«Нет общих целей»: как меняются отношения на карантине

Переоценка ценностей

Самоизоляция меняет российские семьи. Он пошла на пользу лишь тем отдельным парам, у которых выработались партнерские отношения: по словам психолога сервиса zigmund.online Натальи Парчиной, которая консультирует в том числе семейные пары, у них всегда есть темы для обсуждения, общие занятия, задачи и дела. Но в семьях, где отношения строились по типу жена — хозяйка дома, а муж почти всегда на работе, назрели проблемы: для таких людей непривычно проводить время вместе, нарастает напряжение, раздражение.

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«Идет переоценка взаимоотношений и ценностных ориентиров, — поясняет Наталья. — Ко мне обращаются женщины, которые за период самоизоляции поняли, что у них с мужем нет тем для разговоров и нет общих целей: она живет жизнями детей, а он проживает собственную жизнь и чувствует одиночество, даже несмотря на то, что живет в семье».

Казалось бы, карантин должен был помочь укрепить семьи ведь изменять и гулять сейчас негде и не с кем, так или иначе приходится сосредоточиться на близких. Но далеко не всем удается ужиться с собственным партнером, даже если отношения в целом были нормальными до карантина. Быть неразлучными хочется до поры до времени.

Москвичка Аня Гайдук во время самоизоляции вынуждена была снять номер в отеле на сутки, чтобы отдохнуть от собственного мужа. «Чтобы побыть в тишине, одной, принять ванну, — рассказала она «Газете.Ru». — Муж, правда, не понял сначала, намыливался со мной.

Но я очень люблю одиночество, хочется сменить обстановку немного, так что собрала кучу пожитков и поехала отдыхать». Муж, по словам Ани, воспринял это спокойно, даже купил ей в дорогу виноград и шампанское «для антуража»: «Ему явно немного обидно, но он понимающий», — добавила Аня.

Как раз накануне карантина она начала заниматься с психологом по Skype, чтобы «разобраться в себе». «Не умею самостоятельно выводить себя на позитивное состояние, — рассказывает Аня. — Онлайн-экскурсии мне полюбить не удалось, интереснее проводить экскурсии в собственный внутренний мир, изучать себя».

По наблюдениям Натальи Парчиной, на карантине личностные проблемы обострились даже больше, чем межличностные. «Среди моих знакомых, родственников и друзей все-таки пары объединили усилия, чтобы пережить эту трудную ситуацию, — рассказала психолог. — Но среди моих клиентов встречаются разные случаи, в том числе и домашнее насилие, как физическое, так и моральное».

К Наталье обращаются женщины, которые проживают с психопатическими личностями или партнерами, находящимися в зависимости, будь то алкогольная, наркотическая или игровая: в таких семьях ситуация становится острой. «Ежедневный стресс, напряжение, страх и куча других негативных чувств, — поясняет Наталья. — В этом случае психолог оказывает поддержку и вместе с клиентом ведет работу над анализом ситуации и вариантами выхода из неё».

Одна из клиенток Натальи столкнулась с тем, что муж уехал работать в другой город и остался там на неопределенное время, так как выехать из этого города сейчас нельзя. Они общаются только по видеосвязи и телефону. У нее рушится бизнес и часто бывают истерики, состояние отчаяния, а рядом нет близких и друзей. Поэтому она обращается к психологу за поддержкой.

«На сеансах она часто проговаривает, что расстанется с мужем, когда он вернется, так как за период самоизоляции поняла, что тот никогда ее и не поддерживал, а только учил, как ей жить, думать, поступать и что чувствовать по тому или иному поводу,

— рассказала психолог. — Для этой пары расстояние стало поводом для переоценки отношений и проступили моменты, которые не были очевидны в быту, когда они были вместе каждый день».

Время для застенчивых

Не меньше страдают и одиночки. По словам психолога Анны Гаевской, на карантине у нее появились новые клиенты, которые остались со своими проблемами наедине. «Мы сейчас находимся в состоянии неопределенности, непонимания, поэтому где было больное место — стало виднее, в чем проблема», — рассказала психолог. По ее словам, одиночество люди переносят по-разному. Кто-то бросил курить и занялся спортом, кто-то обратился к психологу, чтобы понять себя, потому что на это появилось время, а обсуждать с психологом свои проблемы из дома оказалось удобнее, чем ездить на консультации.

