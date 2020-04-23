Здоровее будут: американцы приучают Китай к веганскому «мясу»

После окончания карантина в Китае американские компании обратились к этому рынку в надежде поставлять на него продукцию. Китайцев, в частности, пытаются убедить есть «мясо» на растительной основе. Как сообщает «Би-би-си», крупный производитель Beyond Meat свои веганские бургеры предлагает в открывшейся вновь в Китае сети закусочных Starbucks. В свою очередь, другая американская сеть фаст-фуда — KFC — включает в меню наггетсы из фальшивой курицы. Начиная со следующей недели, их можно будет купить в закусочных Шанхая, Гуанчжоу и Шеньчженя.

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В Beyond Meat заявляют, что видят «растущий спрос на мясо растительного происхождения» — там надеются, что после эпидемии Китай подхватит мировой тренд на веганское питание, которое называют «здоровым», хотя у этого мнения есть и много противников.

Одной из причин думать, что в стране будут чаще покупать мясо на растительной основе, является нехватка свинины.

В 2018 году африканская чума свиней уничтожила практически половину всего поголовья в Китае, а сейчас восполнять недостаток мяса, которое традиционно входит в рацион жителей страны, за счет импорта — невозможно: в мире бушует пандемия COVID-19, и покупать на фабриках за рубежом нельзя из-за карантинных мер.

«Мы рассматриваем Азию как ключевой регион стратегического долгосрочного роста, и задача Beyond Meat — к концу 2020 года начать производить продукцию локально», — заявил «Би-би-си» представитель компании. И действительно, ее фальшивое мясо продается и в других странах Азии — Таиланде, Вьетнаме, Сингапуре, Южной Корее и на Филиппинах.

Убедить жителей Китая выбирать растительное «мясо» будет, однако, непросто. «Спрос на более здоровые, немясные протеины в Китае не так высок, как в США, поскольку китайцы и так едят много овощей, входящих в их ежедневный рацион, в отличие от жителей Америки и Европы», — предположил в беседе с изданием Шон Рейн, представитель исследовательской компании China Market Research Group. При этом в западном мире веганство обещало стать главным ресторанным трендом 2020 года, а число компаний, производящих растительные аналоги мясных и молочных продуктов, росло вместе со спросом.

По оценке Forbes, в 2018 году американцы потратили около $1,9 млрд на растительное молоко (рисовое, миндальное, кокосовое, соевое и т.д.), а в целом их траты на продукты растительного происхождения составили $3,3 млрд. Если в 2014 году число людей, избегающих животной пищи, в стране составляло 1%, то в 2017-м — уже 6%. При этом многие американцы считают себя флекситарианцами — они утверждают, что мяса не едят, но время от времени все же могут себе позволить.

Вегетарианские опции в связи со всплескам интереса к пище растительного происхождения появились в многочисленных сетях фаст-фуда, где продаются бургеры или мексиканские лепешки: бургеры без мяса подавали в американских Burger King и KFC, а веганское буррито — в Del Taco. Та же история и в Великобритании: здесь Greggs, McDonald's, Burger King, KFC также включили в меню позиции на основе растительного «мяса».