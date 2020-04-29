Бейби-бум после карантина: Джиджи Хадид ждет ребенка

Супермодель Джиджи Хадид и ее возлюбленный, музыкант и бывший участник группы One Direction, ждут первенца. Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на источник в окружении пары. По информации собеседника издания, модель находится уже на 20-й неделе беременности, однако пол ребенка ему пока не известен. Зато он сообщил, что семьи и Хадид, и Малика весьма воодушевлены перспективой пополнения.

Несколько дней назад Джиджи Хадид выложила в Instagram гифку, которой показала миру, как отпраздновала свое 25-летие — день рождения у нее был 23 апреля. На ферме ее матери Иоланды Хадид в Пенсильвании собрались самые близкие — в том числе младшая сестра, модель Белла Хадид, и возлюбленный, Зейн Малик.

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«Был чудеснейший день, когда мы праздновали мое 25-летие с моей карантинной семьей, которая сделала его особенным, а заодно я получила всю любовь этого мира», — написала Джиджи Хадид. В маленьком видео она снята вместе с Беллой и Зейном Маликом, и все трое выглядят так же, как любой российский дачник в майские праздники — только без шашлыков. Кроме того, в Instagram можно посмотреть подборку фотографий с праздника.

Отношения Джиджи Хадид и Зейна Малика несколько раз переживали взлеты и падения — молодые люди расходились и снова сходились, каждый раз провоцируя ажиотаж в прессе.

После очередного расставания в прошлом году журналисты обнаружили, что модель и музыкант снова вместе, в середине января этого года, когда их заметили вместе в Нью-Йорке — они прогуливались, держась за руки. Тогда издание People сообщило, что пара возвращалась с семейного ужина и не скрывалась от папарацци — одетые в сочетающиеся одежды Хадид и Малик (оттенок светло-зеленого костюма модели совпадал с отделкой на куртке певца), смеялись и не обращали внимание на зевак.

Джиджи Хадид и Зейн Малик расставались примерно на год: в конце декабря 2018 года фанаты пары обнаружили, что модель и музыкант не выложили в Instagram совместное фото с рождественского ужина и, по всей видимости, вообще не отмечали праздник вместе. Хадид ограничилась семейным снимком с Санта-Клаусом, а Малик и вовсе отмолчался по поводу Рождества.

Изучив Instagram модели, поклонники обнаружили, что последний пост, говорящий о том, что молодые люди остаются вместе, датируется 21 октября — после этого ничего в популярном аккаунте Джиджи Хадид не говорило о том, что у нее есть любимый человек.

После расставания Джиджи Хадид пыталась заводить новые отношения — модель периодически видели в компании участника группы The Bachelorette Тайлера Кэмерона.

Однако отношения продлились несколько месяцев. В октябре 2019-го Кэмерон публично подтвердил, что его с моделью больше ничего не связывает. «Просто встретить кого-то было прекрасно. Она замечательный человек, и я познакомился с отличным другом. Это тот человек, которого я очень уважаю и ценю, так что я встретил замечательного человека», — заявил он в эфире передачи Reality Check.

С Зейном Маликом Джиджи Хадид начала встречаться в 2015 году. Они познакомились на дне рождения общего друга, но роман завязался не сразу. Певец и модель впервые появились на публике вместе на церемонии вручения премии American Music Awards-2015: правда, тот факт, что о них сразу же заговорили как о паре, им не понравился, и Джиджи написала несколько эмоциональных постов в соцсетях о том, как бесцеремонно вторгаются люди в ее личную жизнь. Позже модель сменила гнев на милость — посты удалила и перестала скрывать свои отношения.

Позже Джиджи Хадид в эфире одного из американских ток-шоу призналась, что Зейн покорил ее за первые десять минут общения. Идеальная совместимость подтвердилась после просмотра ролика на YouTube, когда стало понятно, что у них одинаковое чувство юмора. Когда впоследствии молодые люди расставались, это объяснялось несовпадением графиков и большой загруженностью обоих. Однако сейчас эта проблема временно отпала — из-за самоизоляции на ферме, разумеется.