После месяца волнений: у Бориса Джонсона родился сын

Премьер-министр Великобритании стал отцом в шестой раз — невеста Бориса Джонсона Кэрри Симондс родила сына в одной из лондонских больниц. «Премьер-министр и мисс Симондс с волнением объявляют о рождении здорового мальчика в госпитале Лондона этим утром, — заявил представитель Бориса Джонсона. — И мать, и ребенок чувствуют себя хорошо. Премьер-министр и мисс Симондс хотели бы поблагодарить фантастическую команду медиков родильного отделения». По информации «Би-би-си», Борис Джонсон присутствовал при родах.

Рождение первенца Кэрри Симондс и шестого ребенка Джонсона прошло не по плану.

Когда пара объявляла о беременности невесты премьер-министра 29 февраля, в сообщении указывалось, что ребенок должен появиться на свет в начале лета. При этом, как сообщает Daily Mail, 32-летняя Кэрри Симондс поначалу рассчитывала на домашние роды, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции Национальная служба здравоохранения Великобритании запретила эту практику.

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Кроме того, ранее предполагалось, что Борис Джонсон на две недели возьмет отпуск по уходу за ребенком — однако сложная ситуация в Великобритании, продолжающей сражаться с распространением COVID-19, скорее всего, не позволит премьер-министру отвлечься от принятия важных решений. Тем не менее, утром в среду 29 апреля на сессии вопросов и ответов в парламенте Джонсона заменил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб. «Я уверен, вся палата захочет присоединиться к моим поздравлениям и наилучшим пожеланиям им», — заявил он парламентариям.

Последние полтора месяца стали для пары весьма нервными. Несколько недель перед рождением сына премьер-министр и его невеста провели раздельно. Дело в том, что еще 27 марта Борис Джонсон сдал положительный тест на COVID-19. Через десять дней после этого попал в больницу — там, в отделении интенсивной терапии, он находился три дня.

Все это время Кэрри Симондс жила в своей квартире в районе Камбервелл на юге Лондона — она отправилась в самоизоляцию вместе с собакой по имени Дилин. После того, как стало известно о госпитализации Джонсона, Симондс рассказала в Twitter, что также испытывала симптомы COVID-19, хотя ей и не диагностировали коронавирусную инфекцию. «Я провела последние несколько недель в постели с основными симптомами коронавируса, — написала Симондс. — У меня не было необходимости делать тест и, отлежавшись семь дней, я чувствую себя крепче и иду на поправку».

Чтобы поддержать жениха, как сообщают британские СМИ, Симондс посылала ему в больницу УЗИ-снимки их будущего малыша. Самой Кэрри Симондс также пришлось тяжело — британские газеты сообщали, что она назвала эти несколько недель «очень темными».

Пара воссоединилась после того, как 12 апреля Бориса Джонсона выписали из больницы — премьер-министр и его невеста отправились в Чекерс, загородную резиденцию главы британского правительства в графстве Бакингемшир.

Понедельник, 27 апреля, стал первым рабочим днем Бориса Джонсона после перенесенной болезни — в воскресенье вечером его сфотографировали возле лондонской резиденции на Даунинг-Стрит.

Для Кэри Симондс это первый ребенок — а вот Борис Джонсон к 55 годам успел стать отцом пятерых. У премьер-министра Великобритании есть четверо взрослых детей от второй жены Марины Уилер, развод с которой был недавно оформлен официально, и 11-летняя внебрачная дочь, матерью которой стала арт-консультант Хелен Макинтайр.