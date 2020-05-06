Палочный режим: музеи Германии разработали новые правила

В музеи Германии постепенно возвращаются посетители: в начале мая в стране ослабили карантинные ограничения в связи с пандемией COVID-19, и теперь любителя изящных искусств снова могут отправляться в картинные галереи. Правда, вести себя там им придется очень ответственно — надевать маски и соблюдать социальную дистанцию.

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Заботу о безопасности посетителей возложили на сами музеи — в результате не все из них, как сообщает The Art Newspaper, решились открыть двери. «Возобновить работу музея — не самое обычное дело, — сказал, например, глава Фонда культурного наследия Пруссии Херманн Парцингер изданию Monopol. Труднее всего — разобраться, сколько народу должно находиться в помещении одновременно и как долго можно там оставаться, чтобы не увеличился риск заражения коронавирусной инфекцией.

Среди тех, кто открывает двери для посетителей — художественный музей Барберини в Потсдаме, городке к югу от Берлина: всего за три недели до введения карантина там открылась выставка пейзажей Клода Моне. Как заявляет галерея, она разработала «исчерпывающий список защитных и санитарных мер».

Новые правила ограничивают число посетителей в галерее: теперь в нее нельзя прийти просто так — нужно заранее забронировать время посещения онлайн.

Оставаться в художественном музее можно будет не более двух часов, при этом любители прекрасного должны следовать по четкому маршруту. Аудиогиды в музее временно не предоставляются, а сотрудники охраны будут непрестанно напоминать, что нужно держаться подальше от произведений искусства и друг от друга.

Необходимость диктовать посетителям линию поведения, однако, не слишком расстраивает руководство музея. «Мы счастливы, что можем, наконец, снова сделать музей доступным, — заявила The Guardian Ортруд Вестхайдер. — Мы также прекрасно осведомлены об ответственности, которую несем перед нашими гостями и сотрудниками».

Галерея Земпера в Дрездене, где хранятся произведения старых мастеров, открылась после реконструкции в конце февраля — чтобы снова закрыться через две недели из-за пандемии COVID-19. Когда в минувший вторник, 5 мая, перед ней выстроилась очередь из желающих посетить галерею после возобновления работы, сотрудники музея громко объясняли правила посещения — в частности, необходимость надевать маски или просто чем-то прикрывать рот и нос, прежде чем войти.

В Котбусском художественном музее «Дизельная электростанция» в Бранденбурге держать социальную дистанцию посетителям предлагают при помощи лент и палок длиной в полтора метра — разметка также есть в фойе. С 1 мая посетители могу увидеть в музее, расположенном в здании электростанции 1927 года, выставку фотографий 1990-го, относящихся к моменту объединения Германии — экспозиция открылась за две недели до введения карантина.

Помимо этого, в музее сейчас пытаются художественно переосмыслить нынешнюю реальность: в фойе показывают видео, на котром можно увидеть, какие идеи социального дистанцирования выдвигали художники прошлого. Там есть, например, фотография американского фотографа Виджи «Мальчик встречает девочку — с Марса» — на изображенной обнимающейся паре надеты сферические прозрачные шлемы. А австрийский архитектор Уолтер Пихлер еще в 1966-м придумал мобильные индивидуальные офисы для «белых воротничков» в виде пузырей.

Для посетителей галереи, помимо способов измерения социальной дистанции, предусмотрены и другие меры предосторожности.

Билетные кассы закрыты щитами из плексигласа, установлены емкости с санитайзерами для посетителей, которые по словам директора музея Ульрики Кремейер, «стоят целое состояние».

«Кто-то очень разбогатеет на этом», — сказала она The Art Newspaper. При этом сотрудники рассчитали, сколько народу может вместить музей, чтобы на каждого человека приходилось не меньше 20 квадратных метров, — получилось 100 человек. Групповые экскурсии, разумеется, теперь не проводятся, но можно заказать индивидуальные туры за символическую плату в €2. Маски надевать никто не заставляет, но горячо рекомендуют.