«Крутили у виска»: русские блогеры о карантине посреди океана

Пока все туристы сидят по домам на карантине и жадно глядят в окна, мечтая о путешествиях, без работы остались и travel-блогеры, которые были единственным утешением офисных сотрудников, в предвкушении отпуска перелистывавших Instagram. Сейчас в соцсети вместо фотографий из путешествий можно встретить разве что изощренные селфи с дачи, а блогерам приходится залезать в архивы. Но не Сергею Кабанкову и Анюте Рай, которые вместе с друзьями решили переждать карантин на яхте — похоже, это последние travel-блогеры, которых пандемия не лишила хлеба и зрелищ. Теперь за их сториз с кадрами подводной жизни и экзотических островов как за реалити-шоу следит несколько миллионов подписчиков.

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В телефонном интервью «Газете.Ru», которое фотограф и Instagram-блогер Сергей Кабанков дал, находясь на яхте в океане, он рассказал, что в феврале, эпидемия коронавируса нового типа бушевала только в Китае, он с друзьями уже в шутку обсуждал идею арендовать небольшую яхту и выйти на ней в открытое море в случае, если пандемия охватит весь мир. Теперь он живет на Бали вместе со своей девушкой Instagram-моделью Анютой Рай, на чей аккаунт подписаны больше 3,5 млн человек. Точнее, около Бали: в марте блогеры и правда решили, что лучше переждать карантин на яхте, ведь запасов продовольствия можно взять на 3 месяца.

«Перспектива несколько месяцев сидеть дома нас не особо радовала. У нас на Бали классная компания и мы решили, что лучше будет продолжить общение на яхте, чем оказаться в самоизоляции, — рассказывает Сергей. — Мы готовились к трехмесячному карантину и закупились продуктами, масками, антисептиками в интернете — в аптеках их уже не было в начале марта. Ситуация осложнялась тем, что на Бали не было тестов от коронавируса, а туристов из Китая сюда приезжает много».

Вариант с яхтой показался блогерам разумным, в том числе, и потому, что заразиться COVID-19 на Бали было бы легко, а яхта — замкнутое пространство, своего рода место для самоизоляции. Главное было — не принять на борт пассажира, заразившегося на берегу. Всего на яхту взяли 14 человек, в том числе медика.

Арендовать лодку — дело небыстрое, поэтому для начала блогеры договорились с владельцем одного из частных островов Индонезии об аренде его собственности на время карантина. Тогда перемещаться между островами еще было возможно.

Еще 7 марта Сергей, который занимается в том числе организацией путешествий, зазывал подписчиков в 10-дневный круиз по Бали, 16-го он уже призывал всех оставаться дома и соблюдать самоизоляцию еще до официального введения ограничений, потому что его мама вернулась в Россию из Колумбии с подозрением на коронавирус. Во время карантина Сергей рекомендовал подписчикам развивать собственный Instagram на случай увольнения и читать мотивационные книжки.

«Поначалу наши подписчики и большинство друзей крутили пальцем у виска и смеялись над нашей идеей, говорили, что это бред, — рассказал Сергей. — Но как только мы переехали на остров, ситуация с карантином усугубилась, и мы стали получать заявки от желающих с Бали присоединиться к нам. Но было уже поздно».

Путешествие блогеров длится уже больше месяца, возвращаться на «большую землю» они не торопятся — там их посадят на двухнедельный карантин. А пока в их распоряжении целый остров и яхта, на которой можно перемещаться между другими островами архипелага, которые носят статус национальных парков. В обычное они время заполнены туристами, но сейчас пустуют, так что блогеры любуются дикой природой в одиночку и размещают кадры подводных съемок и рассветов на краю вулкана.

Райская жизнью у блогеров, правда, в основном, на картинках: в реальности их не только окружают великолепные виды, но и подстерегают опасности. В морях Индонезии водится много опасных существ, начиная со смертельно ядовитых рыб-крылаток и заканчивая медузами, а на островах есть змеи. По словам Сергея, одного из участников экспедиции уже обожгла медуза, он уже пятый день пьет антибиотики. К счастью, на борту есть человек с медицинским образованием и все необходимые медикаменты, в том числе инструмент для отсасывания яда.

Самоизоляция на острове не помешала блогерам работать — все рекламные контракты они исполняют в срок, аудитория только выросла. И Сергей, и Анюта прилежно ведут Instagram, обрабатывая кадры, снятые с квадрокоптера. Еще один источник их дохода — это онлайн-курсы для блогеров, на которых они учат менее успешных коллег по цеху, как раскрутить Instagram.

По мнению Сергея, в этой сфере все будет хорошо несмотря на кризис, поэтому он охотно советует подписчикам заводить блог и учиться зарабатывать в интернете не travel, так и образовательной тематикой.

Сам Сергей также ведет курсы по медитации, спорту и полезным привычкам.

Анюта Рай — Instagram-модель: ее работа — хорошо выглядеть на фотографиях. Сейчас она радостно сообщает подписчикам в сториз, что наслаждается отсутствием накладных ресниц и косметики. Единственная ее проблема — как не набрать лишний вес, потому что диету на яхте соблюдать не получается. Спустя месяц фрукты и овощи закончились, и пассажиры питаются в основном блинами. Но занятия спортом никто не отменял — модель выкладывает видео, на которых она стоит в планке и делает растяжку на палубе.

«Мне уже немного стыдно выкладывать свои фото с карантина — слишком хорошая у нас получилась изоляция! — пишет девушка в своем аккаунте. — Каждый день я вальсирую по нашему кораблю и настраиваюсь на позитивные вибрации. Мне почти ничего не нужно из вещей, но необходим интернет. Каждый день я получаю от вас колоссальную поддержку! Особенно, когда вы говорите, что мои сториз — это как глоток свежего воздуха сейчас».

А вот Сергей жалуется: по его словам, за три года карьеры travel-блогера он устал от такого насыщенного образа жизни и постоянных путешествий. Только в 2018 году они с Анютой посетили 30 новых стран, это еще не считая старые, и совершили более 100 перелетов. В 2019-м они решили сделать паузу и осели на Бали. Как оказалось, надолго.

Перспективы travel-блогеров сейчас туманны — писать им будет не о чем еще очень долго. По словам Сергея, большинство инстаграмеров сейчас переключится на другой формат контента — от безысходности будут снимать юмористические видео, короткие вайны и прочие виды развлечений для публики.

«Travel-блогинг и раньше был одним из самых сложных видов в блогинге, потому что создание контента в этой сфере очень энергозатратно и трудоемко, отнимает много сил, времени и, конечно же, финансов, — считает Сергей. — На монтаж и обработку видео уходит по 4-5 часов ежедневно. Мы выкладываем по 20 сториз в день, чтобы подписчики могли отвлечься от проблем и увидеть красоту мира».