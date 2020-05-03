Из дома не выгонит: домашние животные на карантине

Для большинства домашних животных то, что хозяева сейчас сидят дома, — это большая радость, а не стресс, считает Дина Кузнецова, главный тренер-кинолог сервиса «Собака-гуляка». Однако собаке бывает непросто смириться с тем, что хозяин не уделяет ей достаточно внимания, хотя и находится дома. Она привыкла, что в обычное время хозяин остается дома по выходным, а значит, свободен и готов поиграть. А теперь доступ к хозяину ограничен, потому что он работает удаленно. По словам Дины, животные обычно быстро привыкают к новому ритму и расписанию хозяев. А чтобы собака скорее уяснила, когда хозяина точно лучше не отвлекать, нужно придерживаться распорядка дня и четкого графика работы.

Реклама

«Очень важно, чтобы был четкий график у хозяина — когда он работает и не доступен, а когда открыт для контакта и взаимодействия», — утверждает кинолог.

Другое основание для стресса связано с прогулками, которых собакам теперь тоже не хватает, как и людям, сидящим взаперти. Но в отличие от людей собаки лишены еще и способности рефлексировать, делиться своими чувствами с домашними и друзьями по Skype или Facebook. Для собаки снять стресс — значит побегать, обнюхать других собак, поиграть с хозяином, причем не только в подвижные игры с мячом, но и в интеллектуальные, где собака должна что-то искать или решать какие-то задачки, выполнять команды и упражнения для дрессировки. В отсутствии таких активностей у собак возникает гиподинамия — недостаток движения.

«При выполнении команд у собак возникает положительная мотивация — для собаки это может быть радостной и веселой игрой с хозяином, причем заниматься можно и на улице, и дома, — считает кинолог. — Нужно по возможности нагрузить собаку, что позволит ей выплеснуть накопленную потребность в движении, когда побегать нельзя».

Ограничение в 100 метров, на которые можно отойти от дома для прогулки с собакой, вынуждает хозяев, которые обычно стараются отвести питомца куда подальше в парк или хотя бы на площадку, гулять вокруг подъезда, где зачастую скапливается много мусора, которым собака, склонная все обнюхивать и пробовать, может отравиться. Кроме того, это приводит к сложностям в коммуникации между собаками — не все они настроены дружелюбно, а когда приходится гулять всем вместе на крошечном пятачке, это только способствует агрессивному поведению и вызывает у животных тревожность и напряженность. Тревожность хозяев также оказывает влияние на собак.

Личное пространство нужно не только людям, но и домашним животным. По словам Дины Кузнецовой, у некоторых собак возникает стресс от того, что все члены семьи толкутся дома, а они хотят побыть одни. Чтобы облегчить участь животному, нужно организовать для него какое-то место для отдыха, где его никто не будет трогать, где можно спрятаться от излишнего внимания.

Чтобы сделать выход на работу наиболее плавным и незаметным для животного, кинолог советует хозяевам, во-первых, сохранять заведенный рабочий ритм. «Когда собака привыкает к тому, что хозяин всегда рядом, она испытывает потерю оттого, что он вдруг стал недоступен, — поясняет Дина. — Если есть рабочий ритм, собака в принципе готова к тому, что в один момент хозяин уйдет на работу, ведь она уже привыкла жить в этом ритме». Для тех собак, которые испытывают тревожность в отсутствие хозяина, кинолог советует практиковать выходы из дома во время карантина — в аптеку, в магазин, вынести мусор — чтобы приучить питомца к временному отсутствию. Полезно при этом оставлять собаке лакомство или игрушку, которые скрасят одиночество и свяжут в сознании собаки недостаток хозяина с чем-то положительным.

