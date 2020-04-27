«Жуткий хаос»: Канье Уэст увез детей от Ким Кардашьян

Телезвезда Ким Кардашьян, оказавшаяся в самоизоляции с мужем Канье Уэстом и четверыми детьми, сумела отдохнуть от общения с семьей. Как сообщает издание People со ссылкой на источник, недавно рэпер увез детей в Вайоминг, чтобы дать их матери возможность сделать паузу и побыть одной.

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«Когда все дети дома, это жуткий хаос, — рассказал собеседник издания. — Канье спасается, уезжая в офис, чтобы прерваться на работу. Он дал Ким возможность сделать паузу тоже, так что отвез детей в Вайоминг. Они следят за ними по очереди».

На прошлой неделе Ким Кардашьян вместе с 11-месячным Псалмом, 2-летней Чикаго, 4-летним Сейнтом и 6-летней Норт появилась в выпуске Vogue, в котором телезвезда рассказала, как живет семья в самоизоляции — она приняла участие в проекте под названием «Открытки из дома: креативность во время кризиса». На снимке Ким возлежит на огромном диване вместе с четверыми детьми, одетыми в пижамы. «Мы в домашнем кинотеатре — это место мы сейчас используем больше всего — сообщила телезвезда. — Вся семья провела здесь последние несколько ночей, после того, как дети построили тут крепость, устроив постель на полу. Моя дочь в крепости — полицейский. Если ложишься не на ту постель, что отведена тебе, у тебя будут проблемы».

За тем, как Ким Кардашьян справляется в самоизоляции с детьми, можно следить по ее Instagram — попытки записать для подписчиков поддерживающие видеоролики или урок нанесения макияжа уже заканчивались вторжением старшей дочери Норт, требующей внимания, и последующими препирательствами.

Две недели назад телезвезда по просьбе администрации губернатора Калифорнии записывала видеоролик, в котором призывала жителей штата оставаться дома из-за пандемии COVID-19. Однако в процессе записи столкнулась с тем, что соблюдать социальную дистанцию дома она не может — в поле зрения зрителей ворвалась 6-летняя Норт со своими комментариями. Пока Ким Кардашьян говорила зрителям, что отлично понимает, какая прекрасная в Калифорнии погода и как им хочется на улицу, Норт заявила, что хочет гулять. Также она сообщила матери, что та должна больше заниматься детьми, чем друзьями — судя по комментариям Ким Кардашьян, в этот момент девочка прыгала на кровати.

Staying at home means having so much fun with your kids! Just look at how much fun @KimKardashian & North West are having!



By staying home, you're saving lives. Keep it up, California.



https://t.co/snYe5v55Rw #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/3m21SRMuh1 — Office of the Governor of California (@CAgovernor) April 13, 2020

За несколько дней до этого звезда реалити-шоу и основательница собственной марки косметики записывала уроки нанесения макияжа в ванной комнате. «Я прячусь в ванной для гостей, потому что дети не оставляют меня в покое», — говорит Кардашьян на видео. И действительно, вскоре после того, как Ким начинает демонстрировать приемы нанесения макияжа, в ванную врывается Норт, требующая внимания. В ответ на попытки телезвезды продолжить заниматься своими делами ребенок обиделся: «Эй, это отвратительно», — кричит в какой-то момент Норт. «Норт, можно я, пожалуйста, закончу свой маленький урок? Все, что я хочу — это одно маленькое удовольствие для себя», — отвечает мать четверых детей.

Чудом закончив все же наносить макияж, Ким Кардашьян заключает в ролике: «Карантинный гламур, просто чтобы пойти на кухню, где на тебя нападут дети и заставят делать за них домашнее задание», — заключает Кардашьян.

Наблюдая за проблемами одной из самых знаменитых и богатых матерей США, пользователи перестали обвинять ее в черствости. Месяц назад они были настроены совсем по-другому.

В конце марта Ким Кардашьян обратилась к своим подписчикам с жалобами на то, что дома слишком скучно и ей нечем занять отпрысков. «Что вы делаете, чтобы развлекать детей??? Наша семья социально дистанцировалась, но нам нужны веселые идеи, чем заняться! Помогут любые предложения!» — написала звезда. Вместо идей, однако, она получила всплеск народного негодования — подписчиков возмутил вопрос от женщины, которая оказалась в самоизоляции в лос-анджелесском особняке с бассейном, домашним кинотеатром, площадкой для баскетбола во дворе и игровой комнатой. Впрочем, нашлись среди комментаторов и понимающие люди: «Господи, она просто мама, которой не хватает ресурса. Как не стыдно. Ким, идите в Pinterest, тем черпают идеи все мамы», — поддержала одна из подписчиц Ким.