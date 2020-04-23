«Неслыханные вещи»: как карантин изменил работу фотографов

В соцсетях на аватарках пользователей и в сториз стали появляться загадочные черно-белые скриншоты плохого разрешения, на которых люди запечатлены в пространстве собственной квартиры. Эти кадры сделаны в результате онлайн-фотосессии на веб-камеру — фотограф и модель при этом находятся в разных домах, а порой и странах, и общаются по видеоконференции.

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Первым тренд запустил итальянский журнал Vogue, который провел такую фотосессию по FaceTime при участии модели Беллы Хадид. Фотограф, стилист и аранжировщик фотосессии работали на расстоянии, Белла оставалась у себя в квартире, одежду для съемок ей принес курьер. На игривых снимках девушка запечатлена в леопардовой кофте и с воздушным шариком. Эта фотосессия пародирует кривляние перед зеркалом тех времен, когда в широкой продаже только появились доступные по цене зеркальные камеры — фотосессии перестали быть уделом профессиональных моделей, и девочки-любители бросились снимать себя в отражении.

Сейчас такие фотосессии приобрели особое значение: наконец-то появился повод снять надоевшую пижаму и нарядиться, а заодно запечатлеть момент карантина, чтобы вспоминать потом и радоваться свободе. На Иру Плотникову, PR-менеджера агентства Vinci Agency, фотосессия, например, оказала «психотерапевтический эффект». Она сфотографировалась с собакой, которую успела взять из приюта как раз накануне карантина.

«У меня сейчас важный период в жизни, который хотелось как-то увековечить, но времени все не было. Есть внутренний страх перед фотосессиями, каждый раз находишь какие-то отговорки, чтобы перенести на потом, а тут увидела, что знакомый фотограф предлагает такие съемки в Zoom, — рассказала Ира «Газете.Ru».

— Можно комфортно у себя дома сфотографироваться. Технически ситуация осложняется, но психологически это более удобный формат: ты видишь на экране себя, не видишь при этом фотографа, находишься наедине с голосом, который тебя направляет».

close Мария Рожкова

Фотограф Мария Рожкова рассказала, что при онлайн-съемке ее модели «не чувствуют себя так же беззащитно, как во время обычной съемки», кроме того, они у себя дома, где привычнее, чем в фотостудии. По словам Марии, это психологически безопаснее и проще. Цена такой фотосессии ниже на 30% от средней стоимости, что делает ее еще доступнее. «Минус в том, что мы с клиентом технически ограничены качеством изображения, которое зависит от веб-камеры и пространства, где находится клиент, — пояснила Мария. — У каждого из них разные по качеству устройства и разные комнаты, это приходится учитывать при съемке». Процесс занимает примерно час.

Для фотографов работа в таких условиях — определенный вызов. Технология отличается. Кто-то, как Мария, снимает на цифровую камеру экран компьютера, кто-то делает принтскрин экрана в Zoom. Самая популярная программа — FaceTime, потому что она позволяет делать снимок собеседника, что облегчает процесс. Но FaceTime можно установить только на MacBook или IPhone.

По словам фотографа Жени Акоповой, прежде всего она просит клиента показать квартиру, чтобы она могла сориентироваться — при этом ей приходится руководить человеком, которого она собирается снимать, и стараться его разговорить.

«Не так просто выстроить кадр и свет, когда они не в твоей власти — контроль фотографа в данном случае теряется, — говорит фотограф. — Личный контакт тоже важен. Возрастает ответственность героев съемки. Я многого от них требую — как поставить телефон, как встать самому. Из плюсов — можно поснимать людей в их естественной среде обитания».

Женя Акопова

Соня Шайдуллина, руководитель отдела контента в Deutsche Medizinische, давно хотела попасть к Жене на съемку и нашла время сейчас, когда ее работа, связанная с медтуризмом, приостановилась. «Разница в том, что всем вдруг стал интересен собственный дом. Фотосессия стала более интерактивной для модели. Теперь я придумываю, куда поставить фотографа из телефона, а не наоборот. А то у меня селфи-палки нет…». В этой съемке Соне хочется запечатлеть состояние «Я сижу дома пятую неделю», а заодно «напомнить о себе всем и каждому, раз сейчас нет фотографий с солнечных весенних улиц». Теперь она думает повторить фотосессию на рассвете и на йога-коврике.

