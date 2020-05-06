«Сыродействуй»: фермеры Европы просят есть больше

Британские фермеры бьют тревогу — они обнаружили, что на карантине жители Великобритании едят недостаточно мяса. Как оказалось, дома британцы нечасто балуют себя стейками — это блюдо пользовалось популярностью в местных ресторанах, но на собственных кухнях люди предпочитают готовить более дешевый фарш. Британский национальный союз фермеров заявил, что производители говядины терпят огромные убытки и просят сограждан устраивать ужин со стейком хотя бы раз в неделю по воскресеньям. Если, конечно, они могут себе это позволить.

Реклама

Еще одной мерой, которую предлагает Союз фермеров, может стать кнопка «Покупай британское» на сайтах онлайн-ритейлеров. Об этом президент Союза Минетт Баттерс попросила премьер-министра Бориса Джонсона, передает The Telegraph.

«Мы едим много стейков в ресторане, но онлайн предпочитаем заказывать фарш, — заявила Минетт Баттерс. — Нужно убедить людей заказывать высококачественные стейки и готовить их дома.

Если получится организовать вечер стейков в каждой семье — это станет большим облегчением для производителей мяса.»

Баттерс предлагает сочетать стейк со спаржей или картошкой британского производства, так как у производителей картофеля дела тоже идут плохо. Отмена из-за пандемии COVID-2019 таких крупных ежегодных мероприятий, как скачки Royal Ascot и Уимблдонский турнир по теннису, привлекающих много местных жителей и туристов, по ее мнению, также может серьезно ударить по фермерам. В частности, они рискуют не распродать всю клубнику и сыр. В погребах наверянка останется и шампанское, которое активно потребляют посетители Уимблдона.

Кризис коснулся не только привычек богатых британцев, которые теперь лишены удовольствия ходить по ресторанам и посещать Уимблдон. Последствия пандемии сказались и на потребителях более простых продуктов. Производители картофеля в Великобритании отмечают избыток товара из-за того, что не могут торговать в традиционных ресторанах fish-and-chips, где главное блюдо — это рыба в кляре и жареная картошка.

«Фермеры, которые продавали картошку этим ресторанам потеряли свой рынок за одну ночь — из-за введения карантина, — поясняет Баттерс. — У нас тонны нераспроданной картошки в хранилищах».

Такая же проблема встала перед бельгийскими фермерами. Главное блюдо бельгийцев — жареная картошка фри, которая подается в местных ресторанах и на которую с удовольствием налегают туристы, а также посетители музыкальных фестивалей, которые отменились из-за карантина — сейчас валяется на складах без употребления.

Чтобы спасти 750 тыс. тонн картошки, которая скопилась у фермеров в хранилищах, бельгийцев попросили готовить ее дважды в неделю, передает The Brussels Times.

Картофель в Бельгии употребляют часто именно дома, согласно данным Фламандского агентства по маркетингу в сельском хозяйстве. Но картошка фри всегда была блюдом, которое заказывали в ресторане, а сами никогда не готовили. Даже несмотря на то, что некоторые забегаловки, подающие картофель фри, открыты во время карантина, они не справляются с продажей товара, так как люди предпочитают сидеть дома.

Ассоциация бельгийских производителей картошки Belgapom приняла решение каждую неделю передавать 25 тонн картофеля в 460 банков еды, откуда ее смогут брать бедные семьи, оказавшиеся в трудном финансовом положении из-за кризиса. «Таким образом хотя бы часть картошки будет использована во благо и мы не увидим, как продукты, которые с таким трудом производили наши фермеры, пропадут», — заявил министр сельского хозяйства региона Фландрии Хильд Кревитц, где выращивается больше всего картофеля. «Нуждающиеся семьи будут получать свежую местную картошку каждую неделю. Доброе дело в эти трудные времена», — добавил министр.

А во Франции граждан призвали к патриотической миссии — спасти французские сыры. Производители бри, камамбера и дор-блю столкнулись с падением продаж на 60% и не знают, куда девать молоко. Это произошло из-за закрытия ресторанов, рынков и лавок торговцев сыром, севших на карантин. Отказывать себе в самом любимом лакомстве — сыре — французы стали также из-за экономии, так как некоторые виды сыра считаются дорогим деликатесом. Еще одним объяснением падения продаж является осторожность, с которой французы теперь покупают изысканные сыры с плесенью, разложенные на прилавке — вдруг в них завелись какие-то опасные микробы и бактерии, передает The Telegraph. Предпочтение отдается более дешевым сортам в герметичной и безопасной пластиковой упаковке.

Чтобы спасти национальное достояние, французы объявили кампанию «Fromagissons», что можно перевести как «Сыродействуй», призывая сограждан покупать и потреблять больше сыров. Президент Совета производителей молочных продуктов Мишель Лакост рассказал французскому индустриальному изданию Agri Culture, что из-за карантина в апреле из положенных 2 тыс. тонн сыров удалось продать только четверть, а 1,5 тысячи еще осталось. Если до 11 мая продать этот товар не удастся, он попросту испортится.

#Fromagissons pour une consommation solidaire de nos fromages de tradition partout en France.



La filiиre laitiиre lance la campagne de communication nationale " #Fromagissons " clй en main, а 360° - dйclinable en magasin, en drive... pic.twitter.com/iXliAgoW45 — CNIEL (@cniel) April 16, 2020

Правительство Франции финансово поддерживает фермеров, которым пришлось урезать продажу продукции, и разрешает запасать молоко на более долгие сроки и хранить при более низкой температуре. Видимо, если французы не съедят сыр сейчас, потом им придется пить молоко, оставшееся у фермеров. Теперь производители сыра перестроились на изготовление менее скоропортящихся продуктов — масла, сливок и молока.

В Италии спрос на пармезан, напротив, увеличился, так как итальянцы много времени проводят дома и готовят пасту. Пармезан производится в регионе Эмилия-Романья, наиболее затронутом пандемией, но производство не было остановлено на время карантина.

Производителям пармезана удалось наладить процесс, объединив усилия фермеров из разных семей, так как многие ушли на карантин или заболели COVID-19.

Чтобы подменить заболевших, на работу пришлось вернуться тем, кто успел уволиться или выйти на пенсию, и работать в вечернюю смену. Все работники носят маски и перчатки и соблюдают дистанцию в 1 метр там, где это возможно. Важную часть производства, которая подразумевает контакт с молоком и сыром голыми руками — чтобы проверить их консистенцию и готовность — теперь приходится опускать.

Для итальянцев это решение оказалось лучше, чем отдать неиспользованное молоко. Никола Бертинелли, президент Консорциума производителей пармезана, сравнил это идеей отдать виноград вместо того, чтобы производить вино. Однако некоторым производителям все-таки пришлось это сделать.

В 2012 году регион Эмилия-Романья уже испытывал подобные трудности, когда из-за землетрясения 30% произведенного пармезана было утеряно. Тогда все остальные производители обложили свою продукцию налогом от продаж, который был передан пострадавшим фермерам. А испорченный сыр также был продан итальянцам, решившим поддержать фермеров и национальную индустрию, которая, по словам Никола Бертинелли, для них больше, чем просто кусок сыра.