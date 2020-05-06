Уборка как психотерапия: Мари Кондо делится секретами

Знаменитая Мари Кондо, автор книги по «магической уборке» «Японское искусство наведения порядка дома и в жизни» Мари Кондо дала интервью CNN о том, как достичь просветления с помощью уборки и как обустроить рабочее место, чтобы создать мотивирующую атмосферу.

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Советы Мари Кондо самоизолированным американцам могут показаться несколько странными, если не учитывать японскую культуру, с позиций которой выступает гуру уборки. Для японцев самоизоляция — далеко не трагедия, они любят проводить время дома и привыкли извлекать пользу из одиночества, так что это, пожалуй, единственная нация, которая сейчас наслаждается своим положением, путешествуя во внутренний мир и виртуальную реальность.

Чтобы избавиться от тревожности в эти трудные времена, Кондо советует использовать методику, описанную в ее книге, которая состоит из 6 правил. К тому же теперь у многих появилось время заняться уборкой антресолей и разобрать наконец тот самый шкафчик для всякой всячины, куда отправлялся до лучших времен разный хлам и до которого руки не доходили добрые десять лет. Японская культура подразумевает минималистичный подход и функциональное размещение всех предметов в квартире в соответствии с их назначением, разделение квартиры на зоны для разных видов деятельности и членов семьи. А Мари, к тому же, мать, так что точно знает толк в том, как расставить по местам хаотично разбросанные вещи.

«Я надеюсь, что каждый из нас сможет найти в этих правилах что-то, что позволит ему изменить свой дом так, чтобы приобрести позитивный взгляд на вещи», — выразила надежду Мари Кондо.

Одно из правил заключается в том, что на рабочем месте нужно держать какой-нибудь предмет, приносящий радость. Это может быть маленькая ваза с цветами или кристалл, сувенир из поездки, рамочка с фотографией или любимая книга, смотря на которую вы будете вспоминать что-то приятное.

Важность уборки, или «прихорашивания квартиры», если переводить лексикон Мари Кондо дословно, состоит в том, что она заставляет по-новому относиться к вещам, окружающим нас, больше ценить порядок и испытывать благодарность за то, что имеем. А заодно переоценить некоторые вещи и избавиться от хлама. Чистота в комнате, безусловно, приведет в порядок мысли — отвлекаться попросту будет не на что. До тех пор, пока снова не появится пыль.

Тем, кому приходится сочетать рабочее место с кухней или другой комнатой, Мари советует собирать после работы все вещи в коробку и запирать в чулан, чтобы можно было спокойно отдохнуть от мыслей о работе. У личного пространства и времени должны быть границы, считает японка.

По мнению Мари, уборка способна успокоить и привести к появлению неожиданных идей, так как монотонные действия вводят в состояние потока. Когда мы повторяем цикл уборки, который Мари советует начинать с одежды — правильно распределить в шкафу вещи и определенным образом их сложить — мы наталкиваемся на ситуации выбора и принимаем решения, которые могут подтолкнуть к нас к пониманию, как поступить в других жизненных ситуациях — на работе и в личной жизни. Пока пылесосишь в комнате, успеешь взвесить все за и против, обдумать и проанализировать прошлое и когда перейдешь к влажной уборке, глядишь, придешь к взвешенному выводу. А достижение маленьких побед — вроде очищения поверхности от пятен или разборки чулана — повышают самооценку и действуют медитивно.

В японской культуре есть занятия, требующие достижения сосредоточенности и концентрации просто ради самой концентрации, не имеющей какой-то цели. Действие даже может заканчиваться противодействием, чтобы отречься от результативности и продуктивности во имя наслаждения процессом. Например, долго и мучительно собирать пазл, чтобы в конце не склеивать его, а разобрать.

В уборке Мари советует иметь идеал, к которому стоит стремиться. Вдохновение можно поискать в женских журналах, книгах Мари или в домах звезд, которые они активно демонстрируют, находясь на карантине.

Кондо подчеркивает важность цветовых сочетаний и акцентов в доме, предлагает раскладывать одежду и предметы именно в соответствии с цветом. А пока будете перебирать всю мелочевку, будет задействована мелкая моторика, что также действует успокаивающе, как пазл или вышивка. У всех вещей, по словам Мари, должно быть в квартире свое место, как и у человека должна быть зона для каждого вида деятельности:

«Мы хотим быть гибкими в выборе места, где находиться у себя в квартире, но когда мы закончили то или иное занятие, важно отнести все вещи на место»,

— поясняет Мари, вдохновленная уборкой игрушек за своими детьми.

Самое главное место в доме для Мари — спальня. Именно там можно расслабиться и подумать о приятном перед сном. Несмотря на минимализм, свойственный японцам, живущая в США Мари Кондо отмечает, что уборка также позволяет оценить нажитое имущество и лишний раз убедиться, что есть все и даже больше, порадоваться этому и почувствовать материальное удовлетворение и уверенность в завтрашнем дне. А если чего-то нет, всегда можно заказать в интернете.

Гораздо труднее тем людям, которым надо бы повыкидывать половину вещей, но сейчас не захочется избавляться от каких-то дорогих сердцу предметов именно из-за ощущения скопидомства, придающего иллюзию безопасности и защищенности. Мотивировать себя можно прогулками до мусорки по солнечной улице, которые придется совершить, если найти в квартире лишний хлам.