Фотосессии стали более интимными, ведь теперь в пространство кадра помещается не только сама модель, но и ее дом, который она вынуждена выставлять на всеобщее обозрение. Раньше интерьеры домов попадали на снимки только во время фотосессий звезд для глянцевых журналов. «Люди открывают двери в свой дом, это уже другой уровень доверия к фотографу», — считает фотограф Олег Любарский. — Приватное становится публичным».

Фотограф придумал несколько технологий удаленной съемки. «Когда я запустил услугу, я предложил сразу два варианта. Первый — международный, когда мы снимаем через FaceTime. Второй вариант я придумал сам для тех, кому важно качество изображения. В этом варианте мы созваниваемся по видео, я выбираю нужный ракурс, а потом модель сама выстраивает этот ракурс на своей камере со штативом. Я параллельно рядом подсказываю, как лучше встать правильно, — рассказал Олег. — Первый вариант более популярен, но качество хуже и модели приходится замирать в каком-то положении, как в XIX веке, так как объектив телефона или веб-камеры медленно фокусируется во время звонка».

close Олег Любарский

«Поначалу мне казалось, что это не серьезная фотосессия, а баловство. Но в процессе съемок понял, что разницы в принципе нет: времени на подготовку, съемку и обработку фотографий тратится не меньше, экономится только время на дорогу», — объяснил фотограф.

Олег допускает, что продолжит проводить онлайн-фотосессии и после отмены карантина, поскольку такой формат подразумевает выход на международную аудиторию, а также позволяет работать на расстоянии: «Сейчас неслыханные вещи становятся обыденностью. Многие профессиональные фотографы относятся к такому формату как к баловству, но в начале XX века к искусству фотографии относились так же. Проходит время и многие вещи входят в обиход».

По мнению Олега, такой формат съемки станет одним из видов услуг у многих фотографов и скорректирует политику глянцевых журналов: «Если раньше все стремились к качественным кадрам, снятым на зеркальную камеру, то сейчас у всех телефоны с мощными камерами.

Наступила стадия, когда мы привыкли к определенному качеству снимков. Пафосными фотосессиями уже никого не удивить. Все больше модных журналов проводят максимально естественные фотосъемки без суперглянца. А что может быть более естественным, чем съемка дома?»

Одним из первых оригинальность онлайн-съемок подметил итальянский фотограф Алессио Алиби, сотрудничающий с Vogue. На его снимках видно окошко из видео-конференции, а плохое качество придает им естественности и оригинальности.

Мария Рожкова считает, что онлайн-съемка позволяет сделать технические особенности эстетической изюминкой.

«Пикселизированные, не всегда четкие изображения с цифровым зерном выглядят очень интимно, словно кто-то внимательный и чуткий наблюдает за жизнью человека. А еще эти визуальные эффекты напоминают перезаписанные копии VHS-кассет из 90-х, видео, снятые с экрана телевизора. В этом есть что-то одновременно современное и ностальгическое», — говорит фотограф.

Фотограф Маша Кушнир живет в Израиле, в Хайфе. Изначально она не планировала зарабатывать онлайн-съемками, коммерческим проект стал в процессе. Для нее это возможность работать с моделями из разных стран: «Все началось с того, что я просто звонила в Тель-Авив, Москву, Берлин, Будапешт — подругам , по которым соскучилась. Я снимала их через FaceTime, используя съемку как повод просто поболтать и выкроить время друг для друга. Мне нравилось, что после этих звонков казалось, будто я сходила в гости, побывав в дорогих мне квартирах близких людей. Чуть позже это выросло в проект «FaceTime times» с расширенным составом участников и городов».