингемский дворец, Виндзорский замок и дворец Холлирудхауз в Эдинбурге.

Производство джина призвано поправить дела фонда, который в этом году, как прогнозируется, не досчитается 30 млн фунтов стерлингов из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Дело в том, что и Букингемский дворец, и тем более Виндзорский замок, где с середины марта находятся в самоизоляции Елизавета II и ее супруг принц Филипп, в течение нескольких месяцев были закрыты для посетителей. В Великобритании уже объявили, что Виндзор и Букингем снова откроют свои двери для экскурсантов 23 июля. Однако государственные залы Букингемского дворца, резиденция принца Чарльза Кларенс-Хауз и коттедж Фрогмор, которые оставили за собой покинувшие королевскую семью принц Гарри и Меган Маркл, останутся недоступны для посещения — в них слишком сложно выдерживать социальную дистанцию.

В королевских помещениях, которые снова можно будет увидеть, начнут соблюдать меры безопасности — чтобы предотвратить распространение COVID-19. Посетить их можно будет пять дней в неделю (вторники и среды станут выходными), билеты нужно будет приобретать заранее, а в самих залах и галереях посетителям придется двигаться четко по указателям и только в одну сторону. На кассах установят плексигласовые щиты, а по ходу движения экскурсанты непрестанно будут видеть санитайзеры.

Джин — логичный выбор королевского трастового фонда. Дело в том, что любимый спиртной напиток Елизаветы II и ее матери Елизаветы — это коктейль на основе джина и Дюбонне, французского крепленого аперитива на основе вина, ароматизированного корой хинного дерева и травами. Для того, чтобы приготовить коктейль, в бокал для вина сначала бросают три кубика льда, а затем вливают одну часть джина и две части Дюбонне — украшается все это долькой лимона.

Помимо этого, у королевы Елизаветы есть и другие спиртные напитки, которые она употребляет регулярно.

Как рассказывал в 2017 году бывший шеф-повар монарха Даррен МакГрейди изданию Food and Wine, коктейль на основе джина и Дюбонне — это первый ее алкогольный напиток за день, который она выпивает перед обедом.

Обед королевы неизменно сопровождается бокалом вина, а после она выпивает еще порцию джина с сухим мартини. Далее Елизавета II выпивает уже перед сном — ей подают бокал шампанского.