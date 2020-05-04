Посмотрите направо: туристические гиды ушли в онлайн

Пока люди сидят по домам и смотрят в экран компьютера вместо иллюминатора или окна туристического автобуса, экскурсоводы подсуетились и перешли в интернет. Теперь они предлагают потенциальным туристам онлайн-экскурсии по Zoom, Skype и Youtube в прямом эфире. Формат и тематика разные: кто-то использует интерактивные карты Google Earth и панорамы улицы, кто-то показывает видео и архивные фотографии, кто-то пользуется послаблениями в режиме карантина и выходит на улицу с камерой go-pro или оператором, чтобы вести онлайн-трансляцию. Экскурсии проводятся в городах и музеях, обзорные и исторические, литературные, а также с элементами кулинарного мастер-класса и шоу.

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От лекции или вебинара такая экскурсия отличается заложенным маршрутом и интерактивностью: в конце или даже по ходу экскурсии гиду можно задавать вопросы. Онлайн-формат предполагает не только ограничения, но и возможности как для гидов, так и для туристов: эксперименты с мультимедиа, а главное — практически неограниченное количество участников. Стоят такие экскурсии в 10 раз дешевле индивидуальных и раза в 2 дешевле групповых, а заработать на таком туре экскурсовод при удачном стечении обстоятельств может примерно в 10 раз больше.

Русскоязычный экскурсовод в Нью-Йорке Слава Шпигель пользуется тем, что выходить из дома американцам не запрещено, и показывает своим туристам опустевшие на время карантина улицы города, пока на Таймс-сквер и Парк-авеню нет толп других туристов и спешащих на работу жителей Большого яблока. Слава начинает экскурсию на Центральном вокзале и ведет по основным достопримечательностям Манхэттена за полтора часа: заглядывает в библиотеку, парк, сидит на лавочке, пока рассказывает про историю Нью-Йорка и быт его обитателей.

За его экскурсией можно наблюдать в Zoom в режиме реального времени, задавать вопросы в чате и просить подойти поближе к какому-то объекту, объяснить подробнее какую-то деталь. При этом Слава не видит своих экскурсантов, количество которых может достигать 200 человек.

«Общение выходит односторонним и это большой недостаток, — признается Слава. — Я никогда не любил групповые экскурсии. Мне было интереснее проводить индивидуальные туры, предполагающие активный диалог, где можно даже сменить маршрут в зависимости от желаний клиента. Я пытаюсь представить, что это маленькое телевидение, а — я ведущий, который по заявкам что-то показывает». Зато в Zoom никто не перебивает и не теряется на перекрёстке, не отвлекается на бесконечные фотографии. Количество человек в группе практически ничем не ограничено — подключаться могут люди со всего света.

Чтобы выйти на доход, сопоставимый с обычными экскурсиями, по словам Славы, нужно проводить туры каждый день и собирать аудиторию в сотни и тысячи зрителей. Потому что каждая экскурсия в США облагается налогом, который составляет практически треть, плюс свою долю берут агрегаторы и платежные системы, с которыми работают гиды. Дополнительные расходы составляют траты на оборудование, технику, услуги оператора, программное обеспечение и услуги сотовой связи. Набрать аудиторию позволяют бесплатные экскурсии, которые работают по принципу free walking city-tour, где гиду оставляют чаевые в конце экскурсии по желанию, что порой бывает даже выгоднее.

Алекс из Лиссабона проводит экскурсии из дома, потому что в Португалии выход на улицу без веской причины пока запрещен из-за карантина. «Я сделал себе фон из футболок португальских болельщиков, поставил доску для серфинга и бутылки с вином, чтобы создать атмосферу Португалии, — рассказал Алекс в интервью «Газете.Ru». — Я показываю зрителям фотографии, видео с главными достопримечательностями Лиссабона в презентации, включаю традиционную музыку». Экскурсия Алекса предполагает не столько исторический обзор и анализ архитектуры, сколько эффект присутствия — он рассказывает про быт португальцев от лица местного жителя, про различия в менталитете и про то, как сюда переехать и что лучше посмотреть. Экскурсия рассчитана на тех, кто давно мечтал побывать в Лиссабоне или уже был здесь и соскучился по этому городу. По мнению Алекса, такой формат сохранится в будущем как консультация с местным жителем, которая поможет лучше спланировать путешествие.

«Сложно передать атмосферу города только на картинке, приходится подключать все красноречие, описывать звуки и запахи, чтобы люди на другом конце земли смогли прочувствовать этот город и понять, зачем сюда стоит приехать в будущем», — поделился Алекс. С другой стороны, за полтора часа вполне можно составить впечатление о городе и принять решение, хочется сюда ехать или нет, а заодно получить инсайдерскую информацию и рекомендации от местного жителя. «Я всегда высылаю дополнительную информацию после экскурсии, рекомендую рестораны, где лучше остановиться и что посмотреть, когда лучше приезжать и как сэкономить», — пояснил гид.

