Сработала интуиция: как Dior попали в тренд

Модный дом Dior неожиданно оказался в тренде, выпустив рекламную коллекцию мужской линии сезона «Весна-лето 2021», в съемках для которой участвовали исключительно темнокожие модели. Правда, это было сделано не на волне популярности движения Black Lives Matter — как заявил дизайнер мужской линии Ким Джонс, идея создать оммаж африканской культуре родилась еще в декабре 2019 года, когда к работе над ней был привлечен художник-портретист из Ганы Амоако Боафо.

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«Дело не в политике: мы начали это еще в декабре, — цитирует Джонса The Guardian. — Но одна из способностей дизайнеров — это отражать время, в котором они живут. Для меня разнообразие — вещь естественная: это отражение широты мира».

Презентация коллекции, которая получила название «портрет художника», прошла в двух частях. Сначала публике представили короткометражный фильм, снятый в Лондоне и в студии Амоако Боафо в Гане. После этого можно было увидеть и показ — тоже в видеоформате. Ким Джонса вдохновила серия работ художника «Черная диаспора», в которой он исследует свое мужское начало и свою идентичность. В одежде видение художника воплотилось в виде принтов на пальто и вязаных вещах.

О коллекции и идее Кима Джонса, разумеется, уже начали отзываться положительно.

Пэм Бой, старший редактор журнала Love, напомнил в Twitter, что детские годы креативный директор мужской линии Dior провел в различных африканских странах. «Ким Джонс входит в клуб для избранных — белых африканцев. Вот, почему он не упустил момент в своей коллекции Dior SS21».

Интуитивное решение Кима Джонса оказалось спасительным для Dior, которых после демонстрации коллекции Haute Couture в рамках виртуальной Недели высокой моды в Париже уже обвинили в недостаточном внимании к проблеме расового разнообразия. Дело в том, что в фэшн-фильме «Миф Dior», построенном на сказочных мотивах, модели оказались белыми.

Критиковали Dior за бесчувственность к проблемам национальных меньшинств и ранее.

В конце августа 2019 года в социальных сетях обрушились с критикой на рекламную кампанию аромата для мужчин Sauvage, лицом которой был Джонни Депп — обвинения не были обращены к самому модному дому, поскольку парфюмерная линейка Parfums Christian Dior принадлежит конгломерату LVMH.

Пользователи соцсетей осудили идею рекламного ролика аромата, посколько он, по их мнению, обесценивал культуру американских индейцев и эксплуатировал ее визуальные образы.

Перед запуском рекламной кампании «Мы — это земля», которая должна была начаться 1 сентября, бренд выложил рекламный ролик в Twitter. «Подлинное путешествие в глубину души коренных американцев, на заповедную, основополагающую, извечную территорию», — говорилось в подписи к твиту.

Однако пользователи соцсети не оценили ролик, на котором Джонни Депп играет на гитаре в рубахе, напоминающей индейскую накидку, среди красных гор условной Аризоны.

«Dior — нет. Вы не можете аппроприировать культуру коренных американцев для своей вонючей водички, и вы не можете использовать ее для продукта, по-французски названного «Диким». Ваш парфюм пахнет расизмом», — писали бренду в Twitter.

В результате уже через две недели после публикации ролика Parfums Christian Dior. «Мы глубоко сожалеем, что кого-то оскорбила наша новая рекламная кампания, замысел которой заключался в том, чтобы показать красоту, достоинство и привлекательность современной культуры индейцев», — говорилось в заявлении. Полную версию ролика бренд выпускать не стал.