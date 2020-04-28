Подрыв карантина: парижане станцевали на улице

Французы не смогли выдержать карантин до конца. Власти не раз предупреждали граждан, что радоваться хорошей погоде еще слишком рано — нужно посидеть дома до 11 мая. Но жители страны уже высыпали на улицы и заполонили набережные.

Во французских СМИ появляются фотографии с улиц Парижа, которые выглядят не менее загруженными, чем в обычные дни.

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В столице бегуны облюбовали Булонский и Венсенский леса, расположенные по двум сторонам города — запрещающие ленточки были сорваны, поэтому люди не понимали, что вход в парк закрыт. Воспользовавшись солнечной погодой в минувшие выходные, они вышли на традиционную пробежку как ни в чем не бывало. Хотя до конца карантина остается еще две недели, парижане занимаются спортом, валяются на лужайках и даже танцуют на улицах, забыв о правилах социальной дистанции.

Соцсети взорвались комментариями после публикации видео, снятого в Париже в субботу днем, на котором группа людей из 30 человек танцует диско на площади на Монмартре под зажигательную песню Далиды «Дайте мне потанцевать». В песне, в частности, есть такие слова: «Я научилась жить, как будто я бессмертная» — выбор музыкального сопровождения был явно не случайным. Однако не успела Далида допеть песню, как за нарушителями приехала полиция.

Le 18иme vient officiellement de s'auto-dйconfiner (et il aimerait qu'on le laisse danser). pic.twitter.com/xXkkRJ490w — Corentin Chrйtien-Droz (@CocoChrist) 25 апреля 2020 г.

На видео отчетливо заметно, что среди присутствующих есть пожилые люди, никто не носит маску или перчатки, а группа организована человеком с мегафоном. После окончания песни прохожие зеваки, которых тоже набралось немало на неожиданно оживленной улице, принялись аплодировать протестующим против карантина. Полиция не стала прерывать танец, а дождалась окончания песни, прежде чем предъявить танцорам штрафы в 135 евро за нарушение режима карантина.

«Чтобы предотвратить жестокие комментарии, скажу, что 18-й округ соблюдает карантин, речь идет о 20-30 людях, танцующих под балконами, плюс изумленных зеваках. Минуту спустя полиция положила конец музыке и танцам, прежде чем Далида успела допеть песню», — написал журналист Корентин Кретьен-Дроз, разместивший видео в Twitter.

Представитель администрации 18-го округа Пьер-Ив Бурназель сказал, что в целом парижане проявляют гражданскую сознательность, но власти приходится принимать меры, чтобы не допускать саботажного поведения менее послушных граждан.

С момента объявления карантина 6 недель назад 17 марта в Париже были задержаны более миллиона граждан, штрафы получили 69 тыс. из них.

«По-человечески это непросто — оставаться дома взаперти весь день, — оправдывается в комментарии французским СМИ парижанин Майкл, который вышел прогуляться к каналу. — Люди не созданы для того, чтобы сидеть дома в изоляции».

Французы пренебрегают ограничительными мерами не только в столице, но и по всей стране. В Бордо, на западе Франции, двое были арестованы в воскресенье вечером, после того как группа мотоциклистов организовала «мото-родео» по пустому городу.

Voilа comment la racaille des citйs respecte le confinement en prenant tous les risques pour eux et les autres . Ici le quartier du Grand Parc а Bordeaux dimanche soir 26 avril . Que fait la police ? Elle est occupйe а verbaliser des promeneurs isolйs ?



. pic.twitter.com/VLbtYJJkge — CENTRAL PARC (@Relaisopinion) 26 апреля 2020 г.

«Вот так некоторые негодяи нашего города «уважают» правила карантина и «осознают» все риски для себя и других, — написали в аккаунте Central Parc, разместившем видео в Twitter. — А что делает полиция? Она занимается выговорами гражданам, одиноко прогуливающимся по улице».

В Лионе, на востоке Франции, разгневанные жители района Гийотьер даже обратились в полицию, чтобы пожаловаться на соседей, который плохо соблюдают карантин. За 6 недель с момента объявления карантина по всей Франции были оштрафованы полицейскими 900 тыс. человек.