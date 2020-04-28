Подрыв карантина: парижане станцевали на улице

Французы не смогли выдержать карантин до конца. Власти не раз предупреждали граждан, что радоваться хорошей погоде еще слишком рано — нужно посидеть дома до 11 мая. Но жители страны уже высыпали на улицы и заполонили набережные.
Во французских СМИ появляются фотографии с улиц Парижа, которые выглядят не менее загруженными, чем в обычные дни.
В столице бегуны облюбовали Булонский и Венсенский леса, расположенные по двум сторонам города — запрещающие ленточки были сорваны, поэтому люди не понимали, что вход в парк закрыт. Воспользовавшись солнечной погодой в минувшие выходные, они вышли на традиционную пробежку как ни в чем не бывало. Хотя до конца карантина остается еще две недели, парижане занимаются спортом, валяются на лужайках и даже танцуют на улицах, забыв о правилах социальной дистанции.
Соцсети взорвались комментариями после публикации видео, снятого в Париже в субботу днем, на котором группа людей из 30 человек танцует диско на площади на Монмартре под зажигательную песню Далиды «Дайте мне потанцевать». В песне, в частности, есть такие слова: «Я научилась жить, как будто я бессмертная» — выбор музыкального сопровождения был явно не случайным. Однако не успела Далида допеть песню, как за нарушителями приехала полиция.
На видео отчетливо заметно, что среди присутствующих есть пожилые люди, никто не носит маску или перчатки, а группа организована человеком с мегафоном. После окончания песни прохожие зеваки, которых тоже набралось немало на неожиданно оживленной улице, принялись аплодировать протестующим против карантина. Полиция не стала прерывать танец, а дождалась окончания песни, прежде чем предъявить танцорам штрафы в 135 евро за нарушение режима карантина.
«Чтобы предотвратить жестокие комментарии, скажу, что 18-й округ соблюдает карантин, речь идет о 20-30 людях, танцующих под балконами, плюс изумленных зеваках. Минуту спустя полиция положила конец музыке и танцам, прежде чем Далида успела допеть песню», — написал журналист Корентин Кретьен-Дроз, разместивший видео в Twitter.
Представитель администрации 18-го округа Пьер-Ив Бурназель сказал, что в целом парижане проявляют гражданскую сознательность, но власти приходится принимать меры, чтобы не допускать саботажного поведения менее послушных граждан.
С момента объявления карантина 6 недель назад 17 марта в Париже были задержаны более миллиона граждан, штрафы получили 69 тыс. из них.
«По-человечески это непросто — оставаться дома взаперти весь день, — оправдывается в комментарии французским СМИ парижанин Майкл, который вышел прогуляться к каналу. — Люди не созданы для того, чтобы сидеть дома в изоляции».
Французы пренебрегают ограничительными мерами не только в столице, но и по всей стране. В Бордо, на западе Франции, двое были арестованы в воскресенье вечером, после того как группа мотоциклистов организовала «мото-родео» по пустому городу.
«Вот так некоторые негодяи нашего города «уважают» правила карантина и «осознают» все риски для себя и других, — написали в аккаунте Central Parc, разместившем видео в Twitter. — А что делает полиция? Она занимается выговорами гражданам, одиноко прогуливающимся по улице».
В Лионе, на востоке Франции, разгневанные жители района Гийотьер даже обратились в полицию, чтобы пожаловаться на соседей, который плохо соблюдают карантин. За 6 недель с момента объявления карантина по всей Франции были оштрафованы полицейскими 900 тыс. человек.