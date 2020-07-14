«Прячься и стыдись»: что бесит отдыхающих на курортах России

Отдых на российских курортах не оправдал надежд россиян на нормальный отпуск, несмотря на пандемию и закрытые границы. Как показал опрос сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, большинство наших соотечественников считают, что стоимость отдыха на российских курортах сильно завышена, причем речь идет о ценах не только на жилье, но и на продукты, услуги в сфере питания и транспорта.

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Главная претензия россиян в том, что цена не соответствует качеству. Привыкшие к низким тарифам Турции, российские туристы не готовы платить больше за те услуги, которые они получали за определенную цену раньше. А тем более если уровень сервиса на отечественных курортах ниже, чем тот, к которому они привыкли во время отпуска в странах, зарабатывающих за счет туризма долгие годы и успевших поднатореть в тонкостях гостеприимства.

Согласно опросу Tvil.ru, больше 20% россиян недовольны тем, как их обслуживают на местных курортах и в отелях.

Около 10% туристов также возмущены «нахальным поведением местных владельцев жилья», а 7% опрошенных хотели бы, чтобы все отдыхающие на курортах соблюдали социальную дистанцию.

С социальной дистанцией и безопасностью на российских курортах действительно есть проблемы, так как спрос на внутренний туризм в этом году достиг беспрецедентных масштабов — туроператоры и владельцы гостиниц жалуются, что им попросту негде размещать людей, которые все прибывают на черноморское побережье в надежде успеть провести запоздалый отпуск на море и погреться на солнце, а не сидеть в квартире или на даче.

В результате отели и частный сектор, не готовые к такому наплыву туристов, оказались заполнены до отказа теми, кто планировал отправиться в Турцию, Черногорию и Грецию. К тому же, цены на авиабилеты, напротив, снизились вследствие того, что авиакомпании направили на внутренние рейсы борты, освободившиеся от отмененных чартерных направлений за границу.

При этом меньше всего, судя по соцопросу, туристы на отдыхе недовольны пляжами и общепитом, некачественной уборкой номеров — то ли это не главное для российских туристов, дорвавшихся до долгожданного отпуска, то ли пляжи в России по сравнению с Турцией и Египтом не так плохи. Хотя каменный вход в море вместо песчаного на большинстве отечественных пляжей туристы все-таки считают недостатком.

Зато к посетителям пляжа у наших туристов масса претензий. Не угодил и внешний вид, и раздражающее по разным причинам поведение:

больше всего туристам не нравятся полные посетителей пляжи и отдыхающие с целлюлитом,

передает Telegram-канал «Крымский». «Видишь, что не в форме — прячься и стыдись, занимайся спортом, садись на диету, а не телеса грей», — приводит эмоциональную цитату одного из отдыхающих автор канала. Также среди раздражителей оказались люди в мокрых купальниках в общественном транспорте и те, кто оставляет мусор на пляже. Они бесят не только других отдыхающих, но и местных жителей.

Кроме того, путешественникам не нравятся туристы, которые курят, разрешают детям ходить на пляже голышом, брызгаются водой и справляют нужду прямо в море.

Опрос сервиса по брони билетов и жилья «Туту.ру» также показал, что отдых в России многие, несмотря на его дороговизну, не считают престижным. Те, кто хоть раз выбирался за рубеж, отмечают, что фотографии в соцсетях из российских городов выглядят менее привлекательно для их подписчиков и собирают меньше лайков, чем фотографии с заграничных курортов.

Как выяснилось, фото из отпуска в Instagram для многих российских туристов действительно имеют значение и являются чуть ли не определяющим фактором для выбора направления путешествия. Исключение составляют только необычные красоты природы, которые «не всем доступны»:

Алтай, Камчатка, Байкал — фото из этих мест еще котируются в соцсетях и вызывают уважение и восторг среди подписчиков.

Тем не менее многие travel-блогеры, оставшиеся «без работы» на карантине, переквалифицировались на внутренний туризм и стали активнее пропагандировать местные курорты Крыма и Кавказа. Престиж работает по принципу узнаваемости: чем больше туристов едет в какое-то место, тем больше фотографий в соцсетях с хэштегами и геолокациями оттуда появляется, тем популярнее это место становится.

В последнее время можно наблюдать все больше аккаунтов, посвященных отдыху в Крыму: местные блогеры раздают советы о том, куда поехать, и делятся информацией из первых рук, а также предлагают консультации и туристическое сопровождение. К слову, фотографии морских пейзажей с лазурной водой, которые они размещают, от Греции или Турции не отличит даже самый опытный турист — подсказку выдает только геолокация.

Для тех, кто так и не смирился с перспективой отдыха в России, есть хорошие новости: Ассоциация туристических операторов России опубликовала список из 8 стран, которые уже готовы принять российских туристов. Это Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и Арабские Эмираты — попасть туда можно без оформления визы, однако придется подтвердить отрицательный тест на COVID-19, а оставаться на карантине в течение двух недель не потребуется.

Кроме того, во всех этих странах будет проводиться замер температуры при пересечении границы. «Это все было бы возможно при условии, если бы могли туда долететь, но эти страны готовы принимать наших туристов уже сейчас», — загадочно заявила директор АТОР Майя Ломидзе, намекнув на то, что регулярных рейсов и даже чартеров в эти страны пока не найти.

Очевидно, потребуется какое-то время для того, чтобы наладить авиасообщение между странами. Гарантии также не дадут относительно того, придется ли сидеть на карантине две недели по возвращении из отпуска.

А еще через пару дней станет ясно, ожидают ли нас этим летом в Италии и Испании. «По предварительной информации, Россия может войти в список тех стран, которые Италия и Испания будут готовы принимать с определенного момента. Но не факт, что этот момент наступит 17 июля или 1 августа», — предостерегла туристов Майя Ломидзе.

Однако не стоит ожидать, что отдых в этих странах будет таким же, как до пандемии. Туристов, уже побывавших на курортах Испании и Турции, смутили возросшие цены и драки за лежаки на пляжах, а также внеочередные сборы в ресторанах — так называемые COVID-надбавки.

Que pensбis sobre esto? Estбis de acuerdo o no???

Os escucho..... pic.twitter.com/jcbE0oClp5 — Rui Meireles (@Rui_MeirelesFCP) June 8, 2020

Один из испанских туристов еще в июне выложил в Twitter снимок чека одного из ресторанов на Канарах, где ему за пару бутылок пива пришлось заплатить 12 евро, с подписью: «Что думаете? Согласны или как?». Его пост тут же стал популярным, посыпались гневные комментарии сочувствующих: «Что за ерунда?», «Это полномасштабная афера!»