Торт из туалетной бумаги: как звезды отмечают день рождения

День рождения сейчас может быть только домашним, а закатить вечеринку себе можно позволить разве что в Zoom. Но законный торт со свечками и поздравления получить все-таки хочется. Пользователи соцсетей по всему миру выкладывают свои оригинальные способы отпраздновать день рождения и тематические подарки. Кому-то преподнесли торт, сложенный из консервных банок, а кому-то — из рулонов туалетной бумаги, перемотанных ленточкой. Карантин по-новому расставил приоритеты.

Реклама

На поздравительные открытки карантин тоже наложил свой отпечаток. Теперь в них пишут: «Чтобы отправить тебе эту открытку, мне пришлось выйти из дома и контактировать с людьми, подвергая свою жизнь риску. Ты один из немногих людей, ради которых я готов на это пойти». А поздравляют именинников через окно, прикрепляя плакаты на стекло и вокруг дома.

Те, кто на день рождения остался один в квартире, вместо гостей ставят куклы и манекены, а еще — делают в фотошопе картинку, где размножают себя, создавая впечатление большой компании. Шутки про туалетную бумагу все еще актуальны: «Мы хотели подарить тебе немного туалетной бумаги на день рождения, но она закончилась в магазине, так что можешь использовать эту открытку в случае необходимости», — гласит надпись на одной открытке.

Звезды тоже сидят на карантине и отмечают день рождения дома. 23 апреля свое 25-летие отпраздновала модель Джиджи Хадид. Она встречала его дома в кругу семьи, в Instagram именинница разместила видео поздравления, где она задувает свечи на торте. При этом модель надела детскую корону принцессы. В подарок она получила пирог в форме большого бургера от кондитера, передачу которого смотрела 10 лет, ведь Джиджи увлекается готовкой и часто балует родных кулинарными изысками. Кондитер Cake Boss даже записал для нее видеообращение с поздравлением. Подарок, по словам модели, заставил ее по-настоящему расплакаться, ведь кондитерскую открыли специально для того, чтобы испечь ее именинный торт. Она рассказала, что не пропустила ни одного эпизода его передачи и после карантина обязательно устроится к нему стажером.

Похоже, Джиджи осталась довольна таким праздником, даже несмотря на карантин.

«У меня был милейший день рождения с семьей на карантине, которая постаралась сделать этот день особенным для меня, а также благодаря той любви, которую я почувствовала от поклонников по всему миру,

— поделилась модель в Instagram. — Спасибо всем за поздравления, они сделали мой день! Я благодарна и счастлива, что моя семья и друзья — рядом и на расстоянии — здоровы и в безопасности, и хотя я скучаю по всем, с кем хотела бы отметить сегодня свой день рождения, знайте, что эти невзгоды заставят нас еще больше ценить то, что мы имеем».

Ким Кардашьян ради дня рождения сестры Кортни даже нарушила режим карантина, введенный в США до 30 апреля. Хотя семейство Кардашьян активно призывало других оставаться дома, по случаю дня рождения одной из сестер ее друзья и близкие организовали шумную процессию из машин, украшенных шариками. При этом каждый из членов семьи сидел в своем автомобиле, чтобы не нарушать дистанцию. Именинница не ожидала такого сюрприза. Кроме того, Кортни получила множество поздравлений в Instagram. Ее мама и сестры написали милые посты и выложили совместные фотографии в сториз.

Для младшего поколения семейства Кардашьян придумали традиционное развлечение, пришедшее из Мексики, — разбивать битой куклу-пиньяту с конфетами. При этом кукла внешне напоминала именинницу и была одета в синий купальник. Кортни сфотографировалась рядом с ней, чтобы продемонстрировать сходство.

25 марта 73-летие отметил певец Элтон Джон. Рыжеволосые сыновья Элайджа и Захарий испекли для него трехэтажный торт и спели песню. Певец остался доволен и написал, что это лучший его день рождения. Свечей на торте оказалось так много, что он с трудом задул их.

А 1 апреля актриса Милла Йовович отпраздновала всей семьей пятилетие дочки Дашиэль. Звезда опубликовала в Instagram фотографии дочки возле гигантского торта с собакой на вершине и не забыла уточнить, что организаторы праздника и кондитер соблюдали меры безопасности и носили маски и перчатки. На фото также попала старшая дочка Милы — Эвер — и муж Пол Андерсон. В подарок именинница получила новое платье.

«С днем рождения, моя маленькая Прелесть! Даниэль сегодня 5 лет, и мы карантпразднуем!, — написала Милла в Instagram. — Не могу поверить, что она уже такая большая, но я не устаю повторять ей, что она такая же хорошенькая и сладенькая, как в тот день, когда родилась. Она такая добрая и позитивная, за пять лет у нее не было ни одной истерики. Если я говорю «нет», она реагирует на это очень спокойно и понимает, когда я объясняю, почему она не может сделать или получить что-то. Я никогда не встречала такого спокойного ребенка, как моя младшая дочка. Мне так повезло с ней!»