Однако возможность гулять сейчас есть не у всех. Медсестру Екатерину из Москвы посадили на карантин с подозрением на коронавирус 20 апреля. Члены семьи, с которыми она делит квартиру, также заразились и попали под домашнюю изоляцию. Терьера Яшу выгуливать стало некому. «В поликлинике нам сказали — ваши проблемы, сами с этим разбирайтесь, — говорит Екатерина в беседе с «Газетой.Ru». — Куда мы только не звонили, говорили, что у нас в доме животное, хотели на дачу уехать, где с собакой можно было бы спокойно гулять, но нам сказали — сидите здесь». Соседи тоже отказались помочь — боятся заразиться, а родственники и не предлагали. Пришлось обратиться к услугам выгула собак, которые сейчас заболевшим COVID-2019 предоставляются бесплатно.

Чтобы не заразить человека, который будет выгуливать собаку, животное привязывают за поводок к ручке двери — таким образом передача осуществляется бесконтактно. На всякий случай, собаку все-таки моют и обрабатывают перед каждой прогулкой и по прибытии домой.

«Разговариваем чрез дверь, через маленькую щелочку — выгульщик прицепляет собаку к себе и ведет, — поясняет Екатерина. — Он в перчатках, мы в перчатках, маски никто не отменял».

Причем уход за домашними животными, оставшимися без хозяев во время самоизоляции, распространяется не только на собак, с которыми нужно гулять, но и на кошек и даже на экзотических животных вроде черепашки или игуаны, которых нужно регулярно кормить и с которыми желательно периодически проводить время. Специалистов, оказывающих такие услуги, называют нянями для животных. Мария Шахрай однажды работала няней для палочника — экзотического ночного насекомого, которое осталось у ее клиентов дома после того, как в школе закрылся детский кружок по биологии и насекомое хотели выкинуть на улицу. В обязанности Маши входило кормить палочника листьями салата и мыть террариум. Никаких специальных знаний о палочниках у Маши при этом не было, на двухнедельную передержку к ней он попал «в довесок к собаке»: «Когда мне его отдали, у него были отложены яйца — я переживала, что они вылупятся в самый неподходящий момент, но мне сказали, что для этого понадобятся специальные условия, в том числе освещение», — рассказала Мария в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Маши, которая подрабатывает выгульщиком собак уже три года, сейчас в этой сфере заказов стало меньше — многие сидят по домам и сами справляются с домашними животными. Но возникли новые категории клиентов, которые не обращались к этой услуге раньше — пожилые люди, кому запрещено без лишней причины выходить из дома, попавшие в больницу и врачи, которым сейчас услуга предоставляется бесплатно.

Стать дог-ситтером, по словам Маши, несложно, специального образования для этого не требуется, достаточно пройти обучение за несколько дней. Такую подработку можно совмещать с другой работой или учебой. Но бывают сложные собаки, например, из приюта. «Чтобы ее вывести гулять, нужно посидеть около кровати, выскрести ее из-под кровати — она очень пугливая, осторожная, нужен свой подход, — рассказывает Маша. — Бывает гиперактивные собаки, которые в первые сутки все крушат, носятся без остановки».

Для таких ситуаций существует процедура знакомства. «Если собака со сложностями, не ко всем людям легко относится — всегда есть знакомство с хозяином, с собакой, он тебе про нее все рассказывает, особенно если есть территориальная или пищевая агрессия, — пояснила Мария. — По большей части собаки все равно хотят гулять и позитивно реагируют на прогулки». У Маши тоже есть собака и когда ей пришлось впервые надолго отлучиться, собака «была в шоке»: «Я думаю, многим собакам и их владельцам сейчас будет тяжело выходить из карантина, потому что животные привыкли, что хозяин все время дома, все довольны, — считает Маша. — И потом, собаки такие животные, у которых есть определенные ритуалы и режим. Чем меньше изменений в их жизни, тем им проще. Поэтому сейчас им придется опять перестраиваться». Но за свою собаку Мария не переживает: «Погорюет неделю и привыкнет. Если у собаки нормальная психика, она должна спать весь день. Просто нужно немного времени и все будет нормально».