Алексей Мельчаков, основатель агрегатора экскурсий Tripster, рассказал, что они начали развивать направление онлайн-экскурсий с прицелом на будущее. Сейчас на сайте доступно 15 направлений, каждую неделю предполагается добавлять по 5 новых, причем упор будут делать на отдаленные и труднодоступные уголки вроде Ирана, Ливана, Японии, Австралии и Исландии. Также планируют делать классические, популярные во все времена маршруты по Франции, Италии, Испании, Германии, когда карантин в этих странах позволит выходить гидам на улицу и проводить прямые включения. Направления выбирают путем голосования на сайте среди аудитории из 450 тыс. пользователей, которые когда-то воспользовались сервисом для поиска офлайн-экскурсии. Затем ищут в интересующей стране хорошего гида, проверяют его материал и подсказывают, что стоит дополнить и улучшить.

«В первый день продали 200 билетов, сейчас по 30-60 человек собираем на каждую экскурсию, — рассказал Алексей в беседе с «Газетой.Ru». — Люди соскучились по путешествиям, знаниям — очень хороший отклик».

Онлайн-экскурсия по берегам Байкала — одна из самых популярных на сайте. В рамках экскурсии можно посмотреть на озеро, оценить его масштабы и послушать про три религии, распространенные среди местного населения, а заодно поучаствовать в шаманских обрядах. Это не заменит живое впечатление, но зато позволит сэкономить деньги и время, а также сократить экологический вред для Байкала, состояние которого ухудшается с каждым годом из-за наплыва туристов и обилия экскурсионных паромов в его водах.

А для жителя чешского города Брно, программиста Ильи Файбисовича карантин стал поводом заняться любимым делом и водить онлайн-экскурсии по любимому городу Лондону, в котором Илья когда-то учился и который знает как свои пять пальцев. «По профессии я не экскурсовод, но я явно приклеился к одному городу — Лондону — и владею достаточными знаниями, чтобы рассуждать о нем на уровне местного жителя, — рассказал Илья в беседе с «Газетой.Ru». — Сейчас, когда я сижу в отдалении от Лондона без возможности туда поехать на выходные, я стал еще больше про него читать. Если бы я там жил и каждый день ходил с фотоаппаратом, не было бы времени посидеть и подумать».

До карантина Илья бывал в Лондоне наездами, во время которых посещал музеи и архивы, осматривал новые районы и водил экскурсии для родственников, друзей, а затем и для незнакомых людей, в том числе местных жителей. «Я уже год назад стал задумываться, что хорошо бы сделать такие онлайн-экскурсии, ведь не у всех есть возможность поехать в Лондон из-за визы или дороговизны». При этом большую часть группы в обычное время, по словам Ильи, составляют именно местные жители. В онлайн-формате их меньше, послушать приходят и те, кто уже был на экскурсиях Файбисовича в офлайн-формате.

Онлайн расширяет возможности гида, считает Илья. Во время реальной прогулки туристы, например, не могут посмотреть на город с высоты птичьего полета, что позволяет сделать сервис Google Earth. «Этот формат стимулирует меня четче формулировать, позволяет показать больше фотографий, но и корректирует маршрут, заставляет менять хронометраж — там, где в реальности мне бы пришлось постоять подольше, в онлайн-формате я не хочу сильно задерживаться», — объясняет гид.

По словам Ильи, он не испытывает комплексов по поводу того, что ведет экскурсии по городу, в котором не живет: «Подумаешь, я не знаю, что происходит на этой улице в данный момент, меня больше интересует прошлое». Илья допускает, что такие экскурсии будут востребованы и после отмены карантина. И посещать их снова будут местные жители, интересующиеся историей своего города, ведь за полтора часа экскурсии в онлайне можно увидеть и узнать столько, что в действительности пришлось бы объездить весь Лондон и потратить кучу времени на транспорт.

Это логистическое преимущество отмечает и преподаватель МГУ им. Ломоносова Егор Сартаков, который проводит литературные экскурсии по городам мира. В это время он должен был показывать туристам Париж русских писателей, но судьба распорядилась иначе, и теперь он готовит экскурсии с помощью сервиса Яндекс.Карты. «Если в панорамах улиц чего-то не хватает, например, в экскурсии «Петербург Достоевского» мне нужно показать подъезд старухи-процентщицы, а в экскурсии «Москва Булгакова» – интерьер Нехорошей квартиры, у меня заранее заготовлены фотографии и ссылки», — поясняет экскурсовод. По его словам, за 2 часа пешеходной экскурсии люди устают, а в онлайн-формате удается показать побольше. Еще одним плюсом является то, что сохраняется запись экскурсии, которую при желании можно пересмотреть.

При этом количество участников таких экскурсий значительно больше, чем в обычной группе, и охватывает зрителей со всей России, которые вряд ли смогли бы поехать в составе небольшой экскурсионной группы Сартакова из 25 человек в Рим или Париж, где жили русские писатели. «На очные лекции ко мне могли приходить только москвичи, а теперь активно подключаются регионы. И если раньше нужно было покупать билет на каждого члена семьи, то теперь достаточно купить один билет и можно смотреть всей семьей», — рассказал Сартаков.