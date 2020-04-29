Бейби-бум после карантина: Джиджи Хадид ждет ребенка

Супермодель Джиджи Хадид и музыкант Зейн Малик ждут первенца

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Супермодель Джиджи Хадид беременна: она находится на 20-й неделе, и ее семья, как и родные ее возлюбленного Зейна Малика, весьма воодушевлены. Сама модель это пока не подтвердила — она лишь недавно выложила в Instagram фотографии с празднования своего дня рождения в самоизоляции, на котором были только самые близкие. В том числе, и Зейн Малик.

Супермодель Джиджи Хадид и ее возлюбленный, музыкант и бывший участник группы One Direction, ждут первенца. Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на источник в окружении пары. По информации собеседника издания, модель находится уже на 20-й неделе беременности, однако пол ребенка ему пока не известен. Зато он сообщил, что семьи и Хадид, и Малика весьма воодушевлены перспективой пополнения.

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Had the sweetest day celebrating my 25th birthday with my quarantine family, who made it so special for me, along with all the love I felt from all over the world! Thank you to everyone for the birthday messages, I carried you with me yesterday!! I am grateful and lucky that my family and friends -near and far- are healthy and safe, and although I missed loved ones I wish I could have celebrated with, know that these times will make us even more grateful for togetherness to be had in the future ! I will never forget my 25th bday! The icing on the perfect quarantine bday was finding out my surprise everything-bagel-cake was made by the one and only Cake Boss @buddyvalastro who I have watched for over a decade. I CRIED REAL TEARS! BUDDY! This is a dream come true. I can't believe you made this cake for me while the bakery is closed. It means more to me than you know, and when we hopefully meet some day you will truly know that there almost isn't an episode I've missed. 10/10 would be a Carlo's intern whenever needed. Grateful, honored, your biggest fan.

Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid)

Несколько дней назад Джиджи Хадид выложила в Instagram гифку, которой показала миру, как отпраздновала свое 25-летие — день рождения у нее был 23 апреля. На ферме ее матери Иоланды Хадид в Пенсильвании собрались самые близкие — в том числе младшая сестра, модель Белла Хадид, и возлюбленный, Зейн Малик.

«Был чудеснейший день, когда мы праздновали мое 25-летие с моей карантинной семьей, которая сделала его особенным, а заодно я получила всю любовь этого мира», — написала Джиджи Хадид. В маленьком видео она снята вместе с Беллой и Зейном Маликом, и все трое выглядят так же, как любой российский дачник в майские праздники — только без шашлыков. Кроме того, в Instagram можно посмотреть подборку фотографий с праздника.

Отношения Джиджи Хадид и Зейна Малика несколько раз переживали взлеты и падения — молодые люди расходились и снова сходились, каждый раз провоцируя ажиотаж в прессе.

После очередного расставания в прошлом году журналисты обнаружили, что модель и музыкант снова вместе, в середине января этого года, когда их заметили вместе в Нью-Йорке — они прогуливались, держась за руки. Тогда издание People сообщило, что пара возвращалась с семейного ужина и не скрывалась от папарацци — одетые в сочетающиеся одежды Хадид и Малик (оттенок светло-зеленого костюма модели совпадал с отделкой на куртке певца), смеялись и не обращали внимание на зевак.

Джиджи Хадид и Зейн Малик расставались примерно на год: в конце декабря 2018 года фанаты пары обнаружили, что модель и музыкант не выложили в Instagram совместное фото с рождественского ужина и, по всей видимости, вообще не отмечали праздник вместе. Хадид ограничилась семейным снимком с Санта-Клаусом, а Малик и вовсе отмолчался по поводу Рождества.

Изучив Instagram модели, поклонники обнаружили, что последний пост, говорящий о том, что молодые люди остаются вместе, датируется 21 октября — после этого ничего в популярном аккаунте Джиджи Хадид не говорило о том, что у нее есть любимый человек.

После расставания Джиджи Хадид пыталась заводить новые отношения — модель периодически видели в компании участника группы The Bachelorette Тайлера Кэмерона.

Однако отношения продлились несколько месяцев. В октябре 2019-го Кэмерон публично подтвердил, что его с моделью больше ничего не связывает. «Просто встретить кого-то было прекрасно. Она замечательный человек, и я познакомился с отличным другом. Это тот человек, которого я очень уважаю и ценю, так что я встретил замечательного человека», — заявил он в эфире передачи Reality Check.

С Зейном Маликом Джиджи Хадид начала встречаться в 2015 году. Они познакомились на дне рождения общего друга, но роман завязался не сразу. Певец и модель впервые появились на публике вместе на церемонии вручения премии American Music Awards-2015: правда, тот факт, что о них сразу же заговорили как о паре, им не понравился, и Джиджи написала несколько эмоциональных постов в соцсетях о том, как бесцеремонно вторгаются люди в ее личную жизнь. Позже модель сменила гнев на милость — посты удалила и перестала скрывать свои отношения.

Позже Джиджи Хадид в эфире одного из американских ток-шоу призналась, что Зейн покорил ее за первые десять минут общения. Идеальная совместимость подтвердилась после просмотра ролика на YouTube, когда стало понятно, что у них одинаковое чувство юмора. Когда впоследствии молодые люди расставались, это объяснялось несовпадением графиков и большой загруженностью обоих. Однако сейчас эта проблема временно отпала — из-за самоизоляции на ферме, разумеется.