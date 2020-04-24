Европа — без пива: деньги на ветер

Хоть спрос на алкоголь во время карантина не уменьшился, а даже увеличился, продажи пива сильно упали. Во-первых, из-за пандемии COVID-2019 закрыты все бары и пабы, на которые приходится основной расход пива. Во-вторых, отменились все спортивные мероприятия, в том числе Евро-2020, во время которого пивовары предполагали сбыть тем же спорт-барам во время трансляций и болельщикам во время матчей большую часть своего товара. В-третьих, отменили запланированный в сентябре-октябре в Мюнхене крупнейший в мире фестиваль пива «Октоберфест». В итоге пивоварам некуда сбывать товар и нечем платить зарплату сотрудникам.

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18 апреля британский таблоид The Sun вышел с заголовком на первой полосе «Oh beer me!», в котором обыгрывалось выражение «О Боже!», но слово Бог было заменено на пиво. Статья гласила о том, что после отмены карантина пабы откроются в последнюю очередь — сначала должны быть сняты ограничения на массовый сбор людей и нахождение в открытом пространстве.

В статье с заголовком «Откройте наши пабы», которая вышла 20 апреля, сообщалось, что случится это не раньше Рождества. Дело в том, что все места, которые так или иначе связаны с гостеприимством и туризмом, откроются последними по соображениям эпидемиологической безопасности. Об этом сообщил министр Майкл Гоув.

Бары — явно не то место, где принято соблюдать социальную дистанцию, поэтому отношение к ним особенно строгое. А тем более после отмены карантина, когда британцам особенно захочется обнять друг друга.

Пиво играет большую роль не только в британской культуре, но и экономике. Проведение таких крупных спортивных мероприятий, как Евро, приносит местным производителям пива миллионы, а закрытие баров на Рождество, по прогнозам The Sun, может привести к закрытию навсегда 48 тысяч крафтовых заведений и пивоварен, в том числе старинных.

Фрэнк Магуайр из пивоварни Трумана, которая работает в Лондоне с 1666 года, рассказал The Sun, что «ситуация выглядит ужасно».

«Судя по статистике коронавируса, навряд ли пабы откроются раньше Рождества. Маленькие независимые пивоварни — часть ДНК этой страны, но большинство из них просто не выживут, если только государство не поддержит их материально. Многие пабы и пивоварни уже еле сводят концы с концами. Если они возьмут еще кредитов, то система просто рухнет», — прокомментировал Магуайр.

Одним из решений проблемы может стать заморозка пошлины на продажу пива, петицию в поддержку которой подписали уже 256 тыс. человек и 25 тыс. пабов. Пошлина на пиво в Великобритании — самая высокая по Европе. Чешская компания по производству пива Budwiser запустила кампанию, где можно купить подарочную карту, чтобы поддержать пабы.

Бельгийские пивоварни также приостановили свою деятельность из-за коронавируса еще 18 марта, передает издание The Brussels Times. Пойти на это им пришлось из-за закрытия баров и ресторанов, которое привело к потере доходов от продажи пива. Единственным источником их заработка осталась розничная торговля в супермаркетах, но это небольшая часть от общего дохода, даже несмотря на то, что продажи пива там увеличились на 70%.

«Наши склады переполнены», — рассказал изданию Алан де Лает, СЕО пивоварни Хюйг в Малле, в Восточной Фландрии, которая производит известный бренд пива Delirium Tremens.

«Наивно думать, что наш тотальный доход может остаться прежним в этом году, не говоря уже о росте», — прокомментировал Эдвин Дедонкер, исполнительный директор пивоварни Сент-Фейен в Ле Рольсе в провинции Хайно.

В марте экспорт пива за границу из Бельгии приостановился, только в России спрос вырос, потому что ограничения на тот момент еще не были введены. Фрэнк Бум из Лембека во Фламандском Брабанте, который является крупнейшим производителем пива сорта ламбик, из которого получается знаменитый крик, рассказал, что, по его оценкам, продажи снизились на 20% в марте и на 80% в апреле. Практически всем пивоварням пришлось отправить сотрудников в неоплачиваемый отпуск.

«Такого кризиса индустрия не видела со времен Второй мировой войны, ситуация нереальная», — выразил тревогу Омер Жан Вандер Гнисте, СЕО одноименной пивоварни в Кортрейке.

Проблема в том, что весна — напряженный период для пивоварен, в это время они производят большую часть пива, которое употребляется летом. Если они будут закрыты до конца весны, возможно, поставки пива прекратятся осенью, когда запасы будут исчерпаны.

Вероятно, именно по этой причине Германии пришлось впервые за 70 лет отменить проведение фестиваля пива «Октоберфест», который должен был пройти в Мюнхене с 19 сентября по 4 октября. Ежегодно на него съезжается 6 млн любителей пива со всего мира, принося производителям пива, а также артистам, владельцам отелей и таксистам прибыли до 1,3 млрд евро.

Фестиваль, который проводится с 1810 года, за более чем 200-летнюю историю отменяли всего дважды: из-за эпидемии холеры. В этом году фестиваль не смог состояться по ряду причин — запрет на передвижение между странами, запрет на массовые собрания и, как выяснилось, кризис в индустрии пива. Утешает одно: поклонникам пива останется как минимум все то, что не выпьют на «Октоберфесте» и футбольных матчах.