По мнению психолога, сейчас самое время проанализировать, почему так и не удалось найти пару, а нужны ли были отношения и для чего. «Изменения начинаются с того, что человек осознает свою проблему», — говорит Гаевская. Если на какие-то обстоятельства сейчас повлиять нельзя, то можно задуматься о том, что изменить в своем поведении, чтобы в будущем обернуть ситуацию в свою пользу.

Что касается знакомств, психолог считает, что и на карантине время можно не терять: помех в этом сейчас никаких нет — точно так же можно пойти в онлайн-бар, караоке или на сайт знакомств, на speed-dating, на онлайн-квиз в анти-кафе, поиграть в мафию в компании незнакомых людей, а дальше для более близкого знакомства приглашать на онлайн-свидания в Zoom. Вероятность, что на такое свидание согласятся, выше, чем если просто подойти к человеку на улице или в метро — времени сейчас на это побольше.

Виталий из Москвы пригласил Валерию на свидание в Zoom. «Свидание было первое, познакомились тоже онлайн в Tinder, — рассказал мужчина. — Ну как обычно это происходит, был match, поболтали — понравилось. Дальше странная ситуация, вроде общение идет и развивать его как-то хочется. Но привычной возможности нет, поэтому я день на третий предложил созвониться по видео, пообедать, выпить и поболтать нормально».

Свидание прошло успешно, общение растянулось на 5 часов, за которые они с девушкой, по словам Виталия, обсудили все на свете: и карантин, и детство, и общие интересы. Закончилось свидание в 3 часа ночи, когда оба уже лежали в постели и травили истории в пижаме.

«Получился хороший способ впервые пообщаться с человеком, даже из дома выходить не нужно, — поделился Виталий. — Причем мне такого общения полностью хватило, чтобы сделать выводы. Единственный недостаток: на таких свиданиях нельзя целоваться».

В целом он заметил более открытое, чем обычно, состояние людей на сервисах знакомств, да и в соцсетях вообще: на карантине всех потянуло общаться. «То ли весна, то ли коронавирус виноват. Но я думаю, что вся эта история смоет немного снобизм с людей по поводу онлайн-встреч, — считает Виталий. — И многие поймут, что это нормальный современный способ знакомиться, к тому же, экономный».

Экономить необязательно, можно пригласить на свидание на онлайн-экскурсию в другой город или онлайн-танцы, где каждый будет танцевать у себя дома под руководством педагога, либо на онлайн-концерт в Zoom. Можно вместе поиграть в видеоигры, если простого общения по Skype недостаточно.

Было бы желание, считает психолог Анна Гаевская. На ее взгляд, сейчас пришло самое время для застенчивых людей оттачивать навыки общения. Другой вопрос, что не все на карантине настроены заводить отношения, а ждут его окончания, чтобы знакомиться в реале. По мнению психолога, дейтинг-сервисы создают у нас опасную иллюзию выбора: предложения много, кажется, что дальше будет только лучше, и мы пролистываем неплохие варианты. «Не надо сильно затягивать с выбором, — считает психолог.

Как говорят, если девушке пришло на сайте знакомств два письма — она выйдет замуж, а если 20 — не выйдет».

«Я устаю от этих миллионных чатов, меня не хватает, — поделилась Ксения из Ставрополя, которая ищет пару на иностранных сайтах знакомств. — В жизни не такой поток, как там. Из 20 чатов у меня осталось 2, остальных я просто удалила без сожалений. И невозможно проследить, кто с кем параллельно переписывается, это раздражает».

По мнению психолога, после карантина все вернется на круги своя. Кто общался в интернете, продолжит знакомиться там, а большинству людей надоест онлайн и захочется реального общения. Тут уже и застенчивые люди, поднаторев в виртуальных свиданиях, отправятся на поиски настоящих отношений.