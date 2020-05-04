Посмотрите направо: туристические гиды ушли в онлайн

Онлайн-экскурсии: как это устроено

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Карантин и ограничение на перемещения, введенные в большинстве стран, поставили под вопрос работу тысяч туристических гидов. Неизвестно, когда снова возобновится туризм между странами, поэтому гиды, оставшиеся без работы, придумали новый способ проводить экскурсии и завлекать туристов — онлайн. Форматы и тематика разнятся, кто-то выходит на улицу и ведет онлайн-трансляцию, а кто-то рассказывает о достопримечательностях из дома с помощью презентаций и карт. Как некоторым гидам онлайн удается зарабатывать даже больше, чем обычными экскурсиями, разбиралась «Газета.Ru».

Пока люди сидят по домам и смотрят в экран компьютера вместо иллюминатора или окна туристического автобуса, экскурсоводы подсуетились и перешли в интернет. Теперь они предлагают потенциальным туристам онлайн-экскурсии по Zoom, Skype и Youtube в прямом эфире. Формат и тематика разные: кто-то использует интерактивные карты Google Earth и панорамы улицы, кто-то показывает видео и архивные фотографии, кто-то пользуется послаблениями в режиме карантина и выходит на улицу с камерой go-pro или оператором, чтобы вести онлайн-трансляцию. Экскурсии проводятся в городах и музеях, обзорные и исторические, литературные, а также с элементами кулинарного мастер-класса и шоу.

От лекции или вебинара такая экскурсия отличается заложенным маршрутом и интерактивностью: в конце или даже по ходу экскурсии гиду можно задавать вопросы. Онлайн-формат предполагает не только ограничения, но и возможности как для гидов, так и для туристов: эксперименты с мультимедиа, а главное — практически неограниченное количество участников. Стоят такие экскурсии в 10 раз дешевле индивидуальных и раза в 2 дешевле групповых, а заработать на таком туре экскурсовод при удачном стечении обстоятельств может примерно в 10 раз больше.

Русскоязычный экскурсовод в Нью-Йорке Слава Шпигель пользуется тем, что выходить из дома американцам не запрещено, и показывает своим туристам опустевшие на время карантина улицы города, пока на Таймс-сквер и Парк-авеню нет толп других туристов и спешащих на работу жителей Большого яблока. Слава начинает экскурсию на Центральном вокзале и ведет по основным достопримечательностям Манхэттена за полтора часа: заглядывает в библиотеку, парк, сидит на лавочке, пока рассказывает про историю Нью-Йорка и быт его обитателей.

За его экскурсией можно наблюдать в Zoom в режиме реального времени, задавать вопросы в чате и просить подойти поближе к какому-то объекту, объяснить подробнее какую-то деталь. При этом Слава не видит своих экскурсантов, количество которых может достигать 200 человек.

«Общение выходит односторонним и это большой недостаток, — признается Слава. — Я никогда не любил групповые экскурсии. Мне было интереснее проводить индивидуальные туры, предполагающие активный диалог, где можно даже сменить маршрут в зависимости от желаний клиента. Я пытаюсь представить, что это маленькое телевидение, а — я ведущий, который по заявкам что-то показывает». Зато в Zoom никто не перебивает и не теряется на перекрёстке, не отвлекается на бесконечные фотографии. Количество человек в группе практически ничем не ограничено — подключаться могут люди со всего света.

Чтобы выйти на доход, сопоставимый с обычными экскурсиями, по словам Славы, нужно проводить туры каждый день и собирать аудиторию в сотни и тысячи зрителей. Потому что каждая экскурсия в США облагается налогом, который составляет практически треть, плюс свою долю берут агрегаторы и платежные системы, с которыми работают гиды. Дополнительные расходы составляют траты на оборудование, технику, услуги оператора, программное обеспечение и услуги сотовой связи. Набрать аудиторию позволяют бесплатные экскурсии, которые работают по принципу free walking city-tour, где гиду оставляют чаевые в конце экскурсии по желанию, что порой бывает даже выгоднее.

Алекс из Лиссабона проводит экскурсии из дома, потому что в Португалии выход на улицу без веской причины пока запрещен из-за карантина. «Я сделал себе фон из футболок португальских болельщиков, поставил доску для серфинга и бутылки с вином, чтобы создать атмосферу Португалии, — рассказал Алекс в интервью «Газете.Ru». — Я показываю зрителям фотографии, видео с главными достопримечательностями Лиссабона в презентации, включаю традиционную музыку». Экскурсия Алекса предполагает не столько исторический обзор и анализ архитектуры, сколько эффект присутствия — он рассказывает про быт португальцев от лица местного жителя, про различия в менталитете и про то, как сюда переехать и что лучше посмотреть. Экскурсия рассчитана на тех, кто давно мечтал побывать в Лиссабоне или уже был здесь и соскучился по этому городу. По мнению Алекса, такой формат сохранится в будущем как консультация с местным жителем, которая поможет лучше спланировать путешествие.

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This is me last summer in Sintra.. Beautiful times we had in the beautiful Sintra. Have you heard about this town or about Pena palace? have you been there? It is a romantic old town near to Lisbon built on the top of the mountain in 12th sentury. It is full of castles, palaces, and an amazing nature! We are lucky to have it here next o Lisbon. To be honest, it is my favorite area in the whole Portugal. I used to go there almost every day, with tourists, or with my family or with my friends. It had so many things to see and it has a special energy there in the air. I really want to share more stories with you about this lovely place. Do you want to know more? #sintra #lisboa #lisbon #portugal #cristianoronaldo #travel #stayathome #travelmemories #corona #covid #staysafe

Публикация от Tourism Expert (@try_lisbon_with_alex)

«Сложно передать атмосферу города только на картинке, приходится подключать все красноречие, описывать звуки и запахи, чтобы люди на другом конце земли смогли прочувствовать этот город и понять, зачем сюда стоит приехать в будущем», — поделился Алекс. С другой стороны, за полтора часа вполне можно составить впечатление о городе и принять решение, хочется сюда ехать или нет, а заодно получить инсайдерскую информацию и рекомендации от местного жителя. «Я всегда высылаю дополнительную информацию после экскурсии, рекомендую рестораны, где лучше остановиться и что посмотреть, когда лучше приезжать и как сэкономить», — пояснил гид.

