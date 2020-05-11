«Спасибо, Борис Джонсон»: британцы шокированы толпами в метро

Утром в понедельник, 11 мая, жители столицы Великобритании были шокированы, увидев плотные толпы в метро — вагоны заполнили отправившиеся на работу после ослабления карантинных ограничений лондонцы, многие из которых пренебрегли защитными масками и позабыли о соблюдении социальной дистанции.

Twitter заполнили жалобы жителей Лондона — они переживали из-за отсутствия защитных масок у многочисленных, расположенных слишком близко соседей по вагонам метро.

И действительно, на фотографиях и видеороликах, снятых 11 мая, видно, что на платформах и в вагонах много пассажиров, не пытающихся держаться подальше друг от друга — лица при этом закрыты у немногих.

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Одна из обитательниц Twitter даже обратилась напрямую к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. «Поезда этим утром снова были заполнены! Как вы собираетесь обеспечивать безопасность моей дочери, медсестры, по дороге на работу? Ей пришлось ехать попозже, потому что все ранние поезда были отменены», — написала она.

«Боже мой, поезд забит рабочими-строителями, и ни один из них не надел маску, — написала другая пользовательница — Никакой социальной дистанции, будто опасности нет». Она также отметила в своем посте Бориса Джонсона, которого сегодня обвинили в том, что в лондонском метро стало опасно, очень многие.

Другой пользователь Twitter обратился к мэру Лондона Садику Хану: «И снова в 7 утра на линии Эктон-Таун-Пикадилли по направлению на восток: платформа забита, поезд приходит раз в 20 минут. Я чувствую себя чудовищно некомфортно в забитом поезде по дороге на работу в госпиталь к уязвимым пациентам».

В соцсетях Бориса Джонсона обвинили в том, что он не продумал, как обеспечить безопасность людей, которые не могут работать из дома. «Когда мы остановим этот абсурд? Спасибо, Борис Джонсон», — писали главе британского кабинета министров. «Гребаный идиот Борис Джонсон теперь счастлив — еще больше мертвецов. Пытаешься побить США?» — написал особенно разгневанный пользователь соцсети.

Возмущение утренних пассажиров лондонского метро было связано с тем, что накануне премьер-министр Великобритании обратился к согражданам с сообщением, что ограничительные меры, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, ослабляются. И если тот факт, что теперь британцы смогут загорать на пляжах и в парках и находиться на солнце неограниченное количество времени, их, скорее, порадовал, то разрешение строительным рабочим и сотрудникам других производств вернуться к труду они оценили наутро, столкнувшись с толпой в метро.

Накануне Борис Джонсон заявил о смягчении карантинных ограничений и смене общего направления борьбы с эпидемией: вместо того, чтобы «оставаться дома» британцев призвали «быть начеку».

«И первый шаг — это смена акцента, на основании которого, как мы надеемся, люди будут действовать на этой неделе, — заявил премьер-министр. — Мы считаем, что вам стоит работать из дома, если вы можете, и отправляться на работу, только если должны. Подчеркнем, что каждый, кто не может работать из дома — это, например, люди, занятые в строительстве или на производстве, должны активно подталкиваться к тому, чтобы пойти на работу».

Footage of platforms at Canning Town and Queensbury stations on the Jubilee Line filled with passengers early this morning (Monday May 11).



Madness.#londonunderground #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/nhlonNI7Yd — Paul Edmonds (@PiEdmonds) May 11, 2020

В своей речи Борис Джонсон упомянул: правительство настаивает, что путь на работу должен быть безопасным. Поэтому он предложил согражданам пользоваться личным транспортом — автомобилем или велосипедом, — или идти пешком. Премьер-министр объявил, что правительство готовит специальную памятку для работодателей о том, как обеспечить санитарную безопасность сотрудников на рабочем месте. «Но как и в офисах, в общественном транспорте также будут следовать стандартам безопасности при COVID-19», — добавил он.

По этой причине на Бориса Джонсона и обрушился гнев лондонцев, не заметивших утром 11 мая, что в метро кто-то побеспокоился об их благополучии.

Сегодня же утром министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб уточнил: изменения, о которых объявил Борис Джонсон, должны были вступить в силу в среду. После этого, днем, правительство опубликовало «дорожную карту» выхода из карантинного режима.

В 60-страничном документе упоминается, в частности, о том, что утром в понедельник так возмутило пассажиров метро — масках. По плану правительства, люди должны «прикрывать лицо в тесных пространствах, где социальное дистанцирование не всегда возможно и где они могут контактировать с посторонними людьми, а не с теми, с кем встречаются обычно, — например, в общественном транспорте или некоторых магазинах».

При этом главный врач Великобритании профессор Крис Уитти утверждал, что «покрывало» для лица — не замена физическому дистанцированию. Однако он призвал людей не покупать медицинские респираторы и маски, оставив их для медиков: врач предложил повязывать на лицо шарфы или надевать самодельные маски.