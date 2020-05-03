Не запретный город: в Китае разрешили внутренний туризм

Спустя несколько месяцев карантина, который помешал туристам из Китая в полной мере насладиться каникулами по случаю китайского Нового года в конце января и поехать за границу, китайцы берут реванш в области внутреннего туризма, который теперь по большей части разрешен. С 1 мая власти отменили некоторые ограничения на передвижение, в стране открылось 4 тыс. достопримечательностей, но закрытыми по-прежнему остаются еще 30% всех аттракционов: доступ на них разрешен только для китайских туристов, так как границы для въезда в страну закрыты. Число отдыхающих на внутреннем рынке в пятницу превысило 23 млн человек, которые только за сутки потратили на музеи и прочие аттракционы более 1,3 млрд долларов.

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Первыми поспешили покинуть душный город ради национальных парков и дикой природы жители Пекина. Поток автотранспорта на выезде из города в первый день майских праздников достигал 40-50 машин в минуту, а в час пик и вовсе вырос в два-три раза, сообщил Euronews сотрудник дорожной полиции Пекина. В самолетах на внутренних рейсах, отправляющихся на местные курорты, тоже не было свободных мест.

Большинство туристов выезжает из крупных региональных центров, мегаполисов с многомиллионным населением, чтобы сменить каменные джунгли и небоскребы на природу и пляж: это туристы из Шанхая, Гуанчжоу, Шэньчжэня, Чэнду, Ханчжоу, Нанкина и Сианя.

Более половины путешественников составляет молодежь до 30 лет, которым сидение дома на карантине далось особенно тяжело.

В столицу тоже приезжают туристы: в первый за три месяца день работы главного музея Пекина — Запретного города, дворцового комплекса Гугун, расположенного на главной площади города Тяньаньмэнь — к нему выстроились очереди из желающих посетить бывшую резиденцию императора Китая, состоящую из 800 зданий и 10 тыс комнат на площади в 72 гектара. Чтобы не допустить массовых скоплений людей, система бронирования ограничивает поток посетителей — в день на территорию Запретного города могут попасть только 5 тыс человек, при пропускной способности в 80 тыс человек. При этом все туристы и гиды вынуждены носить защитные маски.

Китайские туристы, лишенные возможности тратить деньги за границей, не скупятся на более доступную «роскошь» в пределах своей страны. Больше половины путешественников выбирают размещение в отелях 4 и 5 звезд. Если раньше популярностью пользовались более дешевые групповые туры, то сейчас китайцы готовы потратиться на индивидуальные экскурсии группой от трех до шести человек — так дороже, зато качественнее и безопаснее. Повысился спрос на короткие поездки до четырех дней, также популярность приобрели экскурсии с гидом на частном автомобиле. Аренда машин вообще стала главным трендом в этом сезоне, количество таких бронирований уже достигло 70% от показателя прошлого года. Также более востребованными оказались местные экскурсоводы, что вполне объясняется ограничениями на въезд в страну для иностранцев.

Министерство культуры и туризма Китая сообщило, что за сутки не было замечено больших скоплений людей, все открытые для туристов объекты работали в соответствии с установленным распорядком и нормами безопасности. Туристические объекты пока имеют право принимать не более 30% от ежедневного максимального количества посетителей.

Такой всплеск туризма объясняется также тем, что китайское правительство с 1 января 2020 года обнулило НДС для туристических компаний, чтобы спасти их на фоне кризиса из-за пандемии и поддержать экономически. Крупные туристические компании также обнулили зарплаты топ-менеджменту в пользу зарплат сотрудников или чтобы направить эти средства в фонд борьбы с коронавирусом. Благодаря спецпредложениям и скидкам до 60% туристические компании увеличили спрос населения на свои услуги.

Туризм туризмом, а восстанавливать индустриальную экономику тоже надо: большая часть бронирований сейчас все-таки совершается с целью деловых поездок. При этом поездки за рубеж еще не доступны: это связано с ограничениями, наложенными правительством Китая, а также внешними аэропортами, которые вводят ограничения для китайских путешественников.

@BenDohertyCorro yesterday in China, yellow mountain, tourist site. Huangshan, Anhui province pic.twitter.com/RGnE7SwwvC — Peter Ryan (@PeterRy38454279) April 6, 2020

Китай позволяет гражданам свободно передвигаться внутри страны только при условии использования так называемого «Кода здоровья». Это цифровой QR-код, который каждый может установить на смартфоне. Он доступен в мессенджере WeChat, кошельке AliPay и на других сервисах. Специальная программа на основе больших данных анализируют эпидемиологическую ситуацию в стране и сверяет ее с перемещениями пользователя за последние 14 дней. Если пользователь недавно вернулся из небезопасной страны, города или района, система покажет соответствующий цветовой код, который означает разный уровень допуска – в том числе и на борт самолета или поезд. Если у человека зеленый код, он может перемещаться свободно. Обладателю желтого — предупреждающего кода — нужно пройти семидневный карантин и не появляться в общественных местах. В случае появления красного кода человек вынужден оставаться дома 14 дней.

Такие ограничения введены, чтобы избежать ситуаций, которые возникали в начале апреля, когда открылись первые достопримечательности: горный парк Хуаньшань в провинции Аньхой привлек столько туристов, что они выстраивались в плотные очереди длиной в сотни метров. Власти были вынуждены объявить, что парк достиг максимальной пропускной способности в 20 тысяч человек в день, и ограничили прием посетителей. В тот же день открылась знаменитая набережная Ваньтань в Шанхае, которую тут же заполонили местные жители. В ресторанах города, открывшихся после карантина, тоже яблоку было негде упасть.