Алексей Мельчаков, основатель агрегатора экскурсий Tripster, рассказал, что они начали развивать направление онлайн-экскурсий с прицелом на будущее. Сейчас на сайте доступно 15 направлений, каждую неделю предполагается добавлять по 5 новых, причем упор будут делать на отдаленные и труднодоступные уголки вроде Ирана, Ливана, Японии, Австралии и Исландии. Также планируют делать классические, популярные во все времена маршруты по Франции, Италии, Испании, Германии, когда карантин в этих странах позволит выходить гидам на улицу и проводить прямые включения. Направления выбирают путем голосования на сайте среди аудитории из 450 тыс. пользователей, которые когда-то воспользовались сервисом для поиска офлайн-экскурсии. Затем ищут в интересующей стране хорошего гида, проверяют его материал и подсказывают, что стоит дополнить и улучшить.

«В первый день продали 200 билетов, сейчас по 30-60 человек собираем на каждую экскурсию, — рассказал Алексей в беседе с «Газетой.Ru». — Люди соскучились по путешествиям, знаниям — очень хороший отклик».

Онлайн-экскурсия по берегам Байкала — одна из самых популярных на сайте. В рамках экскурсии можно посмотреть на озеро, оценить его масштабы и послушать про три религии, распространенные среди местного населения, а заодно поучаствовать в шаманских обрядах. Это не заменит живое впечатление, но зато позволит сэкономить деньги и время, а также сократить экологический вред для Байкала, состояние которого ухудшается с каждым годом из-за наплыва туристов и обилия экскурсионных паромов в его водах.

А для жителя чешского города Брно, программиста Ильи Файбисовича карантин стал поводом заняться любимым делом и водить онлайн-экскурсии по любимому городу Лондону, в котором Илья когда-то учился и который знает как свои пять пальцев. «По профессии я не экскурсовод, но я явно приклеился к одному городу — Лондону — и владею достаточными знаниями, чтобы рассуждать о нем на уровне местного жителя, — рассказал Илья в беседе с «Газетой.Ru». — Сейчас, когда я сижу в отдалении от Лондона без возможности туда поехать на выходные, я стал еще больше про него читать. Если бы я там жил и каждый день ходил с фотоаппаратом, не было бы времени посидеть и подумать».

До карантина Илья бывал в Лондоне наездами, во время которых посещал музеи и архивы, осматривал новые районы и водил экскурсии для родственников, друзей, а затем и для незнакомых людей, в том числе местных жителей. «Я уже год назад стал задумываться, что хорошо бы сделать такие онлайн-экскурсии, ведь не у всех есть возможность поехать в Лондон из-за визы или дороговизны». При этом большую часть группы в обычное время, по словам Ильи, составляют именно местные жители. В онлайн-формате их меньше, послушать приходят и те, кто уже был на экскурсиях Файбисовича в офлайн-формате.

Онлайн расширяет возможности гида, считает Илья. Во время реальной прогулки туристы, например, не могут посмотреть на город с высоты птичьего полета, что позволяет сделать сервис Google Earth. «Этот формат стимулирует меня четче формулировать, позволяет показать больше фотографий, но и корректирует маршрут, заставляет менять хронометраж — там, где в реальности мне бы пришлось постоять подольше, в онлайн-формате я не хочу сильно задерживаться», — объясняет гид.

По словам Ильи, он не испытывает комплексов по поводу того, что ведет экскурсии по городу, в котором не живет: «Подумаешь, я не знаю, что происходит на этой улице в данный момент, меня больше интересует прошлое». Илья допускает, что такие экскурсии будут востребованы и после отмены карантина. И посещать их снова будут местные жители, интересующиеся историей своего города, ведь за полтора часа экскурсии в онлайне можно увидеть и узнать столько, что в действительности пришлось бы объездить весь Лондон и потратить кучу времени на транспорт.

Это логистическое преимущество отмечает и преподаватель МГУ им. Ломоносова Егор Сартаков, который проводит литературные экскурсии по городам мира. В это время он должен был показывать туристам Париж русских писателей, но судьба распорядилась иначе, и теперь он готовит экскурсии с помощью сервиса Яндекс.Карты. «Если в панорамах улиц чего-то не хватает, например, в экскурсии «Петербург Достоевского» мне нужно показать подъезд старухи-процентщицы, а в экскурсии «Москва Булгакова» – интерьер Нехорошей квартиры, у меня заранее заготовлены фотографии и ссылки», — поясняет экскурсовод. По его словам, за 2 часа пешеходной экскурсии люди устают, а в онлайн-формате удается показать побольше. Еще одним плюсом является то, что сохраняется запись экскурсии, которую при желании можно пересмотреть.

При этом количество участников таких экскурсий значительно больше, чем в обычной группе, и охватывает зрителей со всей России, которые вряд ли смогли бы поехать в составе небольшой экскурсионной группы Сартакова из 25 человек в Рим или Париж, где жили русские писатели. «На очные лекции ко мне могли приходить только москвичи, а теперь активно подключаются регионы. И если раньше нужно было покупать билет на каждого члена семьи, то теперь достаточно купить один билет и можно смотреть всей семьей», — рассказал Сартаков.