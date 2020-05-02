Это клевета: почему Меган Маркл отказали в суде

Суд Великобритании отверг часть претензий герцогини Сассекской Меган Маркл, которые она выдвинула в адрес таблоида Daily Mail и нескольких других связанных с ним изданий. В минувшую пятницу, суд в Лондоне счел нерелевантными три пункта иска, поданного бывшей актрисой 1 октября 2019 года против нескольких британских СМИ, которые она обвинила во вторжении в свою частную жизнь при освещении ее конфликта с отцом, Томасом Марклом.

Реклама

Заявления Меган Маркл о том, что издания «действовали бесчестно, с дурными намерениями», «намеренно усугубляли или раздували конфликт» и имели «явное намерение представить ее в ложном или дурном свете» рассматриваться после предварительных случаев не будут. Таким образом, суд счел убедительными доводы защиты изданий, утверждавшей, что подобные обвинения могут относиться к делу не о нарушении права на частную жизнь, а о диффамации, сообщает The Newsweek.

В ответ на это адвокаты герцогини заявили, что они были удивлены таким решением суда. «Во время процесса крайности, до которых дошли Mail on Sunday, используя искажающую, манипулятивную, бесчестную тактику, целью которой стала герцогиня Сассекская, стали очевидны, — цитирует заявление защитников Меган Маркл из юридической фирмы Schillings портал Royal Central. — В то время как судья признает заявления о нарушении права на частную жизнь и авторских прав, мы удивлены, что бесчестность действий сочтена не относящейся к делу».

Тем не менее, адвокаты Меган Маркл сохраняют оптимизм — они считают, что у них есть все шансы засудить Daily Mail, Mail on Sunday и другие издания, принадлежащие издательскому дому Associated Newspapers.

«Сегодняшнее решение оставляет ясным то, что базовые элементы не изменились, и ему будет дан ход», — говорят юристы, нанятые Меган Маркл.

Поводом для судебной тяжбы стали пять статей, опубликованные Mail on Sunday и MailOnline в феврале 2019 года — в них освещались подробности конфликта Меган Маркл с отцом Томасом Марклом, приведшего к полному разрыву их отношений. В частности, в этих материалах приводились отрывки письма, которое Меган Маркл отправила своему отцу вскоре после свадьбы с принцем Гарри в мае 2018 года — в них она предстает бесчувственной особой, не интересующейся здоровьем пережившего сердечный приступ Томаса Маркла.

По мнению Меган, это было нарушением ее авторских прав на этот опубликованный текст, а также элементом кампании, развернутой против нее Daily Mail, намеренно показывающей молодую жену принца Гарри в неприглядном свете. Издательский дом в свою защиту утверждает, что у Меган Маркл не было оснований думать, что, будучи публичным человеком, она не столкнется с тем, что какие-то детали ее личной жизни попадут в поле зрения прессы.

Свою репутацию, которой публичный конфликт с отцом нанес серьезный урон, Меган Маркл попыталась улучшить: в конце апреля стало известно, что адвокаты герцогини предоставили суду другие сообщения, которые направляли Меган Маркл и принц Гарри Томасу Марклу перед свадьбой — из них следует, что пара волновалась о его здоровье, однако сам отец невесты недостаточно активно реагировал на их сообщения.

Благодаря новым документам, выяснилось, что 14 мая 2018 года, за пять дней до свадьбы Меган и Гарри, на которой Томас Маркл должен был повести дочь под венец, будущие молодожены доброжелательно уговаривали Томаса Маркла не общаться с прессой. Это требование было связанно со скандалом, который разразился перед этим — фотографии папарацци, на которых было видно, как отец Меган готовится к свадьбе, оказались постановочными, за что он просил прощения. Однако несмотря на то, что будущие герцоги были вполне благожелательно настроены, Томас Маркл пропустил свадьбу из-за сердечного приступа.

Взаимное непонимание привело к конфликту, поскольку отец Меган начал делать многочисленные заявления через прессу, обращаясь к дочери то с жалобами, то с обвинениями. В результате герцогиня Сассекская полностью разорвала отношения с ним, а издания, которые детально освещали конфликт, решила засудить.