Раздвинуть столики: улицы Вильнюса отдадут ресторанам

Столица Литвы объявила о планах сделать из города одно большое кафе под открытым небом, передав в распоряжение владельцам ресторанов и баров пешеходные улицы и площади исторического центра города. По мнению властей, такие меры позволят открыть кафе без риска заражения коронавирусом, так как посетители смогут спокойно соблюдать социальную дистанцию — дело в том, что после снятия ограничительных мер столики в кафе и ресторанах должны отстоять друг от друга на расстоянии двух метров.

Реклама

Такие ограничения стали проблемой для ресторанов Вильнюса, которые вынуждены ютиться на узких улочках Старого города, входящего в список наследия ЮНЕСКО. Эти заведения едва ли могут расставить на два метра два-три стола.

Именно поэтому власти города пошли на уступки и разрешили рестораторам задействовать все публичные городские пространства.

«В этом сезоне все местные кафе смогут бесплатно расположить свои столики на улицах и площадях города», — заявил мэр города Ремигиюс Шимашюс. Он отметил, что безопасность жителей города остается приоритетом властей, но подобные меры позволят ресторанам открыться без риска для здоровья и сохранить рабочие места, а также поддерживать жизнь в городе, ведь кафе — важная часть экономики туристического Вильнюса.

18 площадей и публичных пространств, включая Кафедральную площадь, были предоставлены для кафе и ресторанов, заявили в городской администрации. Еще больше откроется в течение лета. Уже 160 рестораторов подали заявку в ответ на это щедрое предложение администрации.

«Эта инициатива очень своевременна», — рассказала The Guardian Евальда Шишкаускиене из Литовской ассоциации отелей и ресторанов. Она добавила, что подобные меры помогут рестораторам принять больше гостей и вдохнуть жизнь в опустевшие улицы города без нарушения правил эпидемиологической безопасности.

Одними из первых клиентов вновь открывшихся ресторанов станут медики, которым власти Вильнюса выдали ваучеры общей стоимостью 400 тыс. евро на питание в ресторанах города, чтобы, с одной стороны, поблагодарить медицинских работников за их нелегкий труд, а с другой стороны, стимулировать спрос на поход в рестораны.

Тем временем в Нью-Йорке, где об отмене карантина речь еще не идет, стали рассуждать о том, что было бы неплохо воспользоваться опустевшими от потока людей улицами и превратить их в рестораны на открытом воздухе. Такие мысли появились после того, как в понедельник мэр города Билл де Блазио объявил, что собирается закрыть до 100 миль нью-йоркских улиц для передвижения транспорта — то есть сделает их пешеходными — чтобы нью-йоркцы смогли свободно дистанцироваться друг от друга во время прогулки по городу.

Такие меры делают возможным и посещение ресторанов недалеко от дома, которые россыпью расположены по нью-йоркским кварталам. Речь идет именно об открытых террасах заведений. Вопрос о перспективе открытия ресторанов задал на пресс-конференции мэра в понедельник репортер телеканала WNBC. Идея показалась мэру интересной. Он сказал, что администрация уже подумывала об этом и начала обсуждать, в каком формате это лучше сделать. Но пока говорить конкретно об этом рано, добавил мэр.

Глава Нью-йоркского альянса гостеприимства, в который входят тысячи ресторанов города, Эндрю Риджи сообщил американскому гастрономическому изданию Eater, что к нему уже обращалась инициативная группа рестораторов с идеей подать прошение о том, чтобы администрация города расширила зону тротуара, на который может залезать ресторан.

Это позволило бы увеличить посадку и соблюдать меры предосторожности, выдерживая расстояние между столиками. В Китае было проведено исследование, в котором говорится, что шанс заразиться в ресторане в закрытом помещении действительно высок, учитывая, что там не будешь сидеть в маске, а вентиляция и кондиционеры могут только поспособствовать инфицированию. Так что массовое открытие летних веранд не только поможет отбить ресторанам аренду полупустых залов, но и избавит посетителей от страхов заразиться.

В России идея отдать улицы под столики кафе пока публично не выдвигалась, хотя глава Роспотребнадзора уже рассказала о том, какие новые правила будут введены для предприятий общественного питания после снятия режима самоизоляции. 23 апреля в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» Анна Попова сообщила, что первыми откроются заведения, в которых не более 50 кв. м. общей площади — при этом столики в них должны будут стоять на расстоянии 1 м друг от друга и рассчитаны они должны быть на одного-двух гостей. При этом работники обязаны будут трудиться в средствах защиты, состояние их здоровья нужно будет постоянно контролировать, а сами помещения — дезинфицировать.