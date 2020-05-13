Из дома не выйти: в Сан-Франциско гонят бездомных

Жители Сан-Франциско подали в суд на городские власти: они требуют, чтобы улицы района Тендерлойн привели в порядок после того, как там на 300% выросло число бездомных. Авторы обращения, которое они инициировали в юридическом колледже Гастингс при университете Калифорнии, требуют от города принять меры, чтобы район перестал быть одним огромным приютом для людей без места жительства и зоной распространения коронавируса нового типа.

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Дело в том, что с началом режима самоизоляции здесь развернулся настоящий палаточный городок для бездомных — многочисленные тенты заполнили пространство, в районе развернулась активная уличная торговля наркотиками, а тротуары превратились в отхожие места.

«Открытая наркоторговля и другие уголовные преступления плюс толпы наркозависимых и палатки на дорогах распространились повсеместно, и угрожают здоровью и жизням жителей Тендерлойна, — говорится в заявлении, поданном в городской суд. — То, что долго терпел Тендерлойн, становится невыносимым».

С начала марта число палаток и других сооружений, воздвигнутых живущими на улице людьми в Тендерлойне, выросло со 158 до 391 — при этом район занимает 50 кварталов и живут в нем 20 тысяч жителей. Исследование городских властей также показало, что с января число самодельных убежищ для бездомных увеличилось здесь на 285%.

«Мы подали в суд, потому что наш район превратился в зону пандемии коронавирусной инфекции, — объяснил изданию CNN советник колледжа Гастингс Дэвид Фэгмен. — Палатки блокируют улицы, перегораживают двери домов, на улицах валяются иглы, там открыто торгуют наркотиками».

Жители Тендерлойна требуют, чтобы палатки бездомных с их улиц полностью убрали — Дэвид Фэгмен призывает городские власти и полицию «очистить улицы», хотя, по информации из судебного иска, именно полицейским было поначалу дано указание не трогать палатки, несмотря на опасность, которую они представляют для местных жителей. «Нам нужно, чтобы тенты убрали, а деятельность торговцев наркотиками была пресечена, — сказал он. — Оставлять их на улице — это не решение».

Мэр Сан-Франциско Лондон Брид уже предложила выход из ситуации: по данным The New York Post, власти планируют создать для обитателей палаток «безопасные альтернативы для сна», увеличить число полицейских в Тендерлойне и усилить контроль за санитарной обстановкой.

«Мы стараемся следить за тем, чтобы наши наиболее уязвимые соседи были в безопасности и имели доступ к ресурсам, которые позволят им сохранить здоровье во время этого кризиса», — говорится в ее заявлении.

Однако Дэвид Фэгмен считает, что этого недостаточно — он считает принятые меры не адекватными ситуации.

Для бездомных Сан-Франциско, которые уже заразились коронавирусной инфекцией или рискуют это сделать с наибольшей вероятностью, власти уже нашли решение: 270 человек сейчас проживают в отелях.

При этом город позаботился о том, чтобы у них не было никакого искушения выходить на улицу — для бездомных, находящихся на карантине, налажена доставка алкоголя, табачных изделий и наркотиков.

«Они оказывают Сан-Франциско огромную услугу, оставаясь внутри, — прокомментировала такое решение глава городского департамента здравоохранения Дженна Лейн изданию San Francisco Chronicle. — Мы говорим: «Мы делаем то, что можем, чтобы вы оставались внутри, и вам не приходилось выходить, чтобы это все получить».

Как утверждает главный врач города Грант Колфакс, такие меры могут помочь людям с зависимостями справиться с проблемой. «В некоторых случаях эта практика включает работу со злоупотреблениями алкоголем и никотином, чтобы они могли оставаться с безопасности в помещениях и помочь тем самым себе и своему сообществу».