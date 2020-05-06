Палочный режим: музеи Германии разработали новые правила

Музеи Германии открываются для посетителей в новом режиме

В Германии постепенно открываются музеи — однако их посещение окажется непривычным. Посетители в масках, палки для того, чтобы удерживать социальную дистанцию, определенное время для визита и емкости с санитайзерами — вот, что ждет теперь в немецких музеях любителей прекрасного. «Газета.Ru» — о том, как проходит теперь поход в художественную галерею в Германии.

В музеи Германии постепенно возвращаются посетители: в начале мая в стране ослабили карантинные ограничения в связи с пандемией COVID-19, и теперь любителя изящных искусств снова могут отправляться в картинные галереи. Правда, вести себя там им придется очень ответственно — надевать маски и соблюдать социальную дистанцию.

Заботу о безопасности посетителей возложили на сами музеи — в результате не все из них, как сообщает The Art Newspaper, решились открыть двери. «Возобновить работу музея — не самое обычное дело, — сказал, например, глава Фонда культурного наследия Пруссии Херманн Парцингер изданию Monopol. Труднее всего — разобраться, сколько народу должно находиться в помещении одновременно и как долго можно там оставаться, чтобы не увеличился риск заражения коронавирусной инфекцией.

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Nach knapp zwei Monaten цffnet das Museum Barberini am Mittwoch, den 6. Mai 2020, wieder seine Tьren! Das Land Brandenburg hat einer Wiedererцffnung von Kultureinrichtungen unter strengen Auflagen zugestimmt. Das Museum hat in Abstimmung mit den zustдndigen Behцrden einen umfдnglichen Katalog an Schutz- und HygienemaЯnahmen entwickelt. Ortrud Westheider, Direktorin des #MuseumBarberini: "Wir freuen uns sehr, dass wir das Museum endlich wieder zugдnglich machen kцnnen. Wir sind uns der Verantwortung bewusst, die wir gegenьber unseren Gдsten und Mitarbeitern haben. In Zeiten der Krise, in der weltweit alle Museen geschlossen waren, hat das Museum Barberini eine beispiellose Solidaritдt erfahren: In kьrzester Zeit haben die zahlreichen internationalen Leihgeber einer Verlдngerung der Ausstellung Monet. Orte bis 19. Juli 2020 zugestimmt. Damit kцnnen wir der Begeisterung fьr Monets Malerei Zeit und Raum geben." Um den Ausstellungsbesuch auch wдhrend der Corona-Pandemie sicher zu gestalten, wird die Anzahl der Gдste bis auf Weiteres stark reduziert, die Verweildauer auf 120 Minuten begrenzt sowie der geforderte Abstand von 1,5 Metern durch ein Wegeleitsystem gewдhrleistet. Zudem wird der Schutz durch Maskenpflicht und generelle Kontaktreduzierung erhцht. Die Ticketbuchung ist ab Donnerstag, den 30. April 2020, vorerst ausschlieЯlich online mцglich. Bereits erworbene Tickets fьr einen Museumsbesuch ab dem 6. Mai 2020 behalten ihre Gьltigkeit. Weitere Informationen zu Tickets fьr die Monet-Ausstellung sowie den Schutz- und HygienemaЯnamen im Museum Barberini: link in bio

Публикация от Museum Barberini (@museumbarberini)

Среди тех, кто открывает двери для посетителей — художественный музей Барберини в Потсдаме, городке к югу от Берлина: всего за три недели до введения карантина там открылась выставка пейзажей Клода Моне. Как заявляет галерея, она разработала «исчерпывающий список защитных и санитарных мер».
Новые правила ограничивают число посетителей в галерее: теперь в нее нельзя прийти просто так — нужно заранее забронировать время посещения онлайн.

Оставаться в художественном музее можно будет не более двух часов, при этом любители прекрасного должны следовать по четкому маршруту. Аудиогиды в музее временно не предоставляются, а сотрудники охраны будут непрестанно напоминать, что нужно держаться подальше от произведений искусства и друг от друга.

Необходимость диктовать посетителям линию поведения, однако, не слишком расстраивает руководство музея. «Мы счастливы, что можем, наконец, снова сделать музей доступным, — заявила The Guardian Ортруд Вестхайдер. — Мы также прекрасно осведомлены об ответственности, которую несем перед нашими гостями и сотрудниками».

Галерея Земпера в Дрездене, где хранятся произведения старых мастеров, открылась после реконструкции в конце февраля — чтобы снова закрыться через две недели из-за пандемии COVID-19. Когда в минувший вторник, 5 мая, перед ней выстроилась очередь из желающих посетить галерею после возобновления работы, сотрудники музея громко объясняли правила посещения — в частности, необходимость надевать маски или просто чем-то прикрывать рот и нос, прежде чем войти.

В Котбусском художественном музее «Дизельная электростанция» в Бранденбурге держать социальную дистанцию посетителям предлагают при помощи лент и палок длиной в полтора метра — разметка также есть в фойе. С 1 мая посетители могу увидеть в музее, расположенном в здании электростанции 1927 года, выставку фотографий 1990-го, относящихся к моменту объединения Германии — экспозиция открылась за две недели до введения карантина.

Помимо этого, в музее сейчас пытаются художественно переосмыслить нынешнюю реальность: в фойе показывают видео, на котром можно увидеть, какие идеи социального дистанцирования выдвигали художники прошлого. Там есть, например, фотография американского фотографа Виджи «Мальчик встречает девочку — с Марса» — на изображенной обнимающейся паре надеты сферические прозрачные шлемы. А австрийский архитектор Уолтер Пихлер еще в 1966-м придумал мобильные индивидуальные офисы для «белых воротничков» в виде пузырей.

Для посетителей галереи, помимо способов измерения социальной дистанции, предусмотрены и другие меры предосторожности.

Билетные кассы закрыты щитами из плексигласа, установлены емкости с санитайзерами для посетителей, которые по словам директора музея Ульрики Кремейер, «стоят целое состояние».

«Кто-то очень разбогатеет на этом», — сказала она The Art Newspaper. При этом сотрудники рассчитали, сколько народу может вместить музей, чтобы на каждого человека приходилось не меньше 20 квадратных метров, — получилось 100 человек. Групповые экскурсии, разумеется, теперь не проводятся, но можно заказать индивидуальные туры за символическую плату в €2. Маски надевать никто не заставляет, но горячо рекомендуют.