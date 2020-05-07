Тусовка на парковке: в Германии устроили рейв на машинах

Немецкий клуб Index в городе Шютторф на границе с Голландией нашел выход из карантинного положения, запретившего проведение массовых мероприятий и музыкальных концертов в том числе из соображений эпидемиологической безопасности. В клубе решили провести концерт прямо на парковке, которая вмещает 250 машин. Билеты продавали по два на машину, так что послушать концерт смогли 500 человек. Все билеты были вмиг раскуплены изголодавшимися по живым эмоциям самоизолированными немцами и голландцами.

Реклама

Потанцевать в таком клубе, конечно, проблематично, зато все ограничения соблюдены — дистанция между машинами не позволяет заразиться, зато не мешает знакомиться с соседями по парковке, пока наслаждаешься музыкой. К слову, слушали они не классику, а техно. Хэдлайнером концерта выступил голландский диджей Девин Уайлд, который разместил съемку за пультом в Twitter.

Played at the Autodisco party of Club Index yesterday, such a fun experience! HIT YOUR HORN pic.twitter.com/6pf7kT2Dt4 — Devin Wild (@DevinWildmusic) May 1, 2020

Диджей был одет в маску и кричал со сцены публике: «Hit your horn» — «Жми на гудок», — а зрители синхронно отвечали ему сигналом фар и клаксона в такт ритмичной музыке. Так что взаимодействие с аудиторией нарушено не было.

Шоу также сопровождалось светомузыкой, как в настоящем клубе. Зрители могли купить коктейли и употребить их в машине. В клубе в новом формате провели уже три концерта и планируют проводить еще, в том числе дневные шоу для семейных походов с детьми.

А в датском городе Орхус в таком формате провел концерт музыкант Мадс Лангер, собравший аудиторию из 500 человек. Билеты были раскуплены очень быстро с учетом того, что о концерте объявили за 6 дней.

«Я провел в своей жизни много концертов, но этот запомнится надолго», — прокричал музыкант со сцены.

В какой-то момент певец даже пригласил фанатку выступить с ним на сцене. Выступление транслировалось по радио в магнитолы припаркованных машин, а зрители могли посмотреть на артиста поближе по Zoom.

После концерта живописную площадку в окрестностях Орхуса на берегу залива перепрофилировали под автомобильный кинотеатр, но ожидаются еще и другие концерты.

Полиция осталась довольна проведенным концертом. «Мы получаем только положительные отклики от полицейских из этого округа, все было под контролем, — рассказал местной газете Jyllands-Posten Кристиан Фрийс, глава полицейского участка. —

Люди вели себя как следует, и все машины разъехались через полчаса после концерта».

Между машинами соблюдалась должная дистанция, как предписано правилами эпидемиологической безопасности. В отличие от других частей города, где люди вышли на пляж и в парки, нарушив режим карантина. Штрафы им платить не пришлось, нарушители отделались устным выговором.

Такой формат действительно может стать спасательным кругом для музыкальной индустрии многих стран. К примеру, все летние концерты и фестивали в Великобритании были отменены, и местные музыканты и организаторы концертов бьют тревогу, как им жить дальше. В Германии и Дании на этот вопрос уже ответили — правда, рейв в машине все равно не идет ни в какое сравнение с танцами в потной толпе, по которым тоскуют тусовщики.