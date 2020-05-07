Не могут ждать: где уже разрешили жениться по видеосвязи

Пандемия COVID-19 заставила власти некоторых стран или отдельных штатов государств пойти навстречу особенной категории населения — влюбленным. Там, где сохраняются карантинные ограничения, женихам и невестам начинают разрешать заключать официальные браки, выдавая им виртуальное свидетельство — несмотря на то, что повсюду, в том числе и в России, женихи и невесты всегда должны были присутствовать при регистрации союза лично. Теперь даже люди, находящиеся далеко друг от друга и вынужденные отложить свадьбу из-за пандемии, женятся, не дожидаясь, когда страны откроют границы, и самолеты снова начнут летать.

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С 1 мая получать виртуальные свидетельства о браке без личного присутствия разрешили жителям Калифорнии — соответствующее распоряжение выпустил губернатор штата Гевин Ньюсом.

Разрешение временное — оно будет действовать 60 дней: в этот период чиновники, находясь дома в самоизоляции, могут проводить проводить регистрацию браков при помощи видеоконференций и выдавать документы, подтверждающие брачные союзы.

На то, чтобы отработать технические детали, властям Калифорнии потребовалось несколько дней — но уже 5 мая жители Сан-Хосе Лов и Сарита Сингхал стали первой парой, воспользовавшейся разрешением губернатора.

Молодые люди поженились через Zoom в присутствии многочисленных друзей и родственников из Индии — брак был зарегистрировал чиновницей округа Санта-Клара Синди Чавес. Изначально церемония их бракосочетания была назначена на 19 марта, однако пандемия коронавирусной инфекции смешала их планы. И все же ждать возможности сказать «Я согласна» и «Я согласен» после снятия карантинных ограничений они не стали — и в результате станцевали под песню Эда Ширана и разрезали свадебный торт на глазах гостей, наблюдавших за первой онлайн-свадьбой в Калифорнии с экранов своих компьютеров. Медовый месяц на круизном лайнере в Мексике, правда, пришлось совсем отменить.

Губернатор Нью-Йорка разрешил парам официально вступать в брак в режиме онлайн еще в апреле — после того, как 20 марта закрылись отделы регистрации браков в муниципалитетах. «Когда речь заходит о браке, нет никаких оправданий. Вы можете сделать это через Zoom», — заявил Куомо на брифинге 18 апреля.

После этого мэр Нью-Йорка Билл де Блазио и спикер городского совета Кори Джонсон объявили о запуске «Проекта «Купидон» — специальной платформы, на которой с мая могут зарегистрировать свой союз влюбленные, проживающие в городе. Она позволяет назначить виртуальную встречу с чиновником, который оформит брак, загрузить документы, необходимые для получения свидетельства о браке, а после окончания церемонии получить подписанные бумаги.

Жениться при помощи видеосвязи разрешили и в Марокко — здесь соответствующий указ выпустило министерство юстиции. Оно же разработало специальную платформу, где можно зарегистрировать брак.

Однако для того, чтобы это сделать, жениху и невесте все равно необходима помощь нотариуса. «Процедура не так проста, как думают люди, — объяснил порталу Middle East Online адвокат Захария Мрини. — Брачующиеся должны собрать необходимые юридические документы, чтобы доказать свое соответствие друг другу, и передать их адулу, то есть нотариусу».

Лишь нотариус сможет загрузить документы и предоставить их в суд по семейному праву, который выдаст разрешение на брак. После того, как жених и невеста его получат, они смогут подписать брачный сертификат лично, в офисе нотариуса.

Похожую систему запустили в апреле и в ОАЭ, с той лишь оговоркой, что здесь документы собираются и предоставляются для юридического одобрения в онлайн-формате: после этого жители и граждане эмиратов могут договариваться со священнослужителем, который проведет церемонию по видеосвязи. Кстати, именно таким образом поженились в Абу-Даби англичанин Лиэм Бек и француженка Солен Монтьеж, церемонию для которых провел при помощи Zoom священник англиканской церкви Эндрю Томпсон из своего дома в Мушарифе, пригороде Абу-Даби.

Alhamdulillah, sis selamat nikah online pukul 12 tadi. Thank you JAIS kerana memudahkan urusan kami pic.twitter.com/8wVTd6Xkes — Sis lynn #StayAtHome (@theghrack) April 22, 2020

Жениться онлайн разрешили и влюбленным штата Селангор в Малайзии — благодаря этому решению местного Исламского религиозного департамента 22 апреля там смогли пожениться 25-летние Сити Джаслин и Мухаммад Амир, которые шли к этому моменту семь лет.

Правда, молодые люди находились в разных жилищах: по закону на свадьбе невесту сопровождали ее отец и двое свидетелей, а жениху было достаточно появиться на экране одному.

«Мы уже прошли все процедуры, требуемые Исламским религиозным департаментом, включая посещение курсов подготовки к свадьбе и сдачу теста на ВИЧ, — объяснила порталу CNA Сити Джаслин. — К тому же у нашего одобрения от департамента истекает срок действия, поэтому мы решили, что лучше всего будет провести церемонию онлайн.

В результате две семьи установили Skype, отрепетировали церемонию за 24 часа до назначенного времени и проверили, насколько хорошо работает связь.

Свою свадьбу молодожены транслировали в прямом эфире на Facebook, так что увидеть ее смогли друзья и родственники. А их тред в Twitter, посвященный онлайн-бракосочетанию собрал более 79 тыс